Profesor de UM acusado por lavado de dinero proveniente de Venezuela

Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizadas y los carteles de la droga fue acusado el lunes de participar en un esquema para lavar millones en dinero sucio proveniente de Venezuela.

Fiscales federales en Nueva York anunciaron que Bruce Bagley, de 73 años, fue acusado de lavado de dinero y confabulación después que “abrió cuentas bancarias con el propósito expreso de lavar dinero para extranjeros”.

Bagley es desde hace mucho tiempo profesor de Relaciones Internacionales de UM y autor del libro Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today. A lo largo de los años, Bagley ha sido citado por numerosos medios noticiosos sobre temas como los fracasos de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, la violencia en Haití y la corrupción en Venezuela.

“Los cargos de lavado de dinero y confabulación anunciados hoy deben servir de lección a Bruce Bagley, quien ahora enfrenta un período tras las rejas en una penitenciaría federal”, dijo Geoffrey S. Berman, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

Según el encausamiento federal, en noviembre de 2016 Bagley abrió una cuenta bancaria a nombre de una compañía de la que era propietario. La cuenta no se usó mucho hasta noviembre de 2017, cuando empezó a recibir depósitos mensuales de “cientos de miles de dólares de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos”.

Las autoridades federales dicen que Bagley recibió $200,000 en cada depósito, y entonces retiraba 90% en cheques de cajero, pagaderos a una persona no identificada a quien solo describen como un “colombiano”, quien dijo a Bagley que los fondos eran “ganancias de sobornos en el extranjero y dinero desfalcado al pueblo venezolano”.

Bagley participó en “contratos falsos” para cubrir las transacciones sospechosas, dijeron lo fiscales. Incluso después que la cuenta fue cerrada debido a “actividades sospechosas en diciembre de 2018, Bagley abrió una nueva cuenta para lavar el dinero, tomando una comisión de 10%”.

Bagley, de Coral Gables, fue acusado de un cargo de confabulación para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero. El profesor enfrenta u