Senadores de Florida: Muerte de líder del Estado Islámico es un ‘gran golpe’ al terrorismo

Los senadores de Florida Rick Scott y Marco Rubio calificaron este domingo la muerte del líder de Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi como un logro importante en la lucha que libra Estados Unidos y sus aliados en contra del terrorismo.

Ambos congresistas se pronunciaron sobre el caso inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en la Casa Blanca que al-Baghdadi se suicidó al detonar un chaleco con explosivos durante una operación militar estadounidense en Siria.

“Murió como un perro, como un cobarde”, dijo el mandatario estadounidense y felicitó a los militares que participaron en la operación que aseguró fue “muy peligrosa”.

Scott consideró que la muerte de al-Baghdadi es un “paso importante” en el combate para derrotar a ISIS, grupo terrorista que inspiró el “ataque contra la discoteca” gay Pulse, en Orlando en el 2016, y que es “responsable de la muerte de miles de personas en todo el mundo, incluido el floridano Steven Sotloff”.

Scotloff, quien nació en Miami en 1983, era un periodista estadounidense-israelí que en el 2013 fue secuestrado en la ciudad siria de Alepo y decapitado el 2 de septiembre de 2014 en Irak por ISIS.

“El anuncio de hoy (domingo) del asesinato de Bagdadi, uno de los terroristas más notorios del mundo, es una gran noticia para la seguridad de los Estados Unidos y nuestros aliados. Quiero agradecer a nuestros hombres y mujeres en uniforme que llevaron a cabo esta misión y continúan luchando por la libertad en todo el mundo”, dijo el senador en un comunicado.

Y advirtió que para los enemigos de Estados Unidos, este es otro “recordatorio de que no hay ningún lugar al que puedan ir, no hay ningún lugar donde puedan esconderse. No nos detendremos hasta que se haga justicia. Hoy el mundo es un poco más seguro, un poco más amable, un poco más libre”.

Para el senador Rubio la operación que dijo de baja al líder de ISIS es un logro muy significativo del que todos los estadounidenses deberían estar orgullosos y el mundo debería estar agradecido.

“No terminará con ISIS, pero es un gran golpe para sus esfuerzos de propaganda y reclutamiento”, aseguró en su cuenta de Twitter.