El cartel de este disfraz causó que tildaran de racista a empleada de JetBlue

Una empleada de la aerolínea JetBlue decidió disfrazarse de indigente con ropa hecha jirones y sucia, portando un vaso con algunas monedas y un cartel colgado en su pecho con un mensaje que indignó tanto a sus compañeros de trabajo como a pasajeros y personas en las redes sociales donde su foto se viralizó.

El cartel de la mujer indicaba “Indigente. Necesito ayuda, tratando de regresar a casa en Puerto Rico o Cuba” y así posó en el mostrador de JetBlue en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale el 31 de octubre pasado “Día de Halloween”, de acuerdo con un tuit con la imagen publicado por un usuario identificado como @nats248 en la red social Twitter.

“Este fue el disfraz de una empleada de Jetblue en el aeropuerto de Fort Lauderdale, FL. Quiero leer sus opiniones”, escribió ese usuario.

Muchas personas críticaron a la empleada.

“(...) ¿Era realmente necesario el cartel? Ya con todo el resto tenía un disfraz. Con el cartel, una ofensa discriminatoria y en un empleo. Ridículo”, dijo Johana Martínez Rosario.

Una usuaria identificada como Ashley dijo que la aerolínea debía despedir a la empleada y exigió que JetBlue se disculpara porque “como puertorriqueña yo encuentro esto altamente ofensivo y no voy a tomar un avión de JetBlue hasta que ellos emitan una disculpa pública a todos los puertorriqueños”.

Una persona identifica como @z_isabelle24 lo calificó también de ofensivo.

“Esto SI es ofensivo. No porque el nombre de mi país esté ahí, eso solo refleja su ignorancia. Pero el tema de ser ‘homeless’ (indigente) es demasiado delicado y no es para nada gracioso no tener un techo, comida, ni ropa limpia... but that’s just me”, expresó.

Otro usuario manifestó que “A mi me parece fatal, no importa si no dijera Cuba ni Puerto Rico”.

La aerolínea dijo en un comunicado se habían tomado los correctivos pertinentes y reconoció que el disfraz era “insensible”.

“En el espíritu de Halloween, nuestros miembros de la tripulación pueden celebrar disfrazados, pero un miembro de la tripulación eligió un disfraz que era claramente insensible y que no estaba en línea con nuestra política de vestuario”, dijo en un comunicado un vocero de JetBlue.