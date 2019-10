María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Dependeré de Medicare cuando me jubile. ¿Puede explicar las diferentes partes de Medicare?

M. Pérez, Doral

Las diferentes partes de Medicare cubren sus necesidades específicas. Hay cuatro partes, todas las cuales trabajan en conjunto para brindar servicios de atención médica:

• Parte A (seguro de hospital): ayuda a pagar la atención de pacientes hospitalizados en un hospital o centro de enfermería especializada (después de una hospitalización), algunos cuidados de salud en el hogar y cuidados de hospicio.

• Parte B (seguro médico): ayuda a pagar los servicios médicos y muchos otros servicios y suministros médicos que el seguro de hospital no cubre.

• Parte C (planes Medicare Advantage): si tiene Medicare Partes A y B, puede inscribirse en un plan Medicare Advantage. Las compañías privadas ofrecen planes Medicare Advantage, que están aprobados por Medicare. Estos planes generalmente lo ayudan a pagar los costos médicos no cubiertos por las Partes A y B de Medicare.

• Parte D (cobertura de medicamentos recetados): ayuda a pagar los medicamentos que los médicos recetan para el tratamiento.

Quiero registrarme en un plan de Medicare Parte C y D, pero no estoy seguro de qué plan quiero. ¿Hay algún recurso que me ayude a encontrar un plan?

O. Noy, Westchester

Sí. Medicare.gov tiene un buscador de planes en línea e instrucciones disponibles sobre cómo usar esta herramienta. Para acceder al Buscador de planes de Medicare, visite www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx.

Voy a visitar a familiares fuera del país por dos semanas. ¿Puedo seguir recibiendo pagos del Seguro de seguridad suplementario (SSI) mientras estoy allí?

E. Valle, Miami

Su SSI generalmente se detendrá si se va de los Estados Unidos por 30 días consecutivos o más. Dado que usted estará ausente por solo dos semanas, su SSI no debería verse afectado. Sin embargo, es importante que informe a la Seguridad Social la fecha en que planea irse y la fecha en que planea regresar. Luego podemos informarle si su SSI se verá afectado. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov o llame al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Serví en el ejército y recibiré una pensión militar cuando me jubile. ¿Afectará eso a mis beneficios del Seguro Social?

J. Casanova, Marco Island

Puede obtener los beneficios de jubilación del Seguro Social y la jubilación militar al mismo tiempo. En general, no reducimos sus beneficios de Seguro Social debido a sus beneficios militares. Cuando esté listo para solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social, vaya a www.segurosocial.gov/applyonline. Esta es la forma más rápida y fácil de aplicar. Para su comodidad, siempre puede guardar su progreso durante su aplicación y completarlo más tarde. ¡Le agradecemos por su servicio militar!