Downtown de Miami es un ‘baño al aire libre’. Las personas sin techo dejan sus desechos en la calle 

Los desamparados que viven en las calles y aceras del downtown de Miami están haciendo sus necesidades allí mismo, y han convertido el casco urbano en un baño al aire libre, dicen comerciantes y vecinos.

“La situación es la peor que he visto en los 25 años que llevo aquí”, dijo el comerciante José Goyanes. “El hedor es terrible, incluso después de limpiar la acera con manguera. Vemos personas orinando contra la fachada de los edificios o bajándose los pantalones en la acera porque no tienen otro lugar”.

Los desechos humanos pueden verse en las macetas de plantas, en los portales, a la entrada de negocios, o sencillamente en medio de la acera. El pavimento detrás de la antigua tienda Macy’s está empapado de orines. Las heces fecales se fermentan frente a tiendas clausuradas durante días porque no hay encargado que limpie.

“Está en todas partes, en todas las cuadras, junto a la mayoría de los árboles”, dijo el empresario Gary Ressler. “No puedo traer tiendas nacionales y recorrer el downtown con sus representantes sin que observen las heces fecales en las aceras”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Pero no hay una solución simple a la complicada crisis del desamparo en todo Estados Unidos. En Los Ángeles, 58,000 personas no tienen donde vivir y se refugian debajo de los puentes de las autopistas, en las playas y en ciudades de tiendas de campaña. En Miami-Dade, la cantidad de desamparados ha bajado a unos 3,700, pero la falta crítica de baños públicos para los 1,148 que viven en las calles porque no han encontrado albergue les dificulta mantener su higiene personal.

“La mayoría de nosotros prefiere no defecar u orinar en público”, dijo David Beaty, un desamparado que llegó a Miami de Wisconsin. “Es como si uno perdiera su dignidad, su humanidad. No somos animales. Yo uso un vaso y después lo boto porque no quiero oler mis desechos ni los de nadie más mientras duermo.

“Si no hay baños, ¿qué podemos hacer?”

“Baños públicos abiertos las 24 horas sería algo fabuloso”, dijo Kesia Hollins, quien lleva 6 años viviendo en las calles. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

La cantidad de desamparados en el distrito empresarial de Miami se ha disparado 16% desde enero, según el censo de agosto del Miami-Dade County Homeless Trust. Aunque no hay cifras definitivas, el fideicomiso calcula que la mayoría de los desamparados crónicos padecen de enfermedades mentales. Goyanes conoce bien a muchos de sus vecinos.

“Es un asunto delicado porque no se puede recoger a todas estas personas y desaparecerlos”, dijo Goyanes. “Algunos se niegan a irse a un albergue cuando les ofrecen asistencia. Una forma de ayudarlos es abordar el problema de las heces fecales como algo de salud pública”.

En la zona donde el problema es más agudo, solamente hay dos baños públicos: uno en el Bayfront Park en Biscayne Boulevard y otro junto la biblioteca principal en 101 West Flagler St. Los dos están supervisado por antiguos desamparados empleados como asistentes para mantenerlos limpios y hacer cumplir la regla de no estar adentro más de 5 minutos. Los baños están abiertos siete días a la semana, pero solamente de 8:30 a.m. a 8:30 p.m. Los baños públicos dentro de la biblioteca y el edificio del Government Center de Miami-Dade tienen horarios incluso más limitados.

“Un baño abierto las 24 horas sería fabuloso”, dijo Kesia Hollins, quien lleva seis años de desamparada desde que perdió a sus padres y su casa en Brooklyn en un incendio. “Yo trato de comportarme como una dama, preferiría usan un baño. No queremos estar sucios”.

Mariane Sou, quien es desamparada, detrás de la ahora cerrada tienda Macy’s en el downtown de Miami. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

La ciudad abrió su primer baño independiente el año pasado junto al biblioteca en una ceremonia en que estuvieron presentes la asistenta Cassandra Strozier, el alcalde Francis Suárez y el comisionado Ken Russell, quien calificó la instalación de parte “del enfoque compasivo de la ciudad” hacia los desamparados. La instalación, que se alimenta de energía solar, tiene un inodoro y lavamanos de acero, así como un receptáculo para agujas usadas.

Ese baño y el que está en Bayfront Park se han usado 89,217 en los últimos 12 meses, un promedio de 244 veces diarias, según la Autoridad de Desarrollo de Downtown, que ha sido clave en la planeación, financiación y contratación del personal del llamado programa Pit Stop.

La unidad junto a la biblioteca fue construida a un costo de $100,000, pero la ciudad invirtió un total de $312,976 para construir una plataforma de hormigón con escalones, rampas y pasamanos, lo que según Russell “no fue barato”.

