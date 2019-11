Arrestan a sospechoso que agredió a hombre que usaba una gorra con el logo ‘MAGA’

Una gorra con la frase “Make America Great Again” (“Hagamos de Nuevo Grande a Estados Unidos”) hizo que un hombre se convirtiera en el blanco de un ataque cuando la semana pasada se encontraba en un restaurante con un grupo de amigos.

El viernes, Robert Youngblood estaba con unos amigos en un Hurricane Grill, en Vero Beach, dijo la policía del Condado Indian River. Youngblood estaba sentado en el bar, y llevaba puesta una gorra con la frase “Make America Great Again” (también conocida por las siglas MAGA), cuando de repente Matthias Ajple se le acercó y le dijo: “Debías regresar a Russia, comunista de mier------”.

Ajple, de 43 años, le pegó en la visera de la gorra de Youngblood y lo escupió. Ajple se marchó de inmediato del restaurant, pero Youngblood pudo anotar las placas de su vehículo.

Cuando patrulleros de la policía se presentaron en la casa de Ajple, en un principio, él se negó a hablar con los agentes. Sin embargo, después dijo: “Estaba tratando de protegerlos a ustedes, porque yo apoyo las leyes de este país. Los partidarios de Trump son comunistas y racistas.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Ni siquiera me importa si me meten en la cárcel. En realidad, todo esto es muy divertido. Además, a mí me queda más tiempo en la tierra que a él”, agregó.

Ajple fue llevado a la cárcel del Condado Indian River, de donde salió después tras pagar una fianza de $500.