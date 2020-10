Miles de alumnos y maestros regresan a la escuela en Miami en medio de preocupaciones sobre el COVID

Más de 22,000 estudiantes en el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos regresaron a las aulas el lunes por la mañana por primera vez desde que la pandemia del coronavirus obligó al cierre de las escuelas e impuso el aprendizaje a distancia.

Las escuelas reabrieron para las clases en persona para los alumnos de prekinder, kinder y primer grado, así como alumnos con discapacidades en un plan de estudios modificado que han optado por las clases en persona. Se espera que otros 40,000 estudiantes regresen el miércoles a las aulas.

Los niños llegaron a las escuelas con mascarillas de colores. Los regalos típicos del primer día de clases para los maestros a veces iban acompañados de temas vinculados al COVID: toallitas desinfectantes. Los padres mantuvieron la distancia social mientras se despedían de sus pequeños afuera de las escuelas. Maestros y administradores con equipo de protección personal saludaron a las familias.

Las familias que optaron por enviar a sus hijos a las clases citaron el acceso a Internet inexistente o poco confiable en casa, el deseo de que sus hijos socialicen con sus amigos y la incapacidad para los padres y cuidadores que trabajan para ayudar a los niños a concentrarse mientras aprenden a distancia.

Incluso con ansiedad por el riesgo de que los niños lleven el virus a casa, algunos acompañaron a sus menores a la escuela porque opinan que necesitan aprender físicamente en el aula.

“La verdad es que tengo 77 años, y es peligroso si se enferma”, dijo Yvonne Brooker, quien acompañó a su bisnieto Makai a su primer día de kinder la escuela Carrie P. Meek K-8 en Westview. “Pero tiene que estar con otros niños”.

Llevaba cargado a su otro bisnieto, Avery Walker, mientras dejaba a su hermano en la escuela. Brooker está en el grupo de edad en riesgo por el COVID-19, y aunque está preocupada, dijo que es hora de que Makai pase tiempo con sus amiguitos.

El lunes por la mañana, Makai estaba desesperado por llegar a la escuela.

“Estaba tan ansioso que no pudo desayunar”, dijo Brooker.

Makai Walker, de 5 años ca de la mano con su bisabuela, Yvonne Brooker, de 77 años, mientras la mujer carga a Avery Walker, hermano de Makai, para su primer día escolar en la escuela Carrie P. Meek de Westview. el 5 de octubre de 2020. Emily Michot emichot@miamiherald.com

Autoridades estatales de educación y la Junta Escolar debatieron la fecha de reapertura, estableciéndose el lunes después de varias votaciones y ante la amenaza de un déficit de presupuesto. Entonces tuvieron que enfrentar los obstáculos de preparar las aulas para los estudiantes, reorganizando los espacios interiores para asegurar el distanciamiento social, la instalación de filtros especiales de aire acondicionado, y coordinar la presencia de enfermeras y “personal médico” en cada escuela.

Se esperaba que cada estudiante recibiera un termómetro. Los maestros y los padres cuestionaron la preparación del sistema escolar en los últimos días. Sigue habiendo preocupación por la ventilación, la distancia entre maestros y alumnos, los insumos de desinfección y las mascarillas. Los funcionarios del distrito escolar insisten en que el sistema está listo para que los estudiantes regresen a las aulas.

El superintendente escolar Alberto Carvalho dijo que solo vio caras sonrientes en sus visitas a varias escuelas en todo el condado.

Frente a la nueva Academia Preparatoria Andrea Castillo, una escuela K-8 en Doral, Carvalho dijo que la mitad de los alumnos de los grupos de estudiantes a los que se les permitió regresar el lunes siguen tomando clases en casa.

“No hemos detectado ningún problema en absoluto”, dijo, desde la tecnología hasta la hora de llegada.

Varios maestros dijeron que el portal del distrito estaba inactivo. Carvalho dijo más tarde que algunos problemas se identificaron en siete u ocho escuelas, pero el problema estuvo “localizado”, que no era un asunto generalizado y que los servidores del distrito estaban trabajando a una capacidad de entre 17% y 18%.

Una madre fotografía a sus hijos antes de entrar a la escuela Henry S. West Laboratory para estudiantes de kinder y primer grado el lunes 5 de octubre de 2020. cjuste@miamiherald.com

En cuanto a las preocupaciones sobre la calidad del aire y la ventilación, dijo que se instalaron 1,000 sistemas de filtración de aire en escuelas sin ventanas, y que no se reportaron problemas en este sentido en las escuelas el lunes por la mañana.

El superintendente dijo que estaban preparados para que unos 1,000 maestros no fueran a trabajar e informó que tenían preparados 300 empleados no escolares que no eran de la escuela y empleados con títulos universitarios en espera, pero nunca tuvieron la necesidad de desplegar a esos empleados.

Carvalho dijo que 700 maestros están trabajando desde casa con una exención médica bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, y 75 solicitudes más están en proceso. Dijo que hubo 25 jubilaciones de maestros en comparación con 17 el año pasado.

“Parece que fue un regreso impecable”, dijo.

Las escuelas reabren en el sur de Florida en momentos que el coronavirus sigue presente en el estado. Hasta el domingo, la tasa diaria de pruebas positivas en Miami-Dade fue ligeramente superior al 5% en cuatro de los siete días anteriores.

Esta semana, los funcionarios del distrito están animando a los padres a ponerse en contacto con la escuela de sus hijos con cualquier pregunta o inquietud. El teléfono Servicio de Apoyo General del distrito es el 305-995-3000.