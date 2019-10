Medidas sobre vuelos a Cuba disparan ventas de chárters y crean confusión entre viajeros

Las recientes medidas de Estados Unidos para castigar al régimen cubano prohibiendo los vuelos de aerolíneas norteamericanas a la mayoría de los destinos en la isla han provocado que se disparen las ventas de boletos de las compañías chárters del sur de la Florida, al tiempo que los viajeros que tenían boletos reservados están buscando información sobre sus itinerarios.

“Esta mañana no hemos parado de vender boletos en chárters. Mucha gente ha estado llamando para reservar por temor a un incremento del valor de los pasajes”, dijo Jackeline Suárez, quien trabaja para una pequeña agencia de viajes a Cuba ubicada en Hialeah pero que no quiso identificar porque no estaba autorizada a hablar en nombre de la empresa.

Hasta el mediodía de este lunes, el precio de los boletos aéreos a Cuba en compañías chárters se mantenía en torno a los $200 para el mes de octubre. Varios empleados de agencias de viaje que no quisieron ser identificados dijeron a este diario que esperan que los pasajes suban de precio por el incremento de la demanda.

Cuatro compañías que se dedican a vender pasajes a Cuba confirmaron por separado el incremento en la venta de boletos en vuelos chárters “Tenemos la agencia llena desde temprano. Mucha gente está pidiendo reservar en chárters”, dijo una empleada de la agencia Cubamax que no quiso ser identificada.

American Airlines y JetBlue, las únicas aerolíneas que volaban a otros aeropuertos cubanos además del José Martí de La Habana, tienen hasta el 10 de diciembre para cesar sus vuelos a esos destinos. En el momento del anuncio de las sanciones, varias aerolíneas estadounidenses eran responsables de unos 147 vuelos semanales a la isla y los vuelos chárters ocupaban el 32 por ciento del mercado, con 69 vuelos, de acuerdo con The Havana Consulting Group.

“Estoy desolada”, dijo una cliente de una agencia de viajes que teme que regresen los años en que viajar Cuba estuvo prohibido, durante la administración del ex presidente George W. Bush (2004-2008).

“Si aprietan, todos terminamos perjudicados porque las tiendas en esta ciudad viven de lo que nosotros mandamos para Cuba”, dijo la mujer, quien no quiso ser identificada y que llevaba una bolsa de ropa para enviar a sus familiares en la isla. Otra cliente en una agencia en la calle Flagler dijo que no podría viajar a ver a su madre de 94 años, quien vive en Ciego de Ávila. “Ya yo no tengo edad para viajar desde La Habana a Ciego. Los caminos están muy malos. En Cuba no hay gasolina y los viajes en taxi son muy caros”.

Por su parte los clientes de las aerolíneas afectadas con las nuevas regulaciones están buscando información para reajustar sus itinerarios.

“Permitiremos que los viajeros reorganicen sus fechas de vuelo antes del 9 de diciembre a Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago y Varadero o que viajen a La Habana en la fecha que escojan”, dijo una agente de American Airlines. En caso de que los clientes no quieran reajustar sus viajes, la empresa dijo que les reembolsaría el costo del pasaje en su totalidad.

Los clientes deben llamar por teléfono a American para realizar los cambios necesarios en sus itinerarios.

JetBlue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del Herald.

Bajo el gobierno de Bush se limitaron los viajes a la isla una vez cada tres años con el fin de acelerar “una transición hacia la democracia” y se recortaron las remesas a un máximo de $100 mensuales a familiares cercanos. Esos años coincidieron con el incremento de subsidios venezolanos a la economía cubana, que en su período de mayor apogeo, 2012, le brindaron a Cuba $14,000 millones en comercio, subsidios e inversiones, según cifras oficiales.

Las sanciones de Trump buscan impactar en la economía cubana, que pasa por uno de sus peores momentos. El turismo, la gran esperanza del país para salir de la crisis, ya cayó en un 20 por ciento desde junio tras la prohibición de viajes de crucero desde el sur de la Florida. Las sanciones tienen como objetivo que Cuba abandone a su aliado, el gobernante venezolano Nicolás Maduro, pero desde La Habana le responden que jamás les arrancarán “concesiones”.

El gobierno cubano ha acusado al gobierno de EEUU de dañar los “vínculos pueblo a pueblo” y “mutilar” las libertades de viaje de los ciudadanos estadounidenses. Pero en una parte del exilio cubano de Miami las medidas fueron acogidas con agrado.

“Nosotros estamos a favor del aislamiento total del régimen castrista. Las sanciones son progresivas y estratégicas. Van a seguir mientras el régimen cubano no detenga la represión contra la oposición e irrespete los derechos humanos”, dijo Orlando Gutiérrez, quien preside el Directorio Democrático con sede en Miami.

“El régimen no tiene moral para hablar de la división familiar porque ellos han sido los que dividieron a la familia y la nación. Es imperativo quitarle los recursos a ese régimen porque los usará para reprimir a su pueblo. La nueva generación de dirigentes comunistas tienen que comprender que la única manera de salir de la crisis es devolviéndole la libertad y los derechos al pueblo de Cuba”, agregó Gutiérrez.

