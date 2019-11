Cuerpo de Ingenieros pudiera dragar popular banco de arena en Haulover

Miles de personas se reunieron su sus embarcaciones en el banco de arena de Haulover Sandbar en 2018 para ver el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Francia y Croacia. Photo provided

Cualquier fin de semana durante el largo verano miamense, una flotilla de embarcaciones de recreo se reúne alrededor del banco de arena de Haulover.

Turistas y gente del lugar adoran el banco de arena como un destino de fiestas, pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército le tiene echado el ojo al banco de arena por otra razón: reponer la arena de playas que se lleva naturalmente la marea.

El Cuerpo estudia dragar el banco de arena para reponer la perdida en la cercana playa de Bal Harbour. No está claro cuánta arena se llevarían del banco, pero pudieran ser varios pies, dijo Laurel Reichold, gerente de proyecto.

El proyecto devolvería un nivel normal de arena a la playa de Bal Harbour y ayudaría a proteger la zona de las mareas de tormenta, pero los ingenieros no saben cuánto tiempo demoraría el banco de arena en recuperarse a su nivel actual. La última vez que el Cuerpo dragó el banco de arena de Haulover fue en 1998.

“El banco de arena no va a desaparecer si sacamos tres pies de arena”, dijo Reichold. “Quizás no se pueda visitar durante el tiempo del proyecto, pero no desaparecerá”.

En los días secos, el centro del banco de arena se eleva ocasionalmente sobre la superficie del agua, donde la gente aprovecha para jugar voleibol.

Si el proyecto se implementa, dijo Reichold, “eso probablemente no suceda durante un tiempo”.

En dos reuniones públicas celebradas el miércoles en la biblioteca de Aventura, a las que asistieron pocas personas, el Cuerpo presentó sus opciones. Puede usar arena del extremo norte del banco, del extremo sur o de un depósito en la parte que da al océano o del centro del estado.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estudia varias fuentes de arena para reemplazar la perdida en las playas de Bal Harbour, como dragar el banco de arena de Haulover. U.S. Army Corps of Engineers

Usar arena local es más barato que las demás opciones, como trasladarla en camiones desde lugares en el centro de la Florida, mucho más barato.

El Cuerpo estima que necesitará 250,000 yardas cúbicas de arena para reponer la perdida en la playa de Bal Harbour desde la 96 Street hasta el Bal Harbour Inlet. Con arena de fuentes cercanas como el banco, el costo aproximado es de entre $15 y $20 por yarda cúbica, dijo Reichold. Traerla en camión desde el centro del estado cuesta unos $55 por yarda cúbica.

A esos precios, usar la arena local pudiera ahorrar al gobierno federal unos $9 millones.

Reichold espera que el Cuerpo extraiga más de la mitad de la arena que necesita del banco de Haulover.

Otro beneficio de dragar el banco de arena, agregó, es ayudar a recuperar profundidad en el Canal Intracostero. Dragar el canal cada varios años es costoso, y el banco de arena cercano tiende a llevar arena a esa vía acuática.

“Eso ahorra millones de dólares a los contribuyentes”, dijo Reichold.

Si el Cuerpo se decide por fuentes locales de arena, probablemente eso significaría varios pies de arena. Cualquier cosa menos no sería económico, explicó la experta. Colocar una draga en el lugar adecuado puede costar un millón de dólares.

El alcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman, calificó la opción local de la mejor “desde una perspectiva práctica y ecológica”

Diane Schwartz, quien ha trabajado en una embarcación-cafetería D’s Sandbar Munchies durante 22 años, dijo que no le preocupan los efectos del dragado sobre sus ingresos.

“En esa época del año la gente no se baña en el mar porque el agua está muy fría. Y los turistas no conocen la profundidad del lugar”, dijo. “En los últimos tiempos no hemos tenido aguas poco profundas debido a la marea reina”.

El Cuerpo calcula que las obras demorarán entre cuatro y seis meses y pudieran comenzar tan pronto como el verano de 2020.

A diferencia del controversial proyecto de dragado del Puerto de Miami, también realizado por el Cuerpo de Ingenieros, este proyecto se limitaría a sacar arena pesada del fondo del mar. Reichold dijo que el dragado no provocará los mismos problemas de oscurecer el agua.

El Cuerpo acaba de completar un estudio de las hierbas marinas en la zona y realizará otro cuando termine el proyecto. Si después de terminar el proyecto hay menos hierba marina, Reichold dijo que el Cuerpo estaría obligado a reemplazarla.

El proyecto es parte de un fondo de $158 millones que Miami-Dade recibió después del huracán Irma para reemplazar la arena en las playas. A Surfside ya le están reponiendo la arena, que traen en camión desde el centro de la Florida, y en algunas zonas de Miami Beach la repondrán pronto con arena traída en camiones. Después de Bal Harbour, toca reponer la arena en Sunny Isles.

Esto ocurre a la misma vez que el Cuerpo realiza un estudio más amplio para analizar formas creativas de evitar la fuga de arena de las playas. Los ingenieros están estudiando la posibilidad de crear arrecifes artificiales, como en Miami Beach, o rompeolas u otro tipo de barreras cerca de la costa.

“El plan de reponer la arena cuando sea necesario —aunque ayuda y lo agradecemos— no parece sustentable”, dijo Groisman. “Obviamente, lo más importante que tenemos que hacer como región es proteger nuestras playas, que son lo que da vida a nuestras ciudades”.

Todo esto tiene por fin mantener protegido al sur de la Florida de tormentas más fuertes y el aumento del nivel del mar un tiempo más. Las bermas de arena son una especie de amortiguador natural entre las olas fuertes y las comunidades en la costa.

“Me gusta decir que son la primera línea de defensa”, dijo Reichold.

Usted puede expresar sus comentarios hasta el 24 de diciembre enviando un correo electrónico a kristen.L.donofrio@usace.army.mil con las palabras “Bal Harbour Scoping Comments” en el campo del tema. Hay más información disponible (en inglés) en www.saj.usace.army.mil/BalHarbour.