‘Cuba no está más cerca de la democracia’: Biden critica en Miami política exterior de Trump

Lea esta noticia en inglés en el Miami Herald.

En su primera visita a Miami en más de un año, el candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó duramente el lunes las políticas de línea dura del presidente Donald Trump en las Américas, diciendo que el duro discurso de su oponente y las fuertes sanciones solo han afianzado al gobierno comunista de Cuba.

“El enfoque de la administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la democracia que hace cuatro años”, dijo el ex vicepresidente de un gimnasio, en su mayor parte vacío, en el Parque José Martí en La Pequeña Habana, el corazón histórico de la comunidad cubana de exiliados de Miami. “Hay más presos políticos. La policía secreta es tan brutal como siempre. Y Rusia tiene nuevamente una presencia en Cuba”.

Biden también criticó a Trump por no derrocar al gobernante venezolano Nicolás Maduro y por negarse a conceder a los venezolanos indocumentados en Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS) , que los protege de la deportación que sufre una una hiperinflación paralizante.

La Policía escolta a Joe Biden al llegar al Parque José Martí de La Pequeña Habana este lunes 5 de octubre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Maduro, a quien he conocido, es un dictador, sencilla y llanamente”, dijo Biden. “Y ha causado un sufrimiento increíble en el pueblo venezolano para mantener su control del poder”. El discurso de Biden— pronunciado como un contragolpe a los implacables ataques con temática del socialismo de Trump contra los demócratas, fue pronunciado en momentos que trata de conectarse con los electores hispanos y haitianoamericanos de Miami, bloques clave en la lucha por ganar la Florida. Antes de su visita a la Pequeña Habana, Biden se detuvo brevemente en el Pequeño Haití, donde evitó hablar de política exterior durante un discurso de 9 minutos, pero de nuevo criticó los esfuerzos de la administración de Trump en un tribunal federal para revocar el TPS a los haitianos.

“Este no es el momento de eliminarlo”, dijo Biden sobre TPS desde el patio del Complejo Cultural del Pequeño Haití. El regreso de Biden a Miami es su primera visita a La Pequeña Habana desde en septiembre de 2019, antes de que la pandemia de coronavirus lo obligara a cancelar la campaña en persona durante meses justo antes de las primarias de la Florida del 17 de marzo. Su escala del lunes ocurre en un momento crucial de la campaña, con alrededor de 5 millones de boletas por correo en manos de los electores. El lunes también fue el último día para inscribirse para votar en la Florida.

Las encuestas siguen indicando una contienda cerrada en el estado, en que Biden y Trump buscan con ahínco apoyo en el Condado Miami-Dade, el área metropolitana más poblada de Florida. Una encuesta de Bendixen & Amandi International publicada el lunes concluyó que Trump sigue superando su mal rendimiento en 2016 en la región, pero Biden mejora su posición entre los electores hispanos en medio de una fuerte campaña publicitaria.

Vecinos observan mientras la Policía de prepara para escoltar al candidato demócrata Joe Biden tras hablar en el Parque José Martí de La Pequeña Habana, el lunes 5 de octubre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Hay indicios de que el esfuerzo de Joe Biden para atraer a los electores hispanos en Miami-Dade está rindiendo frutos”, dijo Fernand Amandi, un encuestador demócrata y estratega político, en una entrevista.

La habilidad de Biden para ganarse a más seguidores en Miami-Dade, de inclinación demócrata, pudiera resultar crucial para ganar la Florida. En 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton ganó Miami-Dade por 30 puntos porcentuales, lo que equivale a unos 300,000 votos, pero incluso así perdió Florida ante Trump por unos 112,000 votos. Biden, según la encuesta realizada del 1 al 4 de octubre entre 600 electores probables, está por delante de Trump en Miami-Dade por unos 20 puntos porcentuales.

Esas cifras se deben en parte al persistente apego de muchos electores hispanos de Miami con el presidente, un esfuerzo que se remonta a principios de 2017, cuando echó atrás buena parte de las política del presidente Obama hacia Cuba. A finales del mes pasado, antes que le diagnosticaran el COVID-19, el presidente sostuvo otra mesa redonda con hispanos, en la que reunión a colombianos, puertorriqueños y nicaragüenses en su complejo de golf en Doral.

El lunes, ingresado en el Centro Médico Militar Walter Reed en Hebetada, Maryland, hasta primeras horas de la noche, fue la teniente gobernadora de Florida, Jeanette Núñez, quien atacó la política de Biden. Núñez, copresidenta de la coalición Hispanos por Trump, criticó acerbamente planes de Biden de restablecer las políticas de la administración de Obama hacia Cuba, que reanudaron las relaciones diplomáticas e hizo menos estrictas las restricciones de los viajes y negocios con la isla.

“Biden se ha comprometido a volver a la fallida política de dar a la dictadura comunista de Cuba una concesión unilateral, como lo hizo cuando era vicepresidente de Obama”, dijo Núñez. “El presidente Trump está con el pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, y del lado de la democracia”.

Pero con Trump marginado durante la mayor parte del día, Biden comandó la atención en el sur de Florida, atrayendo a los espectadores a su evento en el el Pequeño Haití y el Parque José Martí. Después del evento, la esposa de Biden, Jill Biden viajó a Boca Raton para una caravana en apoyo de su esposo, y Joe Biden se presentó en el Perez Art Museum de Miami para una reunión pública con electores indecisos.

Jacqueline Charles, redactora del Miami Herald, contribuyó a este reportaje.

Traducción de Oscar Díaz.