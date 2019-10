Juez: Airbnb no tiene que pagar impuesto al turismo en Florida, eso es responsabilidad de los anfitriones

Una demanda contra Airbnb liderada por el recaudador de impuestos del Condado Manatee, Ken Burton Jr., fue desestimada por un juez de circuito, citando un caso idéntico en el Condado Palm Beach.

Los dos casos se originaron en el deseo de obligar a Airbnb —la plataforma de alquileres a corto plazo que permite a los dueños de propiedades mercadear sus casas y apartamentos como alternativa a los hoteles— a cobrar el impuesto al turismo y pagar al condado, pero los jueces fallaron que Airbnb no era responsable de esos impuestos porque el servicio es solamente un medio para que los anfitriones pongan su vivienda a disposición de los que quieren alquilar.

El recaudador de impuestos de Palm Beach presentó una demanda en enero de 2014. En un fallo de enero de este año, el juez James Nutt falló que aunque los servicios de Airbnb son integrales, “la compañía no es dueña de las propiedades que se alquilan”. Como Airbnb, junto con otras plataformas que manejan alquileres a corto plazo, no controlan la propiedad, no cumplen el privilegio de de cobrar impuestos.

Como resultado, estas compañías no son responsables de cobrar el impuesto y pagar a las autoridades, según Nutt.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El 22 de octubre, el juez Edward Nicholas, del 12 circuito judicial, otorgó la petición de Airbnb de desestimar la demanda de Burton por las mismas razones. Si la Florida quiere identificar a Airbnb en calidad de compañía que puede recaudar impuestos, entonces eso debe ser decisión de la Legislatura, dijo.

Hace unos meses, la Junta de Comisionados de Manatee estudió la posibilidad de colocar el Departamento de Ingresos de la Florida a cargo de cobrar el impuesto al turismo, en vez del recaudador de impuestos.

En marzo, empleados de la oficina del recaudador de impuestos defendieron el sistema. Usando una combinación de software y agentes, la oficina puede seguir la pista a los anfitriones de Airbnb y otros dueños de propiedades de alquiler a corto plazo que todavía no se han inscrito para remitir el impuesto de 5% que se aplica a los alquileres por 6 meses o menos. Incluso hay un número telefónico que los vecinos pueden usar para reportar anónimamente a las personas que crean que usan su propiedad para alquilar y no pagan al condado el impuesto al turismo.

El lunes, la oficina del recaudador de impuestos declinó hacer declaraciones sobre la desestimación de la demanda.

Por su parte, Airbnb quedó encantada con la decisión y dijo que espera trabajar con el personal de Burton para implementar un sistema voluntario de recaudación del impuesto al turismo. La compañía tiene un acuerdo similar con el Departamento de Ingresos de la Florida que le permite cobrar el impuesto estatal a las camas de hotel en toda la Florida.

La oficina del recaudador de impuestos indicó anteriormente que no cedería su derecho a cobrar el impuesto al turismo a una entidad privada.

En un comunicado de prensa, Airbnb también alabó el impacto económico de la plataforma en el Condado Manatee. En 2018, 49,000 huéspedes se alojaron en propiedades de alquiler de Airbnb en la zona, lo que generó a los anfitriones $12.4 millones, informó la compañía.