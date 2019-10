María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Los niños discapacitados califican para los beneficios?

R. Ortega, Nápoles

Sí. Bajo el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un niño desde el nacimiento hasta la edad de 18 años puede recibir pagos mensuales basados en discapacidad o ceguera si: el niño tiene un impedimento o combinación de impedimentos que cumplen con la definición de discapacidad para niños; y si los ingresos y recursos de los padres y el niño están dentro de los límites permitidos. Encontrará información útil sobre los pasos para solicitar los beneficios por discapacidad infantil en nuestra publicación, Beneficios para niños con discapacidades, en www.segurosocial.gov/pubs.

¿Cómo puedo saber si he trabajado el tiempo suficiente para obtener beneficios por discapacidad del Seguro Social?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

J. Johns, Sunrise

Para obtener los beneficios por discapacidad del Seguro Social, debe cumplir con la definición estricta de discapacidad según la Ley de Seguro Social. Debe haber trabajado lo suficiente, y recientemente lo suficiente bajo el Seguro Social para calificar para los beneficios por discapacidad.

La cantidad de trabajo que necesita para calificar para los beneficios por discapacidad depende de su edad cuando se incapacita. En general, necesita 10 años de trabajo y eso debe incluir trabajar 5 de los últimos 10 años, que termina con el año en que queda discapacitado. Sin embargo, los trabajadores más jóvenes pueden calificar con tan solo un año y medio de trabajo ganado en el período de 3 años que termina cuando comienza la discapacidad. Consulte nuestro Planificador de discapacidades en www.segurosocial.gov/planners/disability/ para conocer los requisitos de crédito en diferentes edades.

Sé que se necesita tener recursos limitados para recibir Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). ¿Pero qué se considera un recurso?

S. Ford, Miami

Los recursos son cosas que posee que puede utilizar para obtener asistencia. Incluyen efectivo, bienes raíces, pertenencias personales, cuentas bancarias, acciones y bonos. Para ser elegible para el SSI, una persona no debe tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja casada no debe tener más de $3,000 en recursos contables. Si posee recursos por encima del límite de SSI, es posible que pueda obtener beneficios de SSI al intentar vender los recursos. No todos sus recursos cuentan para el límite de recursos de SSI. Por ejemplo:

• La casa en la que vive y la tierra en la que se encuentra no cuentan.

• Sus efectos personales y artículos del hogar no cuentan.

• Las pólizas de seguro de vida pueden no contar, dependiendo de su valor.

• Su carro por lo general no cuenta.

• Los lotes de cementerio para usted y los miembros de su familia inmediata no cuentan.

• Es posible que no cuenten hasta $1,500 en fondos de entierro para usted y hasta $1,500 en fondos de entierro para su cónyuge.

• Si es ciego o tiene una discapacidad, es posible que algunos artículos no cuenten si planea usarlos para trabajar o para obtener ingresos adicionales.

También puede leer nuestro material sobre “recursos” en el folleto, Entendiendo el SSI en www.socialsecurity.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm.