Reacción negativa sobre la sede de Cumbre del G7 en Doral sorprendió a Trump

Para la mayoría de los propietarios de negocios, el legado es pasar el negocio a la próxima generación, frecuentemente a través de la planificación de la sucesión de su negocio, y garantizar que la operación siga siendo productiva después de su jubilación. Pero seamos sinceros, el modelo familiar tradicional, madre, padre y cuatro hijos; dos niños y dos niñas en una casa blanca con jardín ya no es lo normal. Vivimos más, no nos gustan los grandes compromisos y, debido a todos los recursos disponibles, tenemos el lujo de soñar sin límites. Es por eso que nosotras, como mujeres, debemos ajustar el significado de cómo dejar un legado cuando puede no haber una familia, un negocio sólido o un crecimiento estable en la industria. El desafío es definir el legado no por lo que es sino por lo que no es.