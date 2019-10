Pruebas fraudulentas de ADN cuestan miles de millones al Medicare

SHARE COPY LINK

Armados con hisopos de algodón, batallones de comercializadores de servicios médicos descienden sobre centros para ancianos, ferias de salud y estacionamientos en la Florida y otros lugares para aprovecharse de personas de la tercera edad, a quienes les piden muestras de ADN, informaron las autoridades federales.

También los llaman por teléfono y los contactan a través de las redes sociales.

Entonces entregan esos hisopos a laboratorios, que según las autoridades pagan sobornos por referidos para estafar al Medicare por costosas pruebas genética que los pacientes no necesitan y ni siquiera saben que se facturan a su nombre.

Aunque las autoridades advierten que el dinámico sector de pruebas genéticas tiene muchas firmas legítimas, cada vez hay más pillos, que lo convierten en el segmento de más rápido crecimiento del fraude al Medicare. Y eso está costando al gobierno federal miles de millones de dólares en dinero del contribuyente.

Las pruebas genéticas, el estudio del ADN para pronosticar riesgos de enfermedades como cáncer, demencia y otras, han sido víctima de la corrupción de grupos de fraude organizado que el Departamento de Justicia reveló recientemente en su primera ofensiva nacional contra 35 sospechosos acusados de estafar $2,100 millones al Medicare. Nueve médicos, acusados de ordenar las pruebas a cambio de dinero, estuvieron entre los arrestados el mes pasado.

Es el fraude generalizado más reciente en infectar el sistema federal de servicios médicos para personas mayores, que beneficia a decenas de millones de personas pero que ha sufrido a manos de los estafadores que presentan reclamaciones falsas por equipos médicos, medicamentos contra el VIH, servicios médicos a domicilio y servicios de psicoterapia. El sur de la Florida, como ya es la norma, está en el centro de estas estafas con pruebas genéticas, dicen las autoridades, pero se extienden también a otras regiones.

Autoridades federales comenzaron a observar un aumento en las reclamaciones por pruebas genéticas al Medicare hace cinco años, y le prestaron atención para evitar fraudes.

“En 2018 observamos un aumento significativo de quejas [de beneficiarios del Medicare]”, dijo Shimon Richmond, inspector general adjunto de Investigaciones en la Oficina de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG). Richmond calificó las pruebas genéticas de un “problema generalizado en todas partes”, lo que llevó a la agencia federal a empezar a emitir alertas de fraude durante el verano.

Las quejas sobre fraude en las pruebas genéticas se dispararon a 50 a la semana, en comparación con una semanal anteriormente, dijo Richmond, a cargo de la entidad en el sur de la Florida. “Este es un problema cada vez mayor debido a la intersección de la tecnología con la medicina”, dijo al Miami Herald. “Es un gran reto... Estamos tratando de asegurar que se cubran las pruebas legítimas y a la vez prevenir el fraude todo lo posible”.

En años reciente, agentes federales del HHS-OIG y el FBI han armado un puñado de casos de este tipo, pero la ofensiva de septiembre indicó un aumento significativo en la cantidad de estafas en todo el país.

Uno de los mayores casos fue en el sur de la Florida. Richard Garipoli, de 42 años y propietario de una compañía de telemedicina llamada Lotus Health en Loxahatchee, fue acusado de estafar al Medicare y recibir sobornos por colaborar con laboratorios que facturaron más de $326 millones por concepto de pruebas genéticas para determinar los riesgos de padecer de cáncer, conocidas como CGx. El Medicare pagó más de $84 millones a los laboratorios, ubicados en Georgia y Pennsylvania, que a su vez pagaron sobornos a Garipoli y otros acusados no identificados entre enero de 2017 y septiembre de 2019, según un encausamiento.

“Los médicos que tenían contrato con Lotus Health supuestamente autorizaron órdenes de médicos falsos en el sentido de que las pruebas CGx eran médicamente necesarias, pero esos médicos no participaron en el tratamiento de los beneficiarios del Medicare, no tenían una relación médico-paciente con ellos y muchas veces ni siquiera hablaron con los pacientes a quienes ordenaron las pruebas”, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Las pruebas genéticas, que cuestan un promedio de unos $10,000 cada una, no son médicamente necesarias y por lo tanto el Medicare no las cubre, dijeron James Hayes y Tim Loper, abogados litigantes del Departamento de Justicia, quienes tratan de recuperar más de $3 millones en fondos del Medicare de manos de Garipoli.

