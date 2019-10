Tras las rejas ex maestro de Jacksonville por tener relaciones sexuales con dos estudiantes

Un ex maestro de secundaria de Jacksonville se declaró culpable el jueves de haber tenido relaciones sexuales con dos de sus estudiantes, según documentos judiciales.

Corey French, de 31 años, deberá cumplir tres años en una prisión estatal, y otros cinco años de libertad provisional, de acuerdo con las guías de sentencia.

La policía de Jacksonville dijo que comenzó a investigar a French en marzo de 2018 cuando se le notificó la relación que tenía con dos antiguas estudiantes de la secundaria Fletcher. En dicha ocasión, el Distrito Escolar del Condado Duval despidió a French.

Tras una investigación policial, se pudo saber que French reveló haber tenido relaciones sexuales consensuales con ambas estudiantes durante unos seis meses en 2017, dijo la policía. French tenía 29 años en el momento de los dos romances, en tanto las jóvenes tenían 16 y 17 años, respectivamente, apuntó la policía.

El ex maestro de Ciencias sabía que estaba cometiendo algo ilegal, y le envió un mensaje de texto a una de las estudiantes, donde le decía: “Me tienes dominado y no quiero causar más problemas de los que he causado”, se dice en el reporte del arresto.

French, que trabajó como maestro en Fletcher durante cuatro años, fue arrestado por cargos de actividad sexual ilícita en septiembre de 2018. De acuerdo con documentos judiciales, retiró su declaración de inocencia un año después.

Tras la sentencia, la Dra. Diana Greene, superintendente del Distrito Escolar del Condado Duval, dio a conocer una declaración donde, entre otras cosas, decía:

Como superintendente, estoy realmente enfurecida de que una persona utilice su cargo de educador para dañar a menores de edad. Quiero que los padres sepan que no voy a tolerar este tipo de comportamiento, y que cooperaré firmemente con las autoridades para procesar a cualquier persona que le haga daño a nuestros estudiantes.