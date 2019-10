Fallece Arturo Cobo, creador de la Casa del Balsero y ferviente luchador por la libertad de Cuba

Arturo Cobo se para frente al nuevo Almacén del Hogar de Tránsito. Archivo. EL NUEVO HERALD

El benefactor de balseros y veterano de la Brigada 2506, Arturo Cobo, falleció en el sur de la Florida a la edad de 78 años en el Lower Keys Medical Center de Cayo Hueso, confirmaron familiares y amigos.

Cobo será recordado por ser el fundador del Hogar de Tránsito para refugiados cubanos en Cayo Hueso, conocido popularmente como la Casa del Balsero, donde los exiliados cubanos que huían de la isla a bordo de rústicas embarcaciones o hasta en neumáticos recibían alimentos, ropa, consuelo y consejo.

“Esta es una pérdida muy sentida, no solo para los activistas de la lucha por la libertad de Cuba, sino para los miles y miles de balseros a los cuales él ayudó durante décadas”, dijo Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia a las emisoras Radio y TV Martí.

“Les curó las llagas, les dio de comer y los albergó, muchas veces con su propio dinero”, agregó el conocido activista por la libertad de Cuba.

Cobo nació el 12 de marzo de 1941 en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana. Tras conocer del rumbo comunista de la revolución de Fidel Castro, Cobo escapó de Cuba en 1960 y se radicó en Cayo Hueso con un tío nombrado Delio.

Al año siguiente, en 1961, se unió a la Brigada 2506 que invadió la isla para derrocar al gobierno castrista. Cobo fue capturado y lo enviaron al Pabellón de la Muerte. Tras regresar a Estados Unidos, Cobo se mantuvo como un activo exiliado cercano a la causa por la libertad de Cuba.

Arturo Cobo (cq) en una balsa cubana que está almacenando en su casa de Pinecrest hasta que pueda completar el nuevo “Museo del Hogar De Tránsito” que documentará la crisis de los balseros. Candace Barbot

“Incalculable la cantidad de personas que este gran cubano ayudó, Que dios lo tenga en su santa gloria. Una gran pérdida para todos por la calidad de este ser humano”, escribió un usuario de Facebook identificado como Omar Hidalgo.

Raúl Arrondo, por su parte, resaltó el legado de Cobo. “Tenía una gran pared en El Hogar de Tránsito con hojitas pegadas con los nombres, dirección en Cuba y teléfonos de los familiares de los balseros que habían salido de Cuba. Allí estaban esos datos por si algún día aparecían miles de personas de las que no se tenía noticia”, cuenta Arrondo.

“La mayor tristeza de Arturo era cuando los balseros aparecían muertos en el mar y tenía que llamar a sus familiares para informarles. Su mayor alegría era cuando llegaban vivos y podía darles un abrazo de bienvenida”, agregó.

Cobo no solo les daba cama, comida y ropa a los inmigrantes, sino que además los ayudaba a localizar a sus familiares o amistades en Estados Unidos y cuando no tenían a nadie buscaba “padrinos” para ayudarlos a reasentarse y encaminarse.

Enrique Padrón, quien llegó a las costas del sur de la Florida en 1994, fue uno de los tantos que recibió la ayuda de Cobo.

“El trabajo que hizo Arturo Cobo en coordinación con Hermanos al Rescate fue extraordinario. [Su obra] (...) en Cayo Hueso debe quedar en los anales de la historia cuando Cuba sea libre”, dijo el balsero en una entrevista con la reportera de Radio y TV Martí Arianne González.

A Cobo le sobreviven sus hijas Rebeca Cobo y Elsa Degraffenreid. Su cadáver será cremado, y se oficiará una misa en su memoria este domingo a las 3 de la tarde en la Basilica of St. Mary Star of the Sea de Cayo Hueso. La bandera de la Brigada 2506 está izada a media asta en la sede del grupo, en Miami. Las cenizas de Cobo reposarán en el panteón de la Brigada en el Cementerio Caballero Rivero Dade South Memorial Park.

