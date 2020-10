Encuesta: Biden gana ventaja a Trump entre los electores hispanos de Miami-Dade

Los electores cubanoamericanos siguen favoreciendo al presidente Donald Trump sobre Joe Biden en Miami-Dade, pero más personas se están inclinando hacia el candidato demócrata, aumentando las posibilidades de Biden de ganar el estado, según una encuesta de Bendixen & Amandi International y el Miami Herald.

Realizado del 1 al 4 de octubre —dos días después del primer debate Trump-Biden y el día antes de que Trump anunciara que había contraído el coronavirus— la encuesta de 600 probables electores concluyó que Biden lidera a Trump 57% a 37% en el condado Miami-Dade. La ventaja de 20 puntos de Biden sobre Trump refleja aumentos modestos entre los electores hispanos, que ayudaron a incrementar su liderazgo de 55% a 38% que Biden tenía en el condado hace un mes en una encuesta de Bendixen y Amandi International/Herald del 4 de septiembre.

El rendimiento de Biden y Trump en el condado más poblado de la Florida es crucial para sus esperanzas de salir victoriosos en el estado, que Trump probablemente debe ganar para ser reelegido. E incluso después de los aumentos de preferencias de Biden en Miami-Dade, la posición de Trump en el condado sigue mejorando sobre su desempeño en 2016, cuando perdió Miami-Dade por casi 300,000 votos ante Hillary Clinton.

“La pregunta que sigue vigente para la campaña Biden es: si no tiene los mismos márgenes en Miami-Dade que Hillary Clinton tuvo, ¿pueden compensar eso con un mayor apoyo en los otros 66 condados de la Florida?”, dijo Fernand Amandi, socio de la firma de encuestas políticas con sede en Miami y consultora de medios hispanos de la campaña de 2012 del presidente Barack Obama.

Las votaciones han mostrado una contienda cerrada en el estado porque cientos de miles de electores van a votar por correo antes del 3 de noviembre. Y con la esperanza de aumentar sus cifras en la zona metropolitana de Miami, que se inclina por los demócratas, Biden visita Miami este lunes por primera vez en más de un año. El ex vicepresidente visitará el Pequeño Haití y luego La Pequeña Habana, antes de una reunión pública que trasmitirá la NBC desde el Perez Art Museum de Miami. Su compañera de boleta, la senadora federal Kamala Harris, visitó a Doral brevemente el mes pasado.

Biden y simpatizantes como el multimillonario Mike Bloomberg también están inundando el estado con anuncios en la televisión, la radio y las redes sociales en inglés y español. Gran parte de esa actividad ha sido en la zona central de la Florida, pero han gastado unos $33 millones hasta la fecha en el mercado de Miami/ Fort Lauderdale, según un análisis de Advertising Analytics para el portal noticiosos Politico.

“Hay señales de que los esfuerzos de Joe Biden para atraer a los electores hispanos en Miami-Dade pueden estar dando resultados”, dijo Amandi.

Donde hace un mes Bendixen & Amandi International concluyó que Trump y Biden estaban empatados entre los electores hispanos de Miami-Dade, esta vez la firma identificó a Biden por delante de Trump 49% a 43% a principios de octubre. Biden también casi se había emparejado con Trump entre los electores que prefieren responder a las encuestas en español.

Otro bloque que se desplazó hacia Biden fue el de los cubanoamericanos. Hace un mes, Bendixen & Amandi International concluyó que 68% de los cubanoamericanos apoyaba a Trump y 30% apoyaban a Biden. Esas cifras se movieron 12 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas a 61% para Trump y 35% para Biden, que tiene un mejor desempeño entre los cubanoamericanos nacidos en Estados Unidos que entre los inmigrantes de la isla.

A los electores entrevistados no se les preguntó por qué apoyaban a los candidatos, por lo que no está claro qué movió la aguja. Pero la campaña de Biden dice que el mensaje y los esfuerzos del ex vicepresidente para llegar a diferentes segmentos del diverso electorado de Miami-Dade están rindiendo frutos.

“Con un récord de 500,000 boletas enviadas por correo el 1 de octubre, la campaña se enorgullece de continuar nuestros esfuerzos para llegar a la diversa coalición de electores de Miami-Dade y conocerlos en sus vecindarios”, dijo Christian Ulvert, asesor de la campaña de Biden en la Florida. “La campaña observa que sigue aumentando el apoyo a nosotros porque los electores creen en el liderazgo del vicepresidente para enfrentar el COVID-19 y salir más fuertes que nunca de los desafíos económicos que enfrentan nuestras comunidades”.

La campaña de Trump no respondió a un correo electrónico el domingo en que se le pidió declaraciones al respecto.

Ambas campañas están gastando grandes cantidades de dinero en Miami-Dade. Pero la encuesta del 1 al 4 de octubre de Bendixen & Amandi sugirió que el rendimiento de las campañas pueden ser mínimos en este momento de las elecciones. La encuesta, que tiene un margen de error de 4 puntos porcentuales, concluyó que solo 5% de los probables electores en Miami-Dade están indecisos.