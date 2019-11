Los colombianos en Miami muestran claramente de qué lado están en torno a protestas contra Duque

Algunos colombianos en Miami están de acuerdo con las protestas que han estallado en varias ciudades de Colombia esta semana contra el gobierno del presidente Iván Duque y piensan que los actos de vandalismo que se ha reportado durante las manifestaciones han sido incidentes separados de las marchas, que tenían intenciones de ser completamente pacíficas.

“Lo que pasó fue el resultado de tantos años del olvido del gobierno de las diferencias sociales. Fue como una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento”, dijo Luis Cardenas, un colombiano de 30 años radicado en Florida que trabaja en un restaurante en Doral.

“Esto es un llamado para que el gobierno despierte”, añadió.

El jueves en la tarde, los manifestantes convocaron a un paro nacional contra el gobierno de Duque. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, anunció el viernes que tres personas murieron durante las manifestaciones.

El presidente Duque ha enviado mensajes a través de ruedas de prensa y en las redes sociales desde antes de la jornada del jueves.

En un mensaje que colgó en Twitter el viernes deja claro que ni el crimen ni la violencia serán toleradas.

Desde el primer día de Gobierno he sido claro: ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Resaltamos la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir al vandalismo. pic.twitter.com/pDGyg8ZzKd — Iván Duque (@IvanDuque) November 22, 2019

Pero para algunos en Miami, los mensajes de tranquilidad de Duque no son suficientes.

“El Uribismo es el cáncer de Colombia, y Colombia no va a cambiar hasta que ese cáncer no se vaya,” dijo Cardenas, y agregó que ya el pueblo no los quiere, y que deben entender y aceptar eso.

Según una encuesta reciente, el 69 por ciento de los colombianos desaprueban al presidente Duque.

Los colombianos en Miami también están de acuerdo en que, a nivel social, las cosas en su país no están bien. “Hay un descontento general en todos los niveles económicos”, dijo Juan Palacio, dueño de un negocio que vende flores por internet en Miami.

Palacio dice que los ejemplos de Chile y de Ecuador empoderaron a las personas a salir a la calle en Colombia, esperando un cambio, pero él cree que el cambio no ocurrirá.

“No va pasar nada. La gente salió, marchó y protestó”, dijo Palacio sobre el movimiento y agregó que en un “mundo ideal, pasaría lo que está pasando el Chile” donde el gobierno parece estar haciendo el esfuerzo de escuchar a los manifestantes y han hecho algunos cambios.

Cárdenas cree que las protestas no son un movimiento de izquierda contra la derecha, si no contra Duque y el Uribismo que asegura ha afectado negativamente al país a nivel social. “Cada vez se ve más la brecha entre los más pobres y los más ricos. No es una marcha a favor a Gustavo Petro, es una marcha contra Iván Duque”, añadió.

Fabio Andrade, presidente de America Community Center y activista colombiano de derecha, dijo que el vandalismo es el resultado de la “izquierda radical infiltrada en Colombia”. Dice que falta más autoridad del presidente Duque, y que este debe tomar acciones correctivas inmediatas para evitar que continúe el vandalismo.

“Hay que respetar la protesta, que ya pasó, y el gobierno debe escuchar y reaccionar. Se tiene que ver que hay autoridad”, dijo.

Andrade culpa al gobierno de Nicolás Maduro por el vandalismo que ocurre en Colombia y cree que hay mucha infiltración de parte del “narcoestado de Venezuela”.

“Esto es algo bastante serio que tenemos que prestarle atención”, dijo Andrade.

Aun así, algunos quedan con esperanza .

“Si ellos [el gobierno de Duque] se van, tenemos claro que no es un problema que se va a resolver mañana, porque es un problema que venimos arrastrando desde [hace] una cantidad de años”, dijo Cárdenas. “Pero por lo menos sería una muestra de que si hay un cambio, podemos aspirar a una Colombia mejor”.