Captura la policía a sospechosos de haber matado a bombero por pequeñeces: un celular, zapatos y $55

Los tres hombres acusados de matar a tiros al rescatista/bombero de Coral Springs, Christopher Randazzo, hace dos semanas en Lauderdale-by-the-Sea lo hicieron por poca cosa, según las órdenes de arresto que el lunes dio a conocer la policía del Condado Broward ( BSO).

Lo único que los sospechosos le robaron a Randazzo fue el teléfono celular, unas zapatillas deportivas, un cuchillo, y $55 en efectivo.

Los acusados de homicidio en primer grado y robo a mano armada en el crimen del 19 de octubre son Jose García Romero, de 20 años, Marco Rico, de 32 años, y Torrey Holston, de 19 años. La policía dijo que Holston fue quien disparó. De acuerdo con un portavoz del departamento, un Nissan Sentra vinculó a los tres con el asesinato de Randazzo.

Los detectives del BSO que buscaban a los asesinos de Randazzo pudieron comprobar que Holston y Romero ya estaban detenidos en el Condado Palm Beach. Los dos están acusados de disparar armas de fuego y de un posible secuestro en un Motel 6 de Lantana la noche antes del asesinato de Randazzo, dijo el periódico Sun Sentinel. El diario dijo que la policía acudió al motel después que un hombre llamó al 911, para reportar que su novia había sido secuestrada.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La policía encontró casquillos en el motel, pero ningún herido. El Sun Sentinel dijo que la novia del hombre que los llamó, solía salir con Rico, y esa noche, la mujer lo telefoneó porque estaba buscando drogas. El hombre le declaró a la policía que Rico llegó al lugar en el mismo Nissan Sentra que posteriormente fue visto en el lugar donde mataron a Randazzo. El hombre dijo también que Rico llegó con otro hombre que le disparó, pero falló.

El lunes por la noche, la policía de Lantana dijo que enviaría los reportes de los arrestos de Holston y Romero el martes por la mañana.

Randazzo, de 39 años, fue encontrado muerto cerca de las 6 a.m. del 19 de octubre en el centro turístico Southern Seas, ubicado en el 4520 El Mar Drive, en Lauderdale-by-the-Sea. La policía cree que lo mataron en algún momento entre las dos y las 5 a.m. Randazzo fue visto por última vez cuando se iba de Aruba Beach Cafe, localizado en el 1 Commercial Boulevard, aproximadamente a la 1 a.m.

En las órdenes de arresto a nombre de los tres hombres, el BSO dijo que los hombres le robaron a Randazzo un iPhone, un par de zapatillas Nike, un cuchillo Bench, y una billetera con $55. Los reportes no entraron en más detalles sobre lo ocurrido.

El sonado crimen se convirtió en una prioridad de suma importancia para el BSO. A tal punto, que el jefe de la policía de Broward Gregory Tony, asistió la semana pasada a los funerales de Randazzo, donde se reunieron cientos de personas para rendirle homenaje. Antes de hablar en el podio, Gregory estuvo junto a familiares de Randazo, y les dijo que los agentes sabían quién había asesinado a Randazzo. Después, Tony le dijo a la multitud que se había podido identificar a cuatro sospechosos, que dos de ellos ya estaban presos, y uno había confesado.