Informe encuentra culpa en fallas del sistema de SunPass

Una investigación realizada por el inspector general de la Florida culpó a funcionarios estatales de transporte, a contratistas privados y a Conduent State & Local Solutions por la desastrosa adquisición del sistema de peajes SunPass el año pasado.

El informe sobre uno de los contratos estatales más caros y desastrosos en memoria reciente, publicado el domingo, detalló cómo se dañó el sistema de Conduent cuando comenzó a procesar peajes estatales el año pasado, y cómo los funcionarios estatales no prestaron atención a las señales de advertencia.

Pero el informe también pasó por alto la pregunta quizás más apremiante con respecto a la debacle de SunPass: por qué el contrato se le adjudicó a Conduent en primer lugar.

Solicitado por el ex gobernador Rick Scott hace más de un año, el informe pinta al Departamento de Transporte como una agencia que prestó poca supervisión o control a los contratistas privados encargados de ejecutar el lucrativo contrato.

Los funcionarios de Turnpike Enterprise de la Florida, una dependencia del Departamento de Transporte, confiaron en contratistas privados para prácticamente todos los aspectos del proyecto, desde su adquisición, desarrollo, hasta su supervisión y eventual implementación, indica el informe.

Los funcionarios estatales también cedieron ante el vendedor. Originalmente firmaron un contrato con Conduent por un valor de $ 287 millones, pero el departamento modificó repetidamente el contrato a favor de la compañía, lo que aumentó el total a $ 358 millones. Eso significa un incremento del 25% en el precio.

Y a medida que el contrato se volvió más costoso y Conduent incumplió repetidamente con sus plazos, la agencia estatal que se suponía que debía supervisar los contratos elevó señales de alarma, — y luego dejó de supervisar abruptamente. Un contratista privado contratado para revisar la adquisición de SunPass advirtió que las pruebas de Conduent eran inadecuadas, pero las advertencias aparentemente no fueron escuchadas.

Avasallado por la rotación de empleados en puestos clave, Conduent todavía no ha ejecutado algunas auditorías internas requeridas en virtud de su contrato con el estado.

Una de las recomendaciones del inspector general fue nombrar un director del proyecto — un empleado del departamento, no un contratista, que pudiera proporcionar la “supervisión vigorosa del proyecto” que le faltaba.

A pesar de los problemas, el informe no recomienda tomar medidas contra ningún empleado o empresa privada involucrada en el proyecto.

La incompetencia y la falta de supervisión se hicieron más evidentes en junio de 2018, cuando Conduent se hizo cargo del procesamiento de los peajes de la Florida. El software de la compañía quedó abrumado de inmediato. Más de 2,200 clientes vieron sus cuentas bancarias en sobregiro, lo que causó que el departamento les reembolsara casi $ 200,000. A casi 600 clientes se les hicieron cargos duplicados en sus cuentas.

Hasta julio de este año, el departamento todavía estaba esperando recaudar $ 184 millones en peajes perdidos. La nueva directora ejecutiva de la autopista de peaje, Nicola Liquori, les dijo a los legisladores estatales en septiembre que no esperaba jamás recaudar $ 50 millones de esa suma debido a los problemas de Conduent.

Los dolores de cabeza y la protesta pública llevaron al nuevo secretario del Departamento de Transporte, Kevin Thibault, a anunciar este verano que no renovaría la segunda parte del contrato de 14 años de Conduent. La compañía continuará administrando el sistema hasta 2022.

Thibault respondió al informe la semana pasada escribiendo al inspector general, que el departamento ha evaluado en casi $ 11 millones los daños de parte de Conduent y que los tiempos de espera de las llamadas de los clientes han disminuido de más de 45 minutos a menos de 40 segundos.

Un director senior de Conduent, David Schnell, escribió al inspector general que sus auditorías se retrasaron debido a problemas técnicos y que el departamento había reconocido esos retrasos. Dijo que los problemas se han solucionado en su mayor parte.

Una pregunta fundamental

Pero en el informe del inspector general se le presta poca atención a la razón por la cual, en primer lugar, se le otorgó el contrato a la empresa con sede en Nueva Jersey.

En 2012, los funcionarios estatales quisieron revisar la forma como la Florida procesa los peajes, centralizando los centros de llamadas y el software en las cuatro agencias de peaje del estado: la empresa estatal Turnpike Enterprise y las autoridades de las autopistas de Orlando, Tampa y Miami. Originalmente la iniciativa fue lanzada como una medida de ahorro en costos.

Un puñado de compañías, incluida Conduent, entonces conocida como Xerox, licitó para el contrato por un valor de $ 600 millones en dos plazos de siete años. Conduent contrató a un cabildero cercano al gobernador Rick Scott para abogar en nombre de la empresa.

Desde el principio, parecía que el pacto estaba listo para garantizar que Conduent obtuviera el contrato, dirían más tarde los competidores de la compañía.

Los documentos revisados por el Tampa Bay Times mostraron que el estado originalmente había establecido requisitos mínimos realistas para los licitantes: procesar mil millones de transacciones de peaje por año y administrar 4.5 millones de cuentas, aproximadamente la misma cantidad de transacciones y cuentas que el estado estaba procesando en 2013.

Pero luego, por recomendación de HNTB, un contratista privado contratado para ayudar con el proceso de licitación, el estado redujo los requisitos mínimos — dos veces. Los requisitos finales requerían que las compañías manejaran solo 500 millones de transacciones y 2.25 millones de cuentas.

