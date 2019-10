La FDA recomienda no consumir estos jarabes para la tos por contaminación microbiana

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda no consumir los jarabes para la tos Rompe Pecho EX y Rompe Pecho CF que distribuye la compañía Efficient Laboratories, Inc., de Miami, debido a riesgos de contaminación microbiana.

“La FDA recomienda que los consumidores dejen de usar estos medicamentos y los desechen. Estas medicinas para la tos están contaminadas y pueden ocasionar enfermedades”, advirtió en su sitio en internet.

Estos medicamentos se venden sin prescripción y son usados para niños de seis años de edad en adelante.

El pasado 9 de octubre, la FDA recomendó a Efficient Laboratories el retiro del mercado de esos jarabes, pero hasta la actualidad la compañía “no ha tomado medidas para retirar del mercado estos medicamentos que son potencialmente peligrosos”.

La FDA no tiene en este momento reportes de casos adversos relacionados con estos medicamentos.

Los consumidores que usen los jarabes para la tos Rompe Pecho EX y Rompe Pecho CF y tengan inquietudes deben comunicarse con su profesional de atención médica, dijo la FDA.