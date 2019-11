Comisión de Miami-Dade rechaza proyecto de ley demócrata para ayudar a reunir a familias cubanas

CJUSTE@MIAMIHERALD.COM

El martes, los comisionados del Condado Miami-Dade rechazaron unánimemente un proyecto de ley de una congresista demócrata que buscaba acelerar las solicitudes de viajes de familiares de ciudadanos norteamericanos.

Los comisionados cubanoamericanos republicanos que integran la Comisión del Condado Miami-Dade criticaron la propuesta de la representante Debbie Mucarsel-Powell, demócrata de Pinecrest que está en su primer término, y que podría enfrentar un reto en el 2020 por parte del alcalde republicano del condado, Carlos Giménez.

“Esto le da una bofetada a la política de Washington”, dijo el comisionado Esteban “Steve” Bovo Jr., republicano hijo de un veterano de la invasión de Bahía de Cochinos, durante el debate sobre una resolución simbólica que apoya el proyecto de ley de Mucarsel-Powell, “Ley de Reunificación de la Familia Cubana”.

Los demócratas ocupan una pequeña mayoría en la Comisión que oficialmente es no partidista. Sin embargo, la ventaja que tiene el partido no ha ayudado a Mucarsel-Powell. Un portavoz de su oficina habló a favor de la legislación durante comentarios públicos al comienzo de la reunión, pero solo un comisionado apoyó el proyecto de ley durante el debate. La comisionada Daniella Levine Cava, que fue quien propuso la legislación. Levine Cava se enfrentará a Bovo en la contienda del 2020 por la alcaldía.

“Se trata de un asunto que tiene que ver con la importancia de la familia”, dijo Levine Cava. “Tiene que ver con reunificar las familias que han buscado refugio después de escapar al régimen comunista cubano”.

Los cubanoamericanos ya no son la mayoría en la comisión, y Levine Cava es uno de los siete comisionados cuyas raíces no son cubanoamericanas, y que siguen siendo una fuerza en la política de Miami. Hogar de la mayor población cubanoamericana de todo el país, la Comisión de Miami-Dade regularmente discute la política exterior relacionada con el régimen de la isla y le ha pedido al Congreso que tome severas medidas contra el país comunista.

En julio, la comisión respaldó unánimemente que Washington impusiera sanciones contra una compañía cubana por importar petróleo de Venezuela. En mayo, la junta apoyó las nuevas sanciones del presidente Donald Trump sobre el “tiránico” régimen cubano, y a principios del 2018 una resolución de la comisión le pidió a las Naciones Unidas no reconocer ninguna de las elecciones en Cuba, ya que no son “libres”, ni están abiertas a varios partidos.

El martes, los comisionados cubanoamericanos dijeron que no les gustó que se les pidiera apoyar la legislación de Mucarsel-Powell relacionada con la política de inmigración de EEUU para los cubanos. “Nunca he utilizado el dolor del pueblo cubano para la política”, dijo la comisionada Rebeca Sosa, republicana cuya familia huyó de Cuba en los años 60 cuando ella tenía nueve años.

El proyecto de ley de Mucarsel-Powell busca revivir un programa que se creó durante el gobierno del presidente George W. Bush y que le permite a las familias cubanoamericanas solicitar el estatus de “libertad bajo palabra” para su familiares que viven en Cuba. El estatus le permitía a los familiares pasar por alto algunas demoras de inmigración y llegar a Estados Unidos mientras esperaban que las visas se aprobaran.

El programa se congeló en el 2017 después que Washington retiró personal de su embajada en La Habana después que muchos empleados se enfermaron de lo que se teme fue un misterioso ataque acústico. Con el personal muy reducido, las autoridades de inmigración ya no pueden tramitar los documentos que se necesitan para participar en el programa de libertad bajo palabra que un miembro de una familia norteamericana podría iniciar.

La legislación de Mucarsel-Powell busca exigirle al gobierno de Trump que resuma el procesamiento del programa libertad bajo palabra en La Habana, y que asigne un personal temporal que se encargue de agilizar las demoras a la vez que tome medidas “para asegurar el bienestar de los miembros de la embajada”. El proyecto de ley solo le llamó la atención a los demócratas que lo apoyan en la Cámara. El representante Mario Diaz-Balart, republicano de Miami, dijo que las preocupaciones por la seguridad en la embajada son algunas de las razones por las que no respalda la legislación.

Sosa también mencionó la seguridad como una de las razones por las que no está de acuerdo con el proyecto de ley de Mucarsel-Powell.

Mucarsel-Powell, que emigró a EEUU de Ecuador cuando era niña, apoyó a Levine Cava cuando en agosto aspiró a la alcaldía. Giménez, que nació en Cuba, dijo que está considerando enfrentarse a Mucarsel-Powell en las primarias republicanas por un escaño en el Distrito 26. En una declaración que dio a conocer, la oficina de la congresista dijo que para ella, el problema de la reunificación familiar “no tiene que ver con la política”, y que ha “escuchado cómo muchas familias que viven en el distrito se han quejado de los problemas que la suspensión del Programa de Reunificación de la Familia Cubana ha causado”.

La resolución de Levine Cava donde le pide al Congreso que apruebe el proyecto de ley de Mucarsel-Powell recibió una recepción tan fría en la junta que Levine Cava propuso llevar a cabo la votación en otra reunión. Fue entonces que Audrey Edmonson, demócrata y directora de la comisión, dijo que sería mejor que la la resolución desapareciera por completo.

Levine Cava dijo que la propuesta de Edmonson era “sabia”, y dijo estar de acuerdo en que se desestime la resolución. El resto de los comisionados aceptaron de forma unánime, y el asunto murió.

“Reconozco y respeto, por supuesto, la experiencia de mis colegas que han vivido personalmente la opresión de este régimen”, dijo Levine Cava. “Mi solidaridad está con ustedes”.

En una publicación que colgó en Twitter ese mismo día por la tarde, Levine Cava escribió que no veía ninguna razón para continuar respaldando el proyecto de ley.

“Es evidente que era algo que no triunfaría, si se tiene en cuenta que nadie lo apoyó”, dijo. “Es una pena que no podamos enfocarnos en las necesidades de las familias, distraídos como estamos por la actual política que no hace sino dividirnos”.