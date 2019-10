Centro Cubano de FIU celebrará jugosa donación de la NEH con una ceremonia especial

El proyecto CasaCuba busca constuir una instalación de 50,000 pies cuadrados dedicada a recopilar la investigación sobre la isla

El lunes CasaCuba at FIU, un centro que se enfoca en la herencia cubana de academia, negocio, política y cultura, realizará una ceremonia donde celebrarán una donación de $750,00 de la National Endowment for the Humanities (NEH).

El dinero se utilizará para el diseño de un nuevo centro de humanidades donde tendrán eventos para la comunidad, conferencias y clases. El centro también tendrá un laboratorio de ideas de asuntos cubanos, que promoverán discusiones entre profesores, políticos, y empresarios.

“Este premio extraordinario de la NEH no solo es un testimonio de la visión inspiradora de CasaCuba y el progreso [de esta] hasta ahora, sino de la larga historia de FIU como epicentro de estudios cubanos”, dijo Maria Carla Chicuén, directora de CasaCuba, en un comunicado. “Estoy muy agradecida a NEH por reconocer el potencial de CasaCuba para convertirse en una institución intelectual y cultural, y espero que este regalo inspire a muchos más a apoyarnos”.

El edificio de CasaCuba lo empezarán a construir el año que viene en el campus de FIU Modesto Maidique, en el suroeste de Miami, y se espera que abra sus puertas en el 2022.

El evento contará con la asistencia del presidente de FIU, Mark B Rosenberg, la congresista Donna Shalala, la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen, y el empresario miamense Jorge Mas, entre otros.