Un abogado defensor de Garipoli, quien fue liberado por las autoridades federales el miércoles con una fianza de $500,000 y tiene la audiencia de instrucción de cargos el 16 de octubre, dice que su cliente es un empresario legítimo que no cometió ningún delito contra el Medicare.

El abogado Simon Steckel dijo que la firma de telemedicina de Garipoli vinculó pacientes del Medicare con médicos para las pruebas genéticas, que fueron enviadas a laboratorios para su evaluación para determinar si había algún riesgo hereditario de cáncer y otra enfermedad grave. La compañía de Garipoli no facturó nada al Medicare, dijo. Los laboratorios fueron los que hicieron eso.

“Vamos a probar que cientos de pacientes satisfechos recibieron estos servicios”, dijo Steckel. “Nuestra postura es que el dinero que [Garipoli} recibe de los laboratorios no son sobornos, sino ingresos legítimos”.

Otro encausamiento federal acusa a un médico de Gainesville, Florida, de ordenar pruebas genéticas a cientos de pacientes, en su mayoría de Nueva Jersey, quienes recibieron tarjetas de regalo de $75 de empresas de mercadotecnia para persuadirlos en enviar las muestras de ADN a laboratorios, que entonces facturaban al Medicare, afirman autoridades federales. El año pasado, el Medicare pagó a una red de laboratorios unos $4.6 millones por pruebas genéticas que el médico en cuestión de Gainesville supuesta ordenó sin ver personalmente a los pacientes. Cinco personas que operan compañías de telemedicina en la Florida y otros estados también fueron acusadas en la confabulación.

Además, fiscales federales presentaron evidencias en casos de pruebas genéticas en Georgia, Carolina del Sur, Texas y Louisiana como parte de la ofensiva más reciente.

El viernes, el propietario de una compañía de mercadotecnia de Tampa fue sentenciado a casi seis años de prisión por cargos de estafa a los servicios médicos y sobornos por proveer muestras de ADN de pacientes de Medicare de Miami a un laboratorio para realizar pruebas genéticas. A los pacientes les dieron alimentos y otros incentivos para entregar las pruebas de ADN en el plan de estafa al Medicare por valor de $2.2 millones, mientras que el dueño de la empresa en cuestión de Tampa, David Brock Lovelace, de 49 años, pagaba sobornos a dueños de clínicas de Miami y recibió pagos similares de los laboratorios por sus referidos, según el Departamento de Justicia. Los pacientes de Miami nunca recibieron los resultados de las pruebas.

La Florida, especialmente Miami y Tampa, se consideran desde hace mucho incubadoras de todo tipo de estafas al Medicare.

Autoridades del Departamento de Asuntos de Personas Mayores de la Florida dijeron que la agencia recibió una subvención de $475,000 para trabajar con 500 voluntarios en todo el estado para educar y advertir a las personas mayores sobre las pruebas genéticas y otras estafas al Medicare.

Anne Chansler, directora de la agencia, dijo que las personas mayores deben estar en guardia contra cualquier suministrador de servicios médicos que les pida muestras de ADN en cualquier circunstancia, ya sea en una feria de salud, el estacionamiento de un supermercado o por Internet. Si alguien está preocupado por un familiar con cáncer o demencia, los beneficiarios del Medicare deben consultar con un médico, someterse a una evaluación, entregar la muestra de ADN y revisar los resultados de la prueba con el médico, dijo Chansler.

“Esto lo hacen de muchas maneras”, dijo, refiriéndose a los lugares que visitan comercializadores inescrupulosos para aprovecharse de las personas mayores. “Si no es su médico, no lo haga. No entregue su información del Medicare”.

Chansler dijo que las personas mayores no solamente corren el peligro de las exploten, sino que su identidad y número del Seguro Social pueda usarse para otras estafas financieras.

Chansler agregó que las personas mayores o sus familiares tienen que leer con cuidado la llamada explicación de beneficios para asegurar que no usen su tarjeta para facturar al Medicare reclamaciones falsas. Explicó que los beneficiarios del Medicare deben estar al tanto de pruebas genéticas sospechosas como “análisis genéticos”, “patología molecular” o “servicios de laboratorio”.

También explicó que cualquier beneficiario del Medicare a quien alguien que no sea su médico le haya tomado una muestra de ADN debe reportarlo a las autoridades estatales o federales.

Si usted sospecha de un fraude al Medicare, contacte a la Oficina del Inspector General llamando gratis al 1-800-HHS-TIPS o al Departamento de Asuntos de Personas Mayores de la Florida al 1-800-963-5337.