Ese cambio no se menciona en el informe de 36 páginas del inspector general, pero las compañías que compiten con Conduent por el contrato sospecharían más tarde que los cambios se redujeron para acomodar a Conduent. Las compañías competidoras promocionaban su propio software capacitado para procesar miles de millones de transacciones por año. La oferta de Conduent promocionó sus sistemas en otros dos estados que manejaban peajes “superiores a 500 millones” por año.

El informe del inspector general tampoco menciona que el Departamento de Transporte se desvió de sus políticas de adquisición para adjudicar a Conduent el contrato.

Un equipo que revisó las ofertas otorgó las calificaciones más altas a una compañía diferente, Accenture. Otra compañía, Cubic, era más barata que Conduent por $ 47 millones. Según las reglas del departamento de transporte, el departamento debía negociar con las tres empresas para determinar, según lo requerido por la ley estatal, cuál ofrecía a los floridanos el “mejor valor”.

En cambio, la entonces jefe de Turnpike Enterprise, Diane Gutiérrez-Scaccetti, y los líderes de las autoridades de las autopistas de Orlando y Tampa decidieron negociar solo con Conduent.

Accenture y Cubic protestaron rápidamente, y el entonces secretario del Departamento de Transporte, Ananth Prasad, terminaría tomando la decisión altamente irregular de pagar a Cubic $ 3.6 millones para que desistiera de su oferta.

Cuando Conduent se puso a trabajar, rápidamente fue evidente que la empresa estaba teniendo problemas. El estado enmendaría su contrato con Conduent 20 veces y retrasaría su cronograma para hacerse cargo de los peajes del estado cinco veces, demorando 16 meses el lanzamiento original.

Los problemas fueron señalados por la Agencia Estatal de Tecnología del Estado, que por ley está obligada a supervisar todos los contratos de tecnología de la información por valor de $ 10 millones o más.

Según el informe del inspector general, la agencia señaló serios problemas con el proyecto, incluyendo “deficiencias” en la “gestión del cronograma del proyecto” y en la “gestión de costos”. La agencia también indicó que el gerente principal del proyecto no era un profesional certificado en gestión de proyectos.

No obstante, la supervisión de la agencia fue de corta duración. En febrero de 2017, 10 meses después de que había comenzado a monitorear el proyecto, la agencia decidió abruptamente que el proyecto SunPass de Conduent no era, en efecto, un proyecto de TI, por lo que la agencia no tuvo que seguir monitoreándolo.

El informe del inspector general no dice por qué la agencia cambió de opinión, o si la decisión de la agencia fue correcta.

Usando datos antiguos

El informe revela que los funcionarios de Conduent decidieron utilizar obstinadamente antiguos volúmenes de transacciones de peajes para sus pruebas, en lugar de usar cifras actualizadas que reflejaran el creciente número de automovilistas en las autopistas de la Florida.

La utilización de cifras antiguas para las pruebas fue señalada por los empleados de Atkins, una compañía contratada para supervisar el trabajo de Conduent.

Por ejemplo, las autoridades de Conduent y Turnpike anticiparon que el sistema se cayera durante seis días cuando la compañía asumió el control, lo que exigía que la empresa procesara una acumulación de 82 millones de transacciones de peaje durante ese período. Sin embargo, el resultado final fue de 182 millones de transacciones. ¿La diferencia? La cifra mayor provino de datos de 2013, y ninguna de las partes decidió usar datos más recientes.

Atkins señaló que Conduent estaba obligado en virtud de su contrato a construir un sistema capaz de manejar el doble del número esperado de peajes.

“Como lo demuestra su propio análisis, esto claramente no se ha hecho”, escribieron los empleados de Atkins a Conduent, según el informe del inspector general.

Los empleados de Conduent discreparon con irritación, diciendo que si los funcionarios del Departamento de Transporte quisieran que la compañía usara las cifras de peaje actuales en sus pruebas, esos funcionarios lo habrían dicho.

“No corresponde al vendedor percatarse, o descubrir, o inferir que los requisitos críticos han cambiado por sí mismos”, escribió un empleado de Conduent, según el informe. “Además, debe tenerse en cuenta que no existe una obligación contractual de proporcionar ancho de banda en los niveles actualmente requeridos para manejar adecuadamente el volumen de transacciones que excede los establecidos en la [oferta]”.

El tiempo que durarían esas pruebas también estaba sujeto a debate. Los funcionarios de Florida Turnpike querían que Conduent ejecutara sus pruebas durante períodos prolongados para probar rigurosamente el sistema. Conduent, sin embargo, “quería duraciones de carga más cortas”, indica el informe.

Cuando Conduent finalmente se hizo cargo del procesamiento de los peajes del estado, el 11 de junio de 2018, la situación se convirtió rápidamente en un desastre. El personal confirmó que había “una señal inmediata” de que el sistema estaba “abrumado”, afirma el informe del inspector general.

En su primer día, el sistema de Conduent tuvo dificultades para procesar los pagos y estaba duplicando algunos de ellos. El sitio web de SunPass se cayó y las ubicaciones de SunPass en las terminales del aeropuerto dejaron de funcionar. Las llamadas al centro de atención al cliente de Conduent se dispararon, y la compañía no tuvo suficiente personal en el centro de llamadas para manejar la carga.