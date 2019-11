Científica de Miami inicia búsqueda del legendario Bigfoot con avanzado algoritmo

La antropóloga Mireya Mayor, hija de inmigrantes cubanos, y un equipo de expertos participan en la nueva serie “Expedición Pie Grande” del Travel Channel que se estrena el próximo 8 de diciembre. FIU

Una científica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) protagoniza junto a un equipo de investigadores una nueva serie de televisión en la que utilizando un algoritmo de datos avanzado y una ciencia innovadora buscarán a la legendaria criatura Bigfoot (Pie Grande) en el noroeste del Pacífico estadounidense, informó la universidad este jueves.

Mireya Mayor, hija de inmigrantes cubanos, participa en la nueva serie Expedición Pie Grande, del Travel Channel, que se estrena el próximo 8 de diciembre a las 10:00 p.m. La serie documenta en ocho capítulos una estadía de tres semanas en una ubicación remota no revelada en una franja de tierra de 90,000 acres en el centro de Oregon.

El equipo utiliza las últimas tecnologías avanzadas para limitar su búsqueda dentro de la zona y encuentran posibles sitios donde estaría Bigfoot, huellas y vocalizaciones que llevan a los miembros de la expedición a un punto donde ocurren eventos inexplicables.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Expedición Bigfoot es donde la antigua leyenda se encuentra con la nueva tecnología”, dijo Mayor, quien lidera la Iniciativa de Comunicación de Exploración y Ciencia en la Facultad de Artes, Ciencias y Educación de FIU.

El equipo élite de expertos utilizará un algoritmo de datos avanzado y una ciencia innovadora para analizar cinco décadas de avistamientos de Bigfoot y determinar cuándo y dónde uno podría encontrarse con ese ser esquivo.

Además de Mayor, que es primatóloga, el equipo está integrado por Bryce Johnson, a cargo de las operaciones de la expedición; Russell Acord, ex militar y sobreviviente y Ronny LeBlanc y Ryan “RPG” Golembeske, especializados en investigaciones sobre Bigfoot.

Cada año, cientos de testigos registran supuestos encuentros con Bigfoot. En total, se han reportado más de 10,000 avistamientos de la criatura peluda y erguida que deja huellas en Estados Unidos.

Más de un tercio de los avistamientos provienen del noroeste del Pacífico. Si bien muchos han buscado a Bigfoot, nadie sabe dónde o cuándo se verá esta legendaria criatura y tampoco se ha presentado evidencia creíble e indiscutible de su existencia.

“Travel Channel ha reunido al mejor equipo de expertos en historia y ciencia de Bigfoot para darnos una prueba de la existencia de la criatura de una vez por todas. El viaje es formidable, y el peligro es real. Tanto los escépticos como los creyentes estarán de acuerdo en que la caminata que realiza este equipo es algo que nunca antes habían visto”, dijo Matthew Butler, gerente general de Travel Channel.

FIU y Zoo Miami presentarán una proyección del primer episodio del programa el mismo día del entreno en Travel Chhanel pero más temprano esa noche.

Mayor es antropóloga, corresponsal de vida silvestre, escritora, exploradora de National Geographic, miembro de la Fundación Nacional de Ciencias y becaria Fulbright y ha dedicado la mayor parte de su carrera a informar sobre la pérdida de vida silvestre y hábitat, mientras aboga por soluciones a las tendencias alarmantes.

Es autora de “Pink Boots and a Machete: My Journey from NFL Cheerleader to National Geographic Explorer”, que narra su trayectoria profesional poco convencional.

La científica creció en Miami y asistió a la Universidad de Miami, donde obtuvo una licenciatura en Antropología e Inglés. Pasó cuatro años como animadora de los Miami Dolphins antes de partir a una de las regiones más remotas e inexploradas de la Amazonía, donde estuvo con tribus locales y registró datos sobre una especie de primate previamente no estudiada.

Al año siguiente, completó los primeros estudios genéticos a largo plazo de dos de los primates con mayor peligro de extinción en el mundo, el sifaka de Perrier y el sifaka sedoso (Propithecus candidus).

Obtuvo su Ph.D. de la Universidad Stony Brook y luego se convirtió en la primera corresponsal femenina de vida silvestre de National Geographic en la serie Ultimate Explorer.

Ha pasado casi dos décadas explorando algunos de los lugares más salvajes y remotos de la Tierra. Su trabajo en Madagascar, que incluye el descubrimiento de una nueva especie de lémur de ratón, el primate más pequeño del mundo, condujo al establecimiento de un parque nacional para ayudar a proteger a las especies en peligro de extinción.