Florida registra avances en prevenir el robo de identidad y el fraude pero sigue vulnerable

Florida ocupa el décimo lugar entre los estados más vulnerables al robo de identidad y al fraude en Estados Unidos, lo que significa que mejoró su posición en este tipo de delitos en comparación con el 2018, cuando se encontraba en la segunda posición del informe elaborado por la empresa de finanzas personales WalletHub.

El Distrito de Columbia, California, Nevada, New Hampshire, Carolina del Sur, Delaware, Louisiana, Texas y Florida, son los estados en los primeros 10 puestos en la clasificación de 2019.

El “Estado del Sol”, a pesar de que mostró avances positivos, lidera el segmento de quejas de robo de identidad per cápita, del programa de pasaporte de robo de identidad y de fraude y otras quejas per cápita, de acuerdo con el reporte.

El programa de pasaporte de robo de identidad consiste en una tarjeta que las personas víctimas de este tipo de delitos pueden presentar cuando se cuestiona su nombre.

Florida se ubica en la sexta posición en cuanto al monto promedio de pérdida debido al fraude, pero WalletHub no detalló la cantidad, y en el lugar 14 por personas arrestadas por fraude per cápita.

Se encuentra en la posición 18 en leyes que impiden a potenciales vendedores de servicios o financistas ver el historial crediticio de una persona que ha sido víctima de robo de identidad para evitar que el ladrón abra cuentas en su nombre.

Y en el lugar 21 en pérdida debido al robo de identidad en línea.

WalletHub dijo que en los últimos años, la información personal de muchos estadounidenses se ha visto comprometida por violaciones de datos. Solo en 2019, compañías prominentes como WhatsApp, Quest Diagnostics, Microsoft, ASUS y Capital One han sido víctimas de ciberdelincuentes.

Según el Informe de violación de datos más reciente del Centro de recursos de robo de identidad, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de agosto de 2019, se han producido 10,818 infracciones. Eso representa más de 1,600 millones de registros comprometidos.

El gobierno federal y varias empresas en los últimos años han tomado medidas más agresivas para evitar estos delitos. Una gran preocupación no es solo la piratería a nivel individual, sino los ataques cibernéticos de gobiernos extranjeros para obtener influencia.

Estados Unidos firmó recientemente un nuevo acuerdo de ciberseguridad en la ONU que condena los ataques cibernéticos contra objetivos civiles.

“A pesar de esto, las estrategias criminales continúan evolucionando y creciendo en sofisticación, manteniendo a los consumidores vulnerables al robo de identidad y al fraude”, indicó la empresa en su informe.

Consejos para evitar el robo de identidad y el fraude

Haga hincapié en la seguridad del correo electrónico: obviamente es importante utilizar contraseñas seguras para todas las cuentas financieras, pero es posible que no se dé cuenta de lo esencial que es centrarse en el correo electrónico.

Es probable que su dirección de correo electrónico principal sirva como su nombre de usuario y como medio para restablecer su contraseña en otros sitios web. Si es vulnerable, todas sus otras cuentas también lo serán. Como resultado, asegúrese de usar una contraseña especialmente segura y establezca la verificación en dos pasos para esta cuenta.

Regístrese para el monitoreo de crédito: El monitoreo de crédito es la mejor manera de controlar su informe crediticio. Proporciona tranquilidad en forma de alertas sobre cambios importantes en su archivo, incluidos posibles signos de robo de identidad.

Aproveche las alertas de la cuenta y actualice la información de contacto: configurar la administración en línea de todas sus cuentas financieras (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos, seguridad social) y mantener actualizados su número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección, harán que su identidad sea más difícil para secuestrar. Establecer alertas para cambios en su información de contacto y otras actividades sospechosas de la cuenta servirá como salvaguarda.

Use sentido común para online: no abra correos electrónicos que no reconoce. No descargue archivos de fuentes no confiables. No envíe números de cuenta y contraseñas por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Y no ingrese información financiera o personal en sitios web que carecen del prefijo “https” en sus URL.