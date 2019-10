Editora ejecutiva del Miami Herald y el Nuevo Herald galardonada por su compromiso con el periodismo

Aminda Marqués González, editora ejecutiva del Miami Herald y el Nuevo Herald, ha sido galardonada con el Premio al Editor del Año Benjamin C. Bradlee. Miami

Aminda Marqués González, editora ejecutiva del Miami Herald y el Nuevo Herald, ha sido galardonada con el Premio al Editor del Año Benjamin C. Bradlee, de la Fundación Nacional de la Prensa (NPF).

“Mindy Marqués dirige una redacción que produce un periodismo apasionante que marca la diferencia en la vida de la gente”, dijeron los jueces de NPF en un comunicado emitido el viernes. “Su firme compromiso con el periodismo de rendición de cuentas llevó al depredador Jeffrey Epstein ante la justicia, mantuvo en el centro de atención a las víctimas del huracán en Puerto Rico y reveló cómo la violencia armada cambió para siempre la comunidad escolar de Parkland”.

“Tener buenos reporteros es esencial para las grandes investigaciones, pero también tener buenos editores”, dijeron los jueces.

Marqués, quien comenzó su carrera como pasante en el Miami Herald y subió de rango hasta convertirse en la primera hispana en liderar la redacción, aceptará el reconocimiento en la cena anual de premios al periodismo de NPF, en Washington, D.C., el 13 de febrero.

Bajo su cargo como editora ejecutiva, el Miami Herald ganó dos premios Pulitzer y ha sido finalista cinco veces. Marqués se une a una larga lista de líderes de redacciones que han recibido el premio, entre ellos el editor del St. Louis Post-Dispatch, Gilbert Bailon, el editor del Washington Post, Martin Baron, y la ex editora de The New Yorker Tina Brown. Janet Chusmir, la primera editora del Miami Herald, recibió el premio en 1990.

“Me siento profundamente honrada de recibir este reconocimiento”, dijo Marqués. “Pero como sabe cualquier persona en una posición de liderazgo, solo se es tan bueno como aquellos que te rodean, y yo tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíblemente talentoso, motivado y apasionado”.