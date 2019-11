Niña de cinco años continúa desaparecida. La madre no quiere seguir hablando con la policía

Aunque Taylor Williams, una niña de cinco años residente de Jacksonville lleva desaparecida desde hace varios días, su madre, Brianna Williams, decidió dejar de hablar con los investigadores del caso, dijo el jueves por la tarde Mike Williams, jefe de la policía de Jacksonville.

“El miércoles hablamos con ella sobre algunas inconsistencias en su declaración. Fue en ese momento que no quiso seguir cooperando”, dijo Williams.

El miércoles, se emitió una Alerta Amber a nombre de Taylor después que adultos que viven con ella en la cuadra 600 block de Ivy Street se despertaron y no hallaron a la pequeña por ninguna parte, al tiempo que encontraron abierta una puerta trasera. Mike Williams dijo que la investigation prosigue como si Taylor todavía estuviera viva.

Si bien Brianna Williams aún no se considera sospechosa, Mike Williams dijo: “En estos momentos, no se descarta nada. Lo que sabemos es que su hija está desaparecida, y que ella fue la última persona que vio a la niña. No creemos que la niña se haya fugado. Necesitamos que Brianna Williams coopere con esta investigación”.

Las autoridades le piden a cualquier persona que haya visto a Taylor Williams y a su madre juntas en los últimos seis meses que llame a la policía de Jacksonville al teléfono 904-630-0500. De igual modo, se puede visitar el portal de la agencia, Jaxsheriff.org, o llamar a Crime Stoppers de Jacksonville al número 866-845-TIPS (8477).