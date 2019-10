Colombianos y venezolanos de Miami expresan total respaldo al ex presidente Uribe

SHARE COPY LINK

Más de 20 representantes de la comunidad colombiana y venezolana de Miami expresaron este martes total apoyo al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), quien acudió a la Corte Suprema de ese país para ser sometido a interrogatorio en un proceso en su contra por presunto fraude y soborno de testigos.

Los activistas destacaron el legado de Uribe en defensa de la democracia en Latinoamérica y en combatir a los grupos guerrilleros, en especial a las FARC, y alertaron que el proceso judicial iniciado al ex presidente pudiera derivar en un juicio político en su contra.

Esta es la primera vez que un ex mandatario de Colombia acude a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

“Estoy aquí para apoyar al ex presidente Álvaro Uribe. Es muy triste que tenemos ex guerrilleros que simplemente con un mea culpa tienen una voz en el Congreso, no están en la cárcel. Pero ahora vemos lo que le están haciendo a un ex presidente como Uribe, que realmente sacó al país adelante”, dijo la senadora estatal de Florida Annette Taddeo, de origen colombiano.

Al ser preguntada sobre el caso contra Uribe, Taddeo consideró que “hay mucha política” en el asunto y recordó que también existe una investigación a las personas que fueron a la cárcel a obtener información de los testigos, y dijo que se debe escuchar ambos lados de la historia.

La justicia colombiana investiga a Urbe por un caso de 2012 cuando el ex presidente presentó una denuncia contra Iván Cepeda, quien es senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), por supuestamente usar testigos falsos que estaban en la cárcel para que lo involucraran en hechos cometidos por el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Supremo no juzgó a Cepeda y abrió una investigación a Uribe por presuntamente manipular testigos en el caso.

Algunos de los testigos dijeron que Uribe y su hermano Santiago presuntamente ayudaron a fundar uno de los bloques de las llamadas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Fabio A. Andrade, activista colombiano, dijo que es un momento histórico y muy preocupante para la democracia en Latinoamérica y para el sur de la Florida.

“Todo lo que sucede en Latinoamérica tiene impacto y se siente aquí en el sur de la Florida. Me siento muy orgulloso de haber acompañado al ex presidente durante 19 años (...) y nunca he visto que haga algo indebido (...)“, aseguró Andrade.

Anunció que elevarán el caso de Uribe ante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantenerlo informado de lo que sucede en el país andino, porque considera que es de suma importancia que el gobierno estadounidense “no descuide a Colombia”.

“Estamos en comunicación constante con los senadores y el plan es llevar el caso a una reunión que está en agenda en este momento”, dijo, pero no dio más detalles.

Ernesto Ackerman, presidente de la organización Venezolanos-Estadounidenses Independientes (IVAC), consideró que es clave mantenerse en alerta con lo que sucede con Uribe para evitar que Colombia siga los pasos de Venezuela.

“Tenemos a Venezuela a 1,600 millas y es un peligro para Estados Unidos porque todo lo que pasa allá es en contra de este país. Imagínate tener a Colombia y Venezuela, los países más cercanos a Estados Unidos, con las FARC y el narcotráfico. Es una banda de delincuentes que se están metiendo en Latinoamérica “, expresó.

José Amalio Graterol, del partido Vente Venezuela en EEUU, destacó que lo sucedido este martes con Uribe es la “arremetida judicial de las mafias de la izquierda que hoy también tenemos en Venezuela (...) Lo que ocurre con el ex presidente sometiéndolo a un poder judicial que está plagado de personas que forman parte de esas mafias es una demostración de que empiezan a utilizar el poder judicial”, dijo.