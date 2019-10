Florida pide a tribunal que haga cumplir ley que elimina la MDX

SHARE COPY LINK

El Departamento de Transporte de la Florida ha pedido a un tribunal de apelaciones que ordene la desestimación de una impugnación a una nueva ley que implementaría cambios profundos en la operación de autopistas en Miami-Dade.

Abogados del Departamento presentaron el lunes una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito, después que un juez de circuito del Condado Leon falló en agosto que la ley estatal es inconstitucional porque infringe la autoridad local del Condado Miami-Dade. El juez John Cooper rechazó la semana pasada una solicitud de la Cámara de Representantes estatal para volver a tomar el caso.

La ley, aprobada esta primavera tras fuertes debates entre los legisladores de Miami-Dade, contempla la abolición de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade y la reemplaza con una nueva entidad llamada Agencia de Autopistas del Gran Miami. La autoridad de autopistas presentó rápidamente una contrademanda.

En la petición del lunes, el Departamento de Transporte pidió al tribunal de apelaciones que emita lo que se conoce como una “orden de prohibición” que desestimaría la demanda. El caso subyacente sigue su curso en el tribunal de circuito porque Cooper falló solamente sobre una parte de la demanda, que también está relacionada con temas como afectación de contratos.

Los abogados del Departamento de Transporte alegan que el caso debe desestimarse porque la MDX no tenía autoridad jurídica para presentar la impugnación constitucional y no tiene el poder para seguir el caso porque fue disuelta a tenor con la ley. Además, la petición alega que el Departamento de Transporte no es un acusado porque no es responsable de hacer cumplir la ley.

“Según precedentes establecidos, el tribunal no tiene jurisdicción sobre este litigio porque la MDX no tiene estatus jurídico ni capacidad legal para demandar, y porque no hay un acusado como tal ante el tribunal”, expresa la petición. “Estas deficiencias independientemente, y especialmente en combinación, dejan al tribunal sin una controversia justiciable entre partes con intereses jurídicos contrarios.

“El Departamento pide a este tribunal que otorgue la petición y emita una orden de prohibición que haga que el tribunal litigante anule sus órdenes y desestime los procedimientos”.

El juez Cooper, en su fallo del 29 de agosto sobre la constitucionalidad de la ley, rechazó los argumentos esgrimidos por el Departamento de Transporte en el tribunal de apelaciones. Más ampliamente, falló que la ley es lo que se conoce como una “ley local” que se aplicó solamente al Condado Miami-Dade, y como resultado, infringió sus poderes constitucionales de decidir sobre lo que ocurre en su territorio.

“La disolución de la MDX, la creación de la GMX (Agencia de Autopistas del Gran Miami), la transferencia de activos de la MDX a la GMX y la adopción de la Ley de la Agencia de Autopistas del Gran Miami están dirigidas directamente contra el Condado Miami-Dade y se aplican exclusivamente al Condado Miami-Dade”, escribió Cooper.

La MDX, creada en 1994, desde hace mucho tiempo ha provocado debates en la Legislatura y los legisladores han aprobado medidas contra ella en 2017 y 2018, según la demanda. Entre los asuntos: algunos legisladores exigieron que la MDX redujera los peajes o diera mayores reembolsos a los conductores. Cuando la MDX no lo hizo, la Legislatura aprobó la ley para abolir la agencia.