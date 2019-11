Un elemento sorprendente pudiera hacer de este muelle de Miami el futuro del hormigón

El miamense Alan Sirki frente al embarcadero de hormigón que construyó junto a su casa, en el que usó agua de mar en vez de agua dulce, en una imagen del 2 de noviembre de 2019. nrey@miamiherald.com

Alan Sirkin, ingeniero retirado, sabe muy bien que uno nunca, jamás debe usar la corrosiva agua de mar para mezclar hormigón para una construcción.

“Absolutamente, para nada”, dijo Sirkin, de 75 años. “¿Quién hubiera pensado que era siquiera posible?”

Sirkin no tenía idea de que un día la vida lo llevaría a infringir esa sagrada norma de la ingeniería y construyó un embarcadero junto a su casa en Miami Beach usando hormigón mezclado con agua de mar. No, Sirkin no está loco, sino que ha escogido un camino innovador que investigadores de la Universidad de Miami creen que un día lleve a técnicas de construcción más sustentables.

Solamente el 2.5% del agua que hay en la Tierra es dulce, y la mezcla del hormigón exige una cantidad significativa de ese escaso recurso, una décima parte del consumo industrial de agua dulce.

Eso se debe a que las varillas de acero que se usan en el hormigón para reforzarlo se corroen al tener contacto con el agua salada, “el enemigo del acero”, dijo el Dr. Antonio Nanni, presidente del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de la Universidad de Miami. Pero sin el acero, el hormigón es frágil y puede quebrarse y colapsar bajo estrés.

Así las cosas, en vez de cabillas de acero, los cimientos del embarcadero de Sirkin están reforzados con fibras de polímero, un material igualmente fuerte, aunque ligeramente más caro, que prolonga significativamente la vida de las estructuras que lo usan.

El embarcado se hizo con una forma de hormigón mezclado con agua de mar que investigadores de UM han desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica de Milán, Italia, el Departamento de Transporte de la Florida y aliados de la industria. UM le puso de nombre Seacrete.

“Hemos reemplazado completamente las cabillas de acero” dijo Nanni. “El asunto de la corrosión ha desaparecido completamente”.

Para 2050, gran parte de la demanda de agua en la producción de hormigón ocurrirá en regiones donde hay escasez del producto. El hormigón es una industria enorme que produce 4,000 millones de toneladas al año. El hormigón mezclado con agua de mar pudiera ayudar a limitar el uso de agua dulce y aumentar el tiempo de vida de las estructuras de ese material.

En este momento, los códigos de construcción prohíben el uso de hormigón preparado con agua salada, dijo Nanni. Pero él confía en que a medida que los investigadores prueben la viabilidad de las fibras de polímero como sustituto del acero, la industria se abrirá a una mayor sustentabilidad y, por lo tanto, a alternativas económicas.

“Este pequeño proyecto es icónico en el sentido que permite al público entender lo que podemos hacer en la industria de la construcción para ser más responsables ante las necesidades de la sociedad”, dijo Nanni, quien pronostica que el embarcadero de Sirkin —originalmente hecho de madera y destruido por el huracán Irma— durará al menos 100 años.

Vanessa Benzecry, alumna de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Miami quien lideró el proyecto con la firma miamense Dock and Marine Construction, prevé que el hormigón con agua salada pudiera revolucionar la industria, especialmente en zonas costeras como el sur de la Florida.

“Si se está construyendo junto al mar, se puede usar esa misma agua para la mezcla del hormigón. Eso eliminaría el costo de transportar agua dulce”, dijo Benzecry.

El hormigón con agua de mar pudiera ser especialmente útil en las islas, como en todo el Caribe, donde hay acceso limitado al agua potable, dijeron investigadores.

El hormigón con agua de mar no es algo nuevo: los romanos usaron una versión para sus construcciones costeras, muchas de las cuales siguen hoy en pie. Estas estructuras en realidad de fortalecieron con el tiempo debido a una reacción química entre el agua de mar y el mortero de cal usado en el hormigón que utilizaban los romanos.

“Los romanos eran maestros en la construcción de estructuras marinas”, dijo la doctora Marie Jackson, geofísica de la Universidad de Utah. “El material sigue respondiendo a su ambiente y desarrolla nuevos cementos minerales”.

El embarcadero en cuestión en Miami Beach no es único ejemplo de hormigón con agua salada que intenta robarle protagonismo a las construcciones hechas con hormigón tradicional. Hace poco, e; Departamento de Transporte de la Florida inauguró el puente sobre el río Halls, de 180 pies de largo y construido a un costo de $7.6 millones, en Homasassa Springs, en la costa oeste, que se fabricó usando hormigón con agua de mar y fibras de polímero.

Antes los puentes tenían una vida de unos 50 años, pero se espera que los nuevos diseños la prolonguen por lo menos 25 años, dijo Steve Nolan, quien supervisa diseños de estructuras con materiales compuestos en el Departamento de Transporte de la Florida. Un estudio de esa agencia concluyó que la corrosión es responsable de tres cuartas partes del costo del mantenimiento de los puentes.

Incluso así, Nolan dijo que el FDOT no planea comenzar a usar rutinariamente hormigón con agua salada porque eso desequilibraría demasiado el sector.

“Es un enfoque de todo o nada”, dijo Nolan. “En otros lugares del mundo lo consideraría una gran opción, pero no vamos a obligar su uso en infraestructura en el futuro previsible”.

Hasta entonces, el hormigón de agua salada tratará de dar el salto a la fama. Sirkin, por ejemplo, está contento con los resultados del embarcadero, que espera sea capaz de soportar todo lo que el mar trata de hacerle.

“El tiempo dirá, pero me dijeron que durará muchos, muchos años”, afirmó.