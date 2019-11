Demandan a médico de Hialeah por presuntamente haber agredido sexualmente a paciente

Un médico de Miami que en los años 90 debió enfrentar una lluvia de litigios por mala práctica, así como veredictos en su contra por parte de un jurado, y la suspensión de su licencia médica, ahora está acusado en una demanda de haber agredido sexualmente a una paciente en una clínica de Hialeah el año pasado.

En la demanda, que se presentó el martes en una corte civil del Condado Miami-Dade, se afirma que José Nabut, ex cirujano que en la actualidad ejerce como médico de cuidados primarios, agredió sexualmente a una mujer de 60 años de Miami cuya identidad no se divulgó. El presunto incidente ocurrió en agosto de 2018.

Jennifer Lipinski, uno de los abogados que presentó la demanda, dijo que el caso forma parte de un problema mucho más grande en el que tanto mujeres como hombres son agredidos sexualmente por profesionales de la salud.

“En estos momentos, solo conocemos a nuestro cliente como víctima”, dijo Lipinski. “Sin embargo, creemos que, dada la naturaleza de las demandas, podría haber más víctimas. Y me parece que es un problema cada vez mayor”.

La presunta víctima, que en la demanda aparece como “Jane Doe” (“Fulana de Tal”) acudió a la consulta del médico como una cita de seguimiento, y para recoger ciertos documentos después de dos visitas anteriores “sin ningún tipo de incidente”, se dice en la demanda.

Un asistente de Nabut llevó a la mujer a la oficina del médico, y unos 10 minutos más tarde, éste entró en la oficina, según la demanda.

“Luego de varios minutos de escribir papeles en su escritorio, Nabut le pidió a Jane Doe que se acostara en la mesa para examinarla”, se dice en la demanda. “Al principio, Jane Doe dudó un poco, pero luego hizo lo que el médico le ordenó”.

Nabut “comenzó a examinarle el abdomen, y después la agredió sexualmente” de acuerdo con la demanda.

El martes, se le envió a Nabut un correo electrónico, y respondió que no sabía nada de la demanda: “No he recibido ninguna comunicación sobre una demanda, y realmente no sé de qué está hablando”.

Nabut no respondió un segundo correo electrónico que se le envió, y donde incluso aparecía la demanda como documento adjunto.

La demanda busca más de $15,000 en daños, y acusa al médico de negligencia. De igual modo, menciona como demandados a Physicians Associates PA y a Fox Medical Center, las compañías donde trabaja Nabut.

Fox Medical Center no devolvió una llamada que se le hizo para conocer qué tenía que decir, en tanto un portavoz de Physicians Associations PA dijo que no sabía nada de la demanda, y no tenía ningún comentario que hacer.

Lipinski dijo que la mujer —que habla mayormente español— acudió al bufete de abogados donde trabaja en busca de ayuda. Según un parte de prensa de la oficina de Lipinski, la mujer acudió a la policía para denunciar la agresión, aunque por el momento, un coordinador de archivos públicos de Hialeah no ha confirmado la existencia del reporte policial ni proporcionado una copia.

En los años 90, Nabut ocupó cintillos noticiosos en el estado después que fue demandado por pacientes que dijeron resultaron lesionados de forma permanente durante cirugías de vesícula y para extirparles quistes.

En junio de 1996, dos jurados sentenciaron a Nabut por mala práctica, y acordaron darle a los pacientes lesionados $14.5 millones en daños, apenas 10 días después que otro veredicto concluyó con $500,000 en daños, reportó entonces el periódico Sun-Sentinel.

Archivos estatales indican que en 1999 la Junta de Medicina de la Florida le ordenó a Nabut pagar $1 millón a pacientes que ganaron demandas de mal práctica en su contra.

De igual modo, la Junta de Medicina de la Florida le suspendió la licencia a Nabut durante 120 días, le ordenó estar en un período de prueba durante dos años y pagar $5,000 en multas.

El perfil profesional de Nabut, que mantiene el Departamento de Salud de la Florida, indica que el médico todavía enfrenta obligaciones debido a las medidas disciplinarias que se tomaron en su contra en 1999.

El departamento no dio más información sobre las obligaciones que tiene Nabut, así como tampoco el número de médicos en la Florida que han debido enfrentar medidas disciplinarias por agresiones sexuales. De acuerdo con los archivos, nunca Nabut ha sido castigado por la Junta de Medicina por algún caso de agresión sexual.

Según documentos judiciales del Condado Broward, Nabut fue demandado por mala práctica siete veces entre 1986 y 1994.