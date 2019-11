¿Si tengo bajos ingresos, puedo obtener ayuda para las primas de Medicare?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Es cierto que si tengo bajos ingresos, puedo obtener ayuda para pagar las primas de Medicare?

O. Tauil, Miami

Sí. Si sus ingresos y recursos son limitados, el estado puede ayudarlo con los montos de la Parte B, deducibles y coseguros de la Parte B de Medicare. Las reglas estatales varían en los ingresos y recursos que aplican. Comuníquese con la oficina de asistencia médica, servicios sociales o asistencia social de su estado o local, o llame a la línea directa de Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) y pregunte sobre los Programas de Ahorros de Medicare. Si tiene ingresos y recursos limitados, también puede obtener ayuda para pagar la cobertura de medicamentos recetados conforme a la Parte D de Medicare. Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) o visite cualquier Oficina del seguro social. También, vea nuestra publicación, Medicare, en www.socialsecurity.gov/pubs/10043.html. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov.

¿Los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) están sujetos al impuesto federal sobre la renta?

P. Molina, Hialeah

No. Los pagos de SSI no están sujetos a impuestos federales. Si recibe SSI, no recibirá un Formulario anual SSA-1099. Sin embargo, sus beneficios de Seguro Social pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov.

¿Cuáles son los límites de lo que puedo tener para ser elegible para Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)?

A. Parker, Coconut Grove

Es posible que pueda recibir SSI si sus recursos no valen más de $2,000. Una pareja puede recibir SSI si tiene recursos que no superan los $3,000. El Seguro Social cuenta los bienes raíces, cuentas bancarias, efectivo, acciones y bonos hacia los límites de lo que puede poseer. Si usted es propietario de una propiedad que está tratando de vender, es posible que pueda obtener el SSI mientras trata de venderla. El Seguro Social no cuenta todo lo que posee para decidir si tiene demasiados recursos para calificar para el SSI. Por ejemplo, generalmente no contamos el hogar en el que vive y la tierra en la que se encuentra; pólizas de seguro de vida con un valor nominal de $1,500 o menos; tu carro; parcelas funerarias para usted y su familia inmediata; y hasta $ 1,500 en fondos de entierro para usted y hasta $ 1,500 en fondos de entierro para su cónyuge. Obtenga más información sobre SSI en www.socialsecurity.gov/ssi.

Mi tío afirma que se lo considera discapacitado en un 70 por ciento a través del VA. ¿El Seguro Social califica mi discapacidad en una escala porcentual?

A. Atkins, Clearwater

El Seguro Social no califica a las personas en una escala porcentual para los beneficios por discapacidad. Para fines de la Seguridad Social, una discapacidad se define como:

• Una (s) condición (es) médica (s) que deben haber durado, o se espera que duren, al menos un año o que terminen en la muerte; y

• La condición debe impedirle realizar un trabajo sustancial.

Para obtener más información sobre los beneficios por discapacidad, visite www.socialsecurity.gov/benefits/disability.