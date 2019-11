Muere a los 100 años Garth Reeves Sr., editor emérito del Miami Times

Garth Reeves, el editor retirado del periódico The Miami Times, aguanta una edición especial MLK publicada por The Miami Times. Tenía 92 años en ese momento. MIAMI HERALD

Garth C. Reeves Sr., editor emérito de The Miami Times y la voz de las aspiraciones de los afroamericanos en Miami durante la mayor parte del siglo pasado, ha muerto.

Había cumplido 100 años en febrero.

El único trabajo que Garth C. Reeves Sr. tuvo fue como editor del The Miami Times, además de prestar servicio en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba orgulloso de esa distinción. La energía de Reeves en la gestión del histórico periódico de propietarios negros impactó positivamente la vida de innumerables familias en el sur de la Florida. Había encontrado la vocación de su vida: servir como una voz para la comunidad negra. No conocía mejor labor.

“Durante décadas, incluso generaciones, Garth Reeves luchó fuertemente, en impresos y personalmente, por la justicia y la decencia básicas. Tuvimos suerte de tener su máquina de escribir y su voz durante tanto tiempo”, dijo David Lawrence Jr., editor retirado del Miami Herald y presidente del Movimiento de Niños de la Florida.

Reeves, quien supervisó el periódico de propietarios negros que su padre imprimió inicialmente, una página a la vez, en una pequeña prensa de mano y en una modesta casa de Miami desde su fundación en 1923, y que mantuvo en la familia a medida que evolucionaba hasta su edición digital de hoy, murió dos meses después que su hija Rachel falleciera. Fue la editora de The Miami Times, quien asumió el manto de liderazgo de su padre y abuelo.

Garth C. Reeves, editor emérito, y su hija Rachel Reeves, editor de The Miami Times, en la celebración del 75 aniversario del periódico en esta foto de archivo de 1998. Peter Andrew Bosch Archivo

Garth Reeves Sr., un hombre alto con estilo elegante y una risa fácil, equilibró los roles de activista y capitalista a lo largo de casi ocho décadas tumultuosas en la historia de Miami-Dade.

En septiembre de 2016, Reeves todavía estaba utilizando su voz para detallar su papel y la posición del periódico en el ámbito de los medios. “A lo largo de los años, nos representamos con nuestra propia imagen, y hoy lo seguimos haciendo. Luchamos por las batallas de nuestra comunidad sin sacrificar la integridad de ninguna manera”, dijo Reeves al Miami Herald cuando encabezaba una discusión en The Black Archives Historic Lyric Theater Cultural Arts Complex en Miami.

En el mundo de los medios, donde generalmente no se espera que los editores e impresores sean noticia, “la prensa negra es la excepción”, escribió Dorothy Jenkins Fields, fundadora de Black Archives, History and Research Foundation of South Florida, en una columna de 2016 para el Herald.

“El Señor Reeves tuvo una vida notable promoviendo la igualdad y los derechos civiles como veterano, periodista, activista comunitario y como propietario de The Miami Times”, dijo en un comunicado Francis Suárez, alcalde de Miami.

A principios de este año, según Suárez, la Comisión de la Ciudad de Miami honró a Reeves por el centenario de su nacimiento.

“Seguiremos regocijándonos por su vida, marcada por sus múltiples e increíbles logros y por el profundo impacto que tuvo, impulsando a nuestra comunidad hacia adelante como un lugar más inclusivo y equitativo para todos”, dijo Suárez.

CONCIENCIA DE LA COMUNIDAD NEGRA

Los editoriales de Reeves usaban una terminología diferente, comparada con la de los principales medios de comunicación, para describir los disturbios de McDuffie en 1980 y nuevamente en 1989, cuando estalló la violencia en Miami después de que un policía hispano disparó y mató a un joven negro en Liberty City. El Miami Herald lo llamó “disturbios civiles” en 1989. “Nosotros los llamamos protestas”, dijo Reeves en 1999 sobre la política editorial de The Miami Times.

Reeves optó por palabras como “rebelión” y “protestas” en The Miami Times porque sintió que se enfocaban más acertadamente con los años de frustración de una comunidad al denunciar la brutalidad policial. En sus páginas reclamó el despido de ciertos funcionarios electos y apoyó causas y candidatos. “Para muchos, The Miami Times se convirtió en la conciencia de la comunidad negra”, escribió el historiador Fields.

Reeves, miembro vitalicio de la National Association for the Advancement of Colored People y miembro fundador de la iglesia Miami’s Episcopal Church of the Incarnation, equiparó sus editoriales con acciones.

Reeves aportó becas para que los estudiantes asistieran a su alma mater, la escuela secundaria Booker T. Washington y la Florida A&M University. Donó a The Black Archives / Lyric Theatre. Recibió doctorados honoríficos de University of Miami, Barry University, Florida Memorial University y en el 2017 de Florida A&M University.

Fields señaló que Reeves fue el primer individuo negro que formó parte de numerosas juntas directivas locales, incluidas United Way, Barry University, la Cámara de Comercio del Gran Miami y los Boy Scouts. En el Miami Dade College fue presidente de la junta de gobierno. El campus norte cuenta con el Garth C. Reeves Hall.

EL MEJOR PERIÓDICO NEGRO DEL PAÍS

En 2011 Reeves fue reconocido por la National Newspaper Publishers Association con el Premio Legacy of Excellence (Legado de la Excelencia) y el Premio John B. Russwurm, que reconoció a The Miami Times como el mejor periódico negro del país. En agosto de 2017 Reeves fue incluido en el Salón de la Fama de la National Association of Black Journalists (Asociación Nacional de Periodistas Negros).

“Estos valientes soldados sin espadas no solo sobresalieron en su campo elegido, sino que también trajeron a otros junto con ellos”, dijo Sarah Glover, presidenta de la NABJ en ese momento. “Nos paramos sobre sus hombros”.