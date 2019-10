Sube la tasa de niños sin seguro médico en Florida y Miami-Dade, en parte por temor a la deportación

Un informe del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown mostró un aumento en la cantidad de menores en la Florida sin seguro médico entre 2016 y 2018. Getty Images/iStockphoto

Un aumento nacional en la cantidad de menores sin seguro médico es especialmente notorio en la Florida y Miami-Dade, en parte debido al “efecto paralizante” sobre las familias de indocumentados que temen inscribir a sus hijos para recibir asistencia pública por temor a la deportación, concluyó un nuevo informe.

Ese es uno de tres factores que probablemente impulsan el aumento en la cantidad de menores sin seguro médico en Miami-Dade, donde 7% de los menores no han estado asegurados en 2018, según un informe del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown dado a conocer el miércoles.

Unos 41,500 menores en Miami-Dade no tienen seguro médico, el noveno lugar en el país en número total de menores no asegurados por condado, según el informe.

Según el informe, en general en la Florida hubo un alza de 18% en la cantidad de niños no asegurados entre 2016 y 2018, el séptimo aumento mayor en la proporción de menores no asegurados en el país durante ese período.

El informe anual mide el nivel de menores no asegurados en incrementos de dos años, y el de este año es el primero en que la información correspondiente a los dos años tenía información que refleja la influencia potencial de las políticas de servicios médicos e inmigración del presidente Donald Trump.

“Cuando preparamos el informe el año pasado y echamos un vistazo a 2016 y 2017, no observamos un alza tan grande en la cantidad de menores hispanos que se quedó sin seguro”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias y autora principal del informe. “Ahora vemos claramente que en nuestro informe...que el efecto paralizante está muy presente”.

Muchas veces, ese efecto paralizante se impone a pesar de que los niños son ciudadanos estadounidenses, y la razón es que sus padres no lo son, y les preocupa que no puedan quedarse en el país con sus hijos, indicó el informe.

Ese aumento en la cantidad de menores no asegurados representa un retroceso significativo durante dos años después de un decenio de avances.

Anne Swerlick, analista política del Florida Policy Institute, una entidad sin fines de lucro que defiende ampliar la cobertura médica, dijo que hizo falta trabajar muy duro para reducir la cantidad de menores no asegurados en la Florida a aproximadamente 6.6% en 2016, que todavía estaba por encima del promedio nacional de 4.7% en ese momento.

El índice ha aumentado en cada uno de los dos años transcurridos desde entonces: 7.3% en 2017 y 7.6% en 2018, según el informe de Georgetown. El índice llegó a 17% en 2008.

“Lo que me asombra es que estamos retrocediendo”, dijo Swerlick. “Hasta 2016, íbamos camino a reducir significativamente el índice de menores no asegurados en la Florida... da miedo lo rápido que esto parece estar sucediendo”.

Además de temores sobre las políticas de inmigración, otros dos factores impulsan el aumento, como las batallas en el Congreso sobre el Medicaid y la Ley de Servicios Médicos Asequibles, y la burocracia a nivel estatal, que dificulta a los padres manejar los planes de seguro para sus hijos, concluyeron los investigadores de Georgetown.

En la Florida, la elegibilidad de los menores de edad al Medicaid se extiende a niños cuyos padres ganen un máximo de 215% del nivel federal de pobreza, en comparación con un promedio nacional de 255% a nivel nacional, expresa el informe. Pero los padres no pueden ganar más de 32% del nivel federal de pobreza para cumplir los requisitos. Los adultos sin hijos dependientes están exentos categóricamente del Medicaid en la Florida.

El estatus de los padres afecta el índice de seguro médico entre los menores porque los padres que tienen seguro médico tienen más probabilidades conseguir seguro para sus hijos, indicaron los investigadores.

El informe concluyó que en los estados que no han ampliado el Medicaid bajo la Ley de Servicios Médicos Asequibles —entre ellos la Florida —se observan aumentos en el índice de menores no asegurados tres veces mayores que los estados que sí ampliaron el programa.

Alison Yager, directora de políticas de Florida Health Justice Project, con sede en Miami, dijo que aproximadamente 20% de las personas menores de 65 años en Miami-Dade no tienen seguro médico, lo que según ella hace más probable que sus hijos tampoco tengan seguro médico.

“Sabemos que mientras más lejos se está del sistema, más difícil es integrarse”, dijo Yager.

Los menores sin seguro médico también pueden provocar un efecto dominó en Miami-Dade, donde el Sistema de Salud Jackson, apoyado por los contribuyentes, trata a la mayoría de los pacientes no asegurados y subasegurados.

En el caso del “efecto paralizador” potencial de las políticas de inmigración del gobierno de Trump, Yager dijo que expertos en políticas de salud saben desde hace muchos años que los indocumentados recelan del acceso a las prestaciones sociales por temor a quedar involucrados en cualquier clase de sistema del gobierno que lleve a problemas para ellos y sus familiares.

“Vivimos en un momento en que los inmigrantes [indocumentados] son los chivos expiatorios de rutina y el temor a hacerse visibles es mucho mayor”, dijo.

A nivel federal, el informe citó esfuerzos del gobierno de Trump de derogar la Ley de Servicios Médicos Asequibles y reducir el Medicaid como factores que han contribuido a una menor cantidad de menores con seguro médico. También citó la demora del Congreso en ampliar el Programa de Seguro Médico para Menores (CHIP).

Mientras tanto, el problema de la burocracia se atribuye en buena parte a decisiones de la Legislatura de la Florida sobre cómo el estado administra los programas de servicios médicos a menores, dijo Swerlick. Hay varios grupos diferentes que sirven a poblaciones distintas de menores, como Florida Healthy Kids, MediKids y Children’s Medical Services.

“Para las familias es abrumador navegar esta burocracia”, dijo Swerlick.

Las personas que dependen de estos programas por lo general son trabajadores de bajos ingresos, de manera que lo que ganan puede variar de mes a mes, agregó.

Swerlick dijo que esa fluctuación causa entonces que los niños tengan que pasar de un programa a otro, en dependencia de las exigencias de ingresos de los padres, y ahí es cuando pierden el seguro médico.

Lanre Falusi, pediatra y portavoz nacional de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, dijo que las conclusiones del informe son “profundamente preocupantes”.

“Para los niños que no tienen seguro, me preocupa los servicios críticos que no reciben y lo que eso significa para su salud a corto y largo plazo”, dijo Falusi. “Nuestros líderes federales tienen que impulsar políticas que aseguren que los niños puedan recibir los servicios médicos que necesitan”.