“Esa opción costosa no debió ser una excusa para no construir más baños. Los dos que tenemos son muy útiles para los desamparados y los turistas. En cualquier ciudad grande hay baños públicos” dijo Ressler.

En Miami, la Autoridad de Desarrollo del Downtown ha identificado un puñado de lugares para ubicar baños y discutirá su planeación con el gobierno municipal a finales de octubre. Pero Russell, presidente de la Autoridad, dice que los baños son solamente parte de la respuesta.

“La situación hay que abordarla en toda su dimensión, a los desamparados hay que tratarlos con humanidad”, dijo Russell. “Nosotros estamos en mejor posición que muchas ciudades, pero ¿cómo avanzamos? No se trata solo de la vivienda asequible, sino de empleos, servicios de salud mental y tratamiento de las adicciones”.

Joe Wright, veterano de Vietnam y desamparado, duerme en las calles en el downtown de Miami, en una imagen del jueves 17 de octubre de 2019. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

La ciudad ha programado operaciones regulares de limpieza, especialmente detrás de Macy’s, donde unos 100 desamparados duermen en los portales. sobre la acera. Personal municipal de Servicios Humanos dan información a personas que necesitan servicios sociales. Una instalación estatal cerrada debe ser rehabilitada como centro de tratamiento para los desamparados. El Proyecto Lázaro, patrocinado por el Homeless Trust, despacha equipos de profesionales de la salud para hablar con los desamparados, administrar medicamentos psicotrópicos y tratar problemas físicos.

El Homeless Trust se opone por principio a construir más baños públicos porque sus líderes creen que eso solamente alienta a los desamparados a quedarse en las calles en vez de irse a un albergue donde pueden recibir cuidados físicos, educación, capacitación laboral y apoyo financiero para hacer la transición a viviendas.

“No vamos a pagar eso, y pudiera parecer insensible de nuestra parte”, dijo Ron Book, presidente del Trust desde tiempo, que tiene un presupuesto anual de $65 millones, financiado en parte por el impuesto condal de 1% a las comidas en los restaurantes. “Los baños son un imán para que los desamparados se congreguen y se convierte en un problema para esas áreas. Se pudiera alejarlos de los negocios y los edificios de apartamentos, ¿pero adónde?”

Joe Wright, veterano de Vietnam quien dice que estuvo en un campamento de prisioneros de guerra dos años y medio, lleva 30 años viviendo en las calles. Trabaja de ayudante en dos estacionamientos y duerme sobre frazadas y almohadas en un garaje en South First Street. Usa el baño en tiendas Burger King y 7-Eleven donde los empleados lo autorizan.

Charles M. Zaine, dueño de la tienda de artículos deportivos Area Code 305 Sport, habla sobre las condiciones sanitarias en el downtown de Miami. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

“No necesitamos más baños. Debemos gastar el dinero en otra cosa”, afirmó. “Tampoco voy a Camillus House o el HAC [Chapman Partnership Homeless Assistance Center], eso es una rosca para ganar dinero. Los albergues son peor que la cárcel. No se puede dormir, te lo prohíben todo. Yo me quedo aquí”, dijo Wright.

El Trust está desarrollando operativos en la zona para convencer a los desamparados a irse a los albergues.

“Entiendo a los que trabajan y viven en el downtown”, dijo Book. “Esto comprometido a ofrecer camas y unidades, pero no baños públicos. Nuestra misión es ofrecer vivienda y poner fin al desamparo, no gastar dinero en baños”.

Charles M. Zaine, dueño de la tienda de artículos deportivos Area Code 305 Sports, dijo que la actividad comercial ha bajado y los alquileres ha subido en Flagler Street, donde hay unos 200 locales vacíos.

“Los desamparados no molestan a nadie, pero los turistas piensan que los van a asaltar”, dijo. “Yo sé que es complicado, pero tiene que haber una mejor manera de encontrarles trabajo, quizás en la agricultura en Homestead. Estoy cansado de darles zapatos y camisas, y que lo vendan en la calle o se los roben, y al día siguiente regresan descalzos”, contó.

Miami está en mejor posición que la mayoría de las ciudades desde que el Trust se creó en 1993, dijo Book, quien mencionó 14 zonas metropolitanas de Estados Unidos con una población de desamparados de entre 8,000 y 15,000 personas hace 25 años, con Miami más cerca de los 8,000. Miami ha reducido la cantidad desamparados en más de la mitad mientras que la cifra se ha disparado en otras ciudades. En Los Ángeles, los ataques incendiarios y la violencia en general contra los desamparados ha exacerbado la crisis.

“Tenemos liderazgo, fondos y un plan”, dijo Book. “Está funcionando”.