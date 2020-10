Viviendas en Miami-Dade al borde una catástrofe en caso de huracán. Casi 1 millón de personas en peligro

Lea esta noticia en inglés en el Nuevo Herald

A medida que se acerca el final de una de las temporadas de huracanes más activas de la historia, el Condado Miami-Dade aparece una vez más listo para salir ileso. La región esquivó huracanes y tormentas tropicales que representaban una amenaza potencial para el sur de Florida. Pero, ¿qué pasará cuando se nos acabe la suerte?

Los defensores de la vivienda han temido durante mucho tiempo que la ciudad esté al borde del desastre: casi un tercio de todas las viviendas en Miami-Dade construidas antes de 1990 corren peligro de sufrir daños por el viento, contaminación por moho e incluso devastación completa en caso de un huracán fuerte.

Según las cifras del Censo de Estados Unidos, casi un millón de personas podrían quedar sin hogar en el peor de los casos, la mayoría de ellas los vecinos más pobres del condado.

“El huracán Andrew afectó mayormente el sur del condado”, dijo el Dr. Ned Murray, director adjunto del Centro Metropolitano de FIU. “Si el huracán Irma hubiera seguido su rumbo proyectado, que en un momento lo colocaba directamente sobre la I-95, es una zona donde hay al menos 258,000 propiedades y casi un millón de personas que viven en viviendas poco robustas que habrían sido muy vulnerables”.

Alrededor de 70.2% del total de 1,016,653 viviendas unifamiliares, condominios y casas adosadas del condado fueron construidos antes de 1990, dos años antes que Miami-Dade y Broward adoptaran códigos de construcción más estrictos después del huracán Andrew. Modificar todas esas viviendas para estar acorde con el nuevo código costaría miles de millones de dólares.

Un problema común

Es un problema generalizado. La crisis de asequibilidad de la vivienda en Miami-Dade llega hasta las viviendas de clase media.

Más de 30% de todos los inquilinos en el condado viven en viviendas vulnerables a las tormentas, según varios cálculos. Eso incluye viviendas en zonas urbanas, apartamentos, los llamados duplex, viviendas unifamiliares y vivienda pública y asequible.

Un viejo edificio de apartamentos en el downtown de Miami ofrece vivienda a un costo relativamente bajo a la sombra de bancos internacionales y torres residenciales. Jane Wooldridge jwooldridge@miamiherald.com

Entre los que corren riesgo está Sheila McMahon, de 44 años, quien se mudó a Miami en 2017 para un empleo en la Universidad Barry como profesora de Trabajo Social. McMahon ha vivido en tres apartamentos desde entonces. El primero, en Hollywood, estaba en un edificio viejo que no era a prueba de huracanes; afortunadamente, evitó un impacto directo del huracán Irma.

Su segundo apartamento de $1,200 al mes en Normandy Isles, parecía pintoresco y acogedor, hasta que se mudó y se dio cuenta de que las ventanas no cerraban bien. Se puso en contacto con los dueños, que vivían en Nueva Jersey, y le dijeron que no podían darse el lujo de reemplazarlas.

“El apartamento era un colador”, dijo McMahon, quien obtuvo su doctorado en la Universidad Rutgers. “Un amigo me dijo: ‘Vives en Miami. Si esperas tener un apartamento con ventanas que cierren bien por menos de $1,500, estás delirando’ Pero [$1,500] era la mitad de mi salario.

“¿Qué pasa con las madres solteras que tienen hijos?”, dijo McMahon. “¿Cómo sobreviven? ¿Y cómo se las arreglan si viene un huracán? Me sorprende que esto llegue a la conciencia de los funcionarios públicos”.

Ahora McMahon vive en un pequeño duplex de dos dormitorios en Biscayne Park con su novio, donde pagan $1,800 al mes. Las ventanas se cierran correctamente y la unidad también tiene contraventanas para huracanes. Pero durante el verano, cuando los vecinos de al lado renovaron su cocina, McMahon heredó muchas ratas.

“El propietario dijo que lo lamentaba mucho y que creían que eran en extremo generosos al pagar por la fumigación”, dijo McMahon. “Me estoy preparando para mudarme a Washington DC para estar más cerca de mi familia durante la pandemia y ayudar. Y no estoy segura de si volveré aquí. Miami tiene muchas cosas maravillosas. Pero llevo 22 años alquilando viviendas y los tres que he pasado en Miami han sido los más difíciles en términos de la calidad y seguridad de los apartamentos”.

El costo de las mejoras

Según un estudio reciente del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de la Florida, 815,721 personas que viven en casas unifamiliares, apartamentos, condominios, casas adosadas y casas móviles están en riesgo de quedarse sin techo si un huracán de envergadura toca directamente el Condado Miami-Dade.

La gran mayoría de los vecinos vulnerables viven en viviendas construidas antes de 1990 que no han sido modernizadas de acuerdo con el nuevo código de construcción., lo que cuesta entre $50,000 y $60,000 por unidad Y esa cifra no incluye otras mejoras como la renovación de los sistemas eléctrico y de renovaciones eléctricas y de plomería, eliminación de pintura con plomo y la eliminación moho, que costaría entre $40,000 y $50,000 más por estructura.

Esta hilera de casas en Hialeah es vulnerable a los hurcanes, en una imagen del jueves 6 de octubre de 2020 Pedro Portal pportal@miamiherald.com

El estricto código de construcción condal aprobado después del huracán Andrew se implementó en 1992, después que la tormenta dañó y destruyó más de 125,000 estructuras y dejó 250,000 personas sin hogar en el sur de Miami-Dade. Ese código fue reemplazado en 2002 por otro estatal incluso estricto que se ha actualizado cada dos años. El código en vigor exige ventanas y puertas capaces de soportar vientos de 150 mph, un sistema que entrelaza el techo, las paredes y los cimientos de la estructura, y paredes exteriores resistentes a la intemperie