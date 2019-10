Jóvenes venezolanos querían reunirse con Marco Rubio y no descansaron hasta lograrlo

Cecilia Navas era una estudiante universitaria venezolana que deseaba reunirse con el senador de Florida Marco Rubio para hablarle sobre la crisis en Venezuela. En el 2017, le dijeron que tendría que formar una organización que se mantuviera relevante antes de poder hacer eso.

Con la ayuda de distintos líderes estudiantiles venezolanos en Miami, Navas creó la organización Youth and Democracy in the Americas.

Entre todos financiaron y buscaron contactos con personas que creían en la idea. Navas, al obtener su permiso de trabajo, empezó a manejar para Uber en parte para pagar el registro de la ONG. Ahora la organización tiene mas de 80 miembros en todo el hemisferio.

La semana pasada, Navas y su equipo lograron su primera meta como organización: el Senador Rubio fue el invitado especial en una conferencia en Washington de tres días que también contó con la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el congresista Mario Diaz-Balart, entre otros.

Navas cuenta que mientras estudiaba en la Florida National University, no dejaba de luchar por los estudiantes de su país, y en octubre 2017, solicitó una audiencia en la oficina del senador Rubio para reunirse con él y pedirle que escuchara a los jóvenes. Para Navas, ellos representan la realidad de la grave situación de Venezuela. “Insistí tanto a la directora de la oficina del senador Rubio hasta que me concedió una cita con ella,” dijo Navas.

“Ese día, sentí que miles de venezolanos estaban siendo escuchados”, dijo Navas. “Explique la situación de las universidades, que debíamos en Venezuela recuperar la autonomía de nuestras casas de estudios, que a los estudiantes los estaban reprimiendo, y que incluso opinar en Venezuela era una sentencia de cárcel”.

La representante de Rubio le dijo a Navas que no dudaba que estaba del lado correcto de la lucha, pero que aún no se podía reunir con el senador. Ella misma le recomendó que formara un grupo con otros jóvenes. Le dijo que habían muchas organizaciones de venezolanos que se desintegraban en poco tiempo, y que antes de poder reunirse con el senador, el grupo debía llevar a cabo varios eventos y demostrarles que sería un grupo que duraría.

Navas visitó varias universidades en Miami, reuniéndose con líderes juveniles, y montaron el primer foro de Youth and Democracy in the Americas en Florida International University (FIU) en abril del 2018.

Daniel Rodríguez, quien estudiaba en San Ignacio University, fue uno de los estudiantes que ayudó a Navas desde el principio, y ahora Navas lo reconoce como co-fundador de la organización. “Cecilia vino con el propósito de invitarnos y motivarnos a que participáramos en el foro en FIU”, dijo Rodríguez. “Me habló de la importancia y la posible solución a un problema existente”.

Juan Carlos Roberto, quien estudiaba en la Universidad de Miami en ese momento, también fue de los que ayudaron a Navas a fundar la organización, y ahora es el director de comunicaciones del grupo. Los dos resaltaron que las ideas y propuestas de Youth and Democracy prometen mucho y ya han visto los resultados y cómo la organización ha crecido en los últimos dos años.

Dice Navas que todo empezó con la idea de hacer un foro donde hablaría el senador Rubio como el invitado principal. Pero Rubio no pudo participar ese día. En vez de él, Almagro fue orador invitado.

De ahí en adelante, Almagro y la OEA han sido anfitriones de muchos de los eventos del grupo. La OEA apoya la iniciativa de Youth and Democracy, “tanto así que lo ha publicado en su Twitter”, dice Navas.

Hoy los jóvenes y estudiantes de @YdintheAmerica debatieron junto a varios embajadores de los países de la #OEA el papel que cumple la juventud en defensa de las instituciones democráticas y la libertad. Su aporte es vital xa acabar con las dictaduras q azotan el continente pic.twitter.com/uTGRtvJCtV — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 19, 2019

Cecilia dice que hoy día tienen 20 representantes de distintos países de América Latina como ‘embajadores’ de Youth and Democracy. Muchos de ellos viajaron hasta Washington para el evento la semana pasada.

Nicolas Bul, embajador de Chile de Youth and Democracy in the Americas, participó por primera vez en un evento de Youth and Democracy la semana pasada. “Fue espectacular”, dijo Bull acerca de su experiencia.

“Nunca hubiese pensado que tendría una oportunidad así. Lo bueno de reunirnos [varios] países de las Américas es poder discutir lo que está sucediendo en cada país y ver cómo nos podemos ayudar el uno al otro”. El joven piensa abrir una delegación de Youth and Democracy in the Americas en Chile.

El presidente de un centro de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Marcos Velazco, tambien participó en la conferencia. Velazco dijo que él y otros representantes de otras universidades de Venezuela hicieron ”un diagnostico de lo que ocurre en las universidades venezolanas” que compartieron en la cumbre.

Para el 2020 Youth and Democracy tiene planeado conmemorar el día de la juventud venezolana en la OEA y un foro estudiantil en FIU. Estos dos eventos son anuales y se han llevado a cabo por la organización desde su nacimiento en 2018.

Navas dijo que el jueves pasado, cuando la reunión se llevó a cabo en el Senado, le dio las gracias a la representante de Rubio. “Nos dijimos ‘lo logramos’”, dijo Navas. “Dos años después demostramos perseverancia y compromiso en esta lucha.”