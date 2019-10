La pelea de una mujer por $650, terminó con su hijo acusado de homicidio y un adolescente baleado

El residente de Boynton Beach Eric Graham cumplió 20 años el pasado viernes. El sábado lo pasó hablando con la policía sobre un tiroteo ocurrido el día de su cumpleaños que dejó a un hombre muerto y a un adolescente de 13 años baleado en la cara.

Graham terminó el domingo en la cárcel del Condado Palm Beach, acusado de homicidio en primer grado, y de intento de homicidio en primer grado.

Según el reporte del arresto, Graham afirmó que él no fue quien disparó, y que no sabía nada de la balacera. Sin embargo, admitió ser el conductor, y que el incidente ocurrió después que el hombre amenazó con una pistola a su madre, Julia Robinson, el viernes por la mañana.

La policía no reveló los nombres de ninguna de las dos víctimas, el adulto que murió de los dos balazos que lo alcanzaron en la parte alta de la espalda, y el adolescente que recibió un disparo en la cara.

De acuerdo con el reporte, todo sucedió cerca de la tienda Cherry Hill Mini Market, ubicada en el 1213 NW 4 street, de donde “se recogieron varios casquillos de balas .223 en la calle 4 del noroeste”.

El viernes, aproximadamente a las 11 a.m., Robinson encontró a su ex novio —a quien le había prestado $650, según le dijo a la policía— en la esquina cerca de la tienda. Cuando Robinson se le acercó y le preguntó por el dinero que le debía, el hombre le respondió: “No te voy a pagar un caraj ---”, y le apuntó con una pistola.

Robinson dio unos pasos atrás y se dirigió a su casa.

En un video de vigilancia de la tienda que se grabó poco después, aparece un todoterreno Nissan Rogue de color rojo que pasa a toda velocidad por la avenida 12 del noroeste, y al ex novio de Robinson corriendo hacia la entrada del establecimiento, huyendo del Nissan. El video captó el momento en que un fusil se asoma por la ventanilla del pasajero y hace varios disparos.

Entratanto, dentro de la tienda, una defectuosa máquina de tarjetas de crédito demoró la salida de un muchacho de 13 años que trataba de pagar los productos que había comprado. Los empleados de la tienda le dijeron a la policía que escucharon los tiros y se vieron cuando el chico había sido baleado en la caja registradora y también cuando el ex novio de Robinson cayó al suelo en el pasillo # 2.

Varios residentes que viven cerca del mercado dijeron conocer el automóvil, así como a Graham y a Robinson, según el reporte.

Patrulleros de la policía rastrearon el Nissan hasta la casa de Robinson, en el edificio de apartamentos de Boynton Beach The Preserve, a una milla y media de distancia, donde también encontraron a Robinson. La mujer le dijo a los agentes que no le había contado a ningún familiar la confrontación que había tenido con su ex, pero la policía dijo que tras una verificación de su teléfono celular se pudo saber que Robinson llamó a su hijo Graham a las 11:45 a.m. , antes del incidente, y otra vez al mediodía, después del tiroteo.

Graham sorprendió a las autoridades cuando se presentó el sábado en la estación de policía de Boynton Beach. Según el reporte, luego que las imágenes del video echaron por tierra sus declaraciones de que el día anterior no conducía el todoterreno de su madre, Graham admitió que su madre le contó la discusión con su ex novio, y que quería pelear con el hombre.

Graham dijo que dejó el apartamento donde vive, recogió a dos amigos en The Preserve, y entonces volvió al área cerca del mercado. Luego dijo que vio al ex de su madre cuando montaba bicicleta cerca de la tienda. Mientras conducía lentamente el Nissan, dijo Graham, el hombre que viajaba como pasajero en el asiento delantero sacó un fusil y disparó. Después de lo ocurrido, Graham declaró que llevó de regreso el todoterreno a The Preserve y lo lavó allí.

“Graham negó conocer que el pasajero estaba armado con un fusil, y dijo que se sorprendió mucho cuando se hicieron los disparos”, dice el reporte.