¿La firma en su boleta tiene problemas? Esto es lo que debe hacer para que su voto cuente

No deje que una boleta sin firma o una firma que no coincide con la que está en los registros oficiales sea la razón por la que su boleta de voto por correo no se cuente. Las autoridades electorales dicen que uno de los mayores problemas que observan es que los electores dejan en blanco la casilla roja para la firma en el sobre.

“Muy pocos son rechazados porque su firma no coincide”, dijo Steve Vancore, portavoz del supervisor electoral de Broward. “El verdadero problema es que la gente no firma el sobre.”

La casilla dice “Los votantes deben firmar abajo”. Pero incluso así la gente lo pasa por alto, dicen los funcionarios.

Igual de negativo para el elector es cuando la firma en la boleta no coincide con la que está registrada en el Departamento de Elecciones.

Vancore dijo que en la primaria solo siete boletas fueron rechazadas porque las firmas no coinciden.

Roberto Rodríguez, portavoz del supervisor de Elecciones de Miami-Dade, dijo que hubo 274 papeletas rechazadas debido a la falta de coincidencia de las firmas.

Los dos dicen que los electores deben entender que nadie puede firmar por usted y que solo las firmas que son muy diferentes de la que está en el archivo son rechazadas.

“Recomendamos encarecidamente que todos los electores que votan por correo actualicen su firma si creen que ha cambiado”, dijo Rodríguez.

Si falta una firma, o no coincide con la que está registrada, los departamentos electorales envían una carta, correo electrónico o lo llaman, si esa información está incluida en la boleta electoral, para informarle que necesita llenar una declaración jurada que verifique que la firma es suya. La declaración jurada debe ser devuelta al supervisor de Elecciones dentro de los cuatro días posteriores al día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Cómo actualizar su firma y verificar si su boleta se ha contado

▪ Miami-Dade: Para actualizar la firma, descargue e imprima la solicitud de inscripción de electores en votantes en la página digital del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Los formularios también se pueden recoger en las bibliotecas de Miami-Dade. Después de llenar el formulario y firmarlo, puede llevarlo al Supervisor of Elections, P.O. Box 521250, Doral, FL, 33152. Para verificar si su boleta ha sido aceptada, hay una herramienta que le permite conectar su información y verificar el estado.

▪ Broward: Para revisar o actualizar su información de registro de elector, visite https://www.browardsoe.org. Este sistema también le permite verificar el estado de su boleta y actualizar su información.

▪ Monroe: Los electores inscritos pueden descargar el formulario en la página digital del supervisor de Elecciones. El formulario se puede enviar por correo a Monroe-Supervisor of Elections, 530 Whitehead St. 101, Key West FL 33040-6577. Para comprobar el estado de una boleta, visite www.keys-elections.org/m/Voters/My-Vote-by-Mail-Status.

