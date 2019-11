‘Me siento orgulloso’. Puertorriqueño de 93 años recuerda su época de soldado el Día del Veterano

Johnny Reus es un veterano de 93 años ganador de la Orden del Corazón Púrpura por su participación en las guerras de Corea y Vietnam, que durante años entrenó soldados de primera línea por toda América y Europa encargado por el Ejército de Estados Unidos. En la actualidad, lo que más le preocupa es el escaño que aspira en el consejo de la comunidad de ancianos donde vive en Cutler Bay.

Reus habla de la falta de actividades al aire libre de la comunidad East Ridge con la misma autoridad con lo que lo hace al mencionar el sinfín de operaciones históricas de las que fue testigo en el campo de batalla como soldado del Regimiento de Infantería 65 del Ejército de Estados Unidos, conocido también como los Puerto Rican Borinqueneers (los Borinqueños).

El lunes, Reus será uno de los muchos veteranos en su comunidad del sur de la Florida que será homenajeado por más de 20 años de servicio en las fuerzas armadas. De igual modo, Reus es uno de los casi 1,000 Borinqueños, la última unidad desegregada del Ejército de EEUU, que quedan vivos. Aunque durante largos años no se les dio el reconocimiento que merecía, este grupo de soldados ganó fama nacional cuando se le otorgó la Medalla de Oro del Congreso por su papel en las guerras en la que EEUU ha participado desde que Puerto Rico se convirtió en posesión norteamericana en 1898.

Como el hijo curioso de un sacerdote que criado en los años 20 en Puerto Rico, Reus creció fantaseando la guerra. Viajó a los escenarios bélicos gracias a las lecturas de historias sobre cómo Genghis Khan y Alejandro Magno dirigieron grandes ejércitos que construyeron imperios.

“En ese tiempo, los combates eran cuerpo a cuerpo, sin artillería ni nada parecido. Y yo me preguntaba cómo un ser humano sobrevive en un campo de batalla. Esa era la gran pregunta que me hacía. A medida que iba creciendo, el tema me interesó más”, dijo Reus.

Reus se enroló en el Cuerpo de Oficiales de la Reserva (ROTC), cuando era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, ganando $29 mensuales, que era más que suficiente para pagar la matrícula de $60 anuales, y para pagar un sastre regular que le planchara los pliegues de los pantalones del uniforme.

Ese fue el inicio de una carrera militar que duró 23 años, que terminó cuando Reus se retiró como oficial, y que lo llevaría a su cargo en las Fuerzas Especiales del Ejército, parcialmente como paracaidista en docenas de operaciones especiales y misiones de rescate en Corea y Vietnam.

El veterano Johnny Reus aparece sentado en su casa durante una entrevista con el Miami Herald el día antes del Día de los Veteranos en East Ridge Community en Cutler Bay, Florida, el domingo 10 de noviembre de 2019. Daniel A. Varela DVARELA@MIAMIHERALD.COM

Para sustituir a los soldados destacados en distintas partes tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950, Reus fue enviado junto con miles de jóvenes puertorriqueños a pelear en la Guerra de Corea como segundo teniente. La tripulación se detuvo en Panamá para congregar tropas adicionales antes de zarpar a una travesía de un mes en el mar, donde tuvo que sobrevivir un tifón, y por fin, llegó a Japón.

Fue su primera experiencia como soldado en combate. Cuando se acabó el verano, y las batallas se prolongaron a los meses de invierno, Reus y sus compañeros se percataron de que no estaban preparados para las severas temperaturas por debajo de cero, ni para los fieros ataques nocturnos de las tropas chinas que luchaban junto a los norcoreanos.

Muchos de los soldados sobrevivieron con calcetines térmicos y botas que recibían mediante suministros aéreos, al tiempo que aprendían a escapar de la artillería que los bombardeaba como una lluvia letal. En 1951, cerca de un mes antes de la fecha fijada para regresar de Corea, Reus fue alcanzado por un proyectil en el muslo izquierdo de una unidad enemiga que estaba escondida en las márgenes de un río. No le lesionó el hueso, pero le perforó una arteria.

“En términos militares se le llama una ‘herida de un millón de dólares’”, dijo.

Las experiencias de Reus en el campo de batalla lo llevaron a Hawaii, donde entrenó soldados con edad de secundaria que debían estar preparados para defender la isla de Oahu tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.

Sin embargo, para Reus esta época en Vietnam todavía le resulta difícil de recordar.

“En Vietnam, el enemigo construyó ciudades y hospitales subterráneos. No estábamos preparados para este tipo de cosas”, dijo Reus.

En los años 90s, después que se retiró del Ejército, Reus recorrió los 50 estados del país en un autocaravana junto a su esposa y dos hijos hasta que, por fin, en el 2005, decidió establecerse en el sur de la Florida.

Aunque dice sentirse orgulloso de ser un veterano y de recibir los beneficios que tiene desde que se jubiló, Reus reconoce que no es la misma realidad para los muchos soldados que han regresado de la Guerra de Irak, que han debido enfrentarse a un estilo de guerra mucho más espantoso y terrible.

“Me causa una gran pena, realmente. Es algo devastador. Muchos de ellos necesitan mucha ayuda, pero sienten verguenza pedirla”, dijo Reus. “Ojalá yo pudiera hacer más”.

“Me parece que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene la gran habilidad de existir en cada sentido de la palabra. Podemos hacer mucho”, dijo. “Me siento orgulloso de ser quien soy y me siento orgulloso de ser americano”.