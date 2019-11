Periodistas del Miami Herald y el Nuevo Herald votan a favor de un Sindicato

Miami Herald Media, 3511 NW 91 Ave., Miami, FL 33172, Doral. ctrainor@miamiherald.com

Los periodistas del Miami Herald y el Nuevo Herald votaron a favor de que un sindicato represente a los empleados de la redacción, según el recuento de boletas oficial celebrado el miércoles en la oficina en Miami de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board).

La votación fue 66-24 a favor del reconocimiento de One Herald Guild. El resultado se produjo tres semanas después de que los miembros elegibles del personal emitieran su voto durante una elección celebrada en la sede de Miami Herald Media Company en Doral.

“Damos la bienvenida a estas noticias y esperamos comenzar nuestras conversaciones con la unidad de negociación”, dijo Aminda Marqués González, editora ejecutiva y presidenta y editora del Miami Herald y el Nuevo Herald, en un comunicado. “Mientras tanto, confiamos en que todos los miembros de los equipos del Miami Herald y el Nuevo Herald se centren en producir noticias locales de interés público”.

One Herald Guild dijo en Twitter: “Estamos muy motivados para empezar a trabajar con McClatchy para mejorar nuestras condiciones laborales. Nos alegra mucho haber podido conseguir voz y voto en cuanto a las decisiones que afectan el futuro de nuestras publicaciones y comunidad”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El esfuerzo por sindicalizarse forma parte de un movimiento nacional a medida que las salas de redacción enfrentan presiones financieras en medio de una transformación digital. Las publicaciones del sur de Florida son parte de 30 medios de noticias propiedad de McClatchy.

One Herald Guild es una nueva unidad de The NewsGuild, un sector de Communications Workers of America, con sede en Washington, D.C.