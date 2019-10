Tengo cobertura médica con mi empleador. ¿Debo tener Medicare Parte B?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Tengo cobertura médica a través de mi empleador. ¿Tengo que tomar Medicare Parte B?

P. Madox, West Palm Beach

No está obligado a tomar Medicare Parte B si está cubierto por un plan de atención médica grupal basado en su empleo o el empleo de su cónyuge. Cuando finalice su cobertura, puede comunicarse con el Seguro Social para solicitar una inscripción especial para Medicare Parte B. Necesitaremos verificar su cobertura a través de su empleador para que sea elegible para una inscripción especial. Para más información, visite www.medicare.gov.

Mi hijo fue aprobado para SSI por un juez de derecho administrativo (ALJ). Mi oficina local de la Seguridad Social me dijo que configurara una cuenta dedicada para su pago retroactivo. ¿Qué es una cuenta dedicada? ¿Hay alguna restricción sobre cómo puedo usar estos fondos?

J. Cruz, Hialeah

Una cuenta dedicada es necesaria cuando el monto del pago atrasado del niño excede los 6 meses de beneficios. No se pueden colocar en la cuenta otros fondos que no sean beneficios de SSI vencidos. Los fondos en esta cuenta están restringidos a ciertos usos, como tratamiento médico y educación o capacitación en habilidades laborales. Además, los fondos se pueden usar para otros artículos relacionados con la discapacidad del niño, como la atención de enfermería a domicilio, el equipo especial, la modificación de la vivienda y otros servicios de terapia o rehabilitación. Los fondos no se pueden usar para gastos mensuales básicos como comida, ropa y gastos de vivienda. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local de Seguridad Social.

No me inscribí en Medicare Parte B cuando mi Parte A comenzó hace unos años. ¿Puedo inscribirme ahora?

I. Johnson, Miami

Depende. El período de inscripción general para Medicare Parte B, seguro médico, comienza el 1º de enero y se extiende hasta el 31 de marzo. Tenga en cuenta que aunque no hay una prima mensual para Medicare Parte A, habrá una prima para su Medicare Parte B. En la mayoría de los casos , esa prima aumenta cada 12 meses que fue elegible y eligió no inscribirse. Si está cubierto por un plan de atención médica grupal basado en su empleo o el empleo de un cónyuge, puede calificar para una inscripción especial. Las inscripciones especiales se pueden procesar en cualquier momento del año, pero requieren comprobante de cobertura. Para obtener más información sobre Medicare, visite www.medicare.gov o www.ssa.gov/benefits/medicare/.

Si tengo una pregunta sobre mi factura de Medicare, ¿con quién debo comunicarme?

P. Canales, Coral Gables

Primero, contacte a su proveedor. Si no puede obtener respuesta a su pregunta o si se resuelve el problema, comuníquese con 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227). Para obtener más información sobre los beneficios de Medicare, visite www.medicare.gov.