Mujer roba un carrito de golf, y se divierte en Miami por la I-95

Una mujer robó un carrito de golf y lo condujo por la autopista I-95, en el Condado Miami-Dade, según pudo verse en un video que se volvió viral.

El video, que se colgó primero el sábado por la tarde en las páginas de la red social Only In Dade, no es sino otro ejemplo de las clásicas travesuras que suceden en Miami-Dade.

En el video, la mujer, que parece estar vestida con una bata de hospital de color rosado fuerte y blanco, conduce despreocupadamente por la senda expreso en el vehículo robado. La mujer condujo en dirección norte entre las Salidas 7 (entre las calles 79 y 81 del noroeste) y la Salida 10 (la calle 125 del NW), reportó el canal 7.

https://www.wptv.com/news/state/video-woman-drives-golf-cart-on-i-95-express-lanes-in-miami-dade-county

Después que la Patrulla de Caminos de la Florida (FHP) la logró parar, la mujer fue evaluada psiquiátricamente, y después ingresada de forma involuntaria en una sala mediante la Ley Baker de la Florida, dijo WPTV.

El carrito de golf se había reportado robado del Hospital de la Universidad de Miami (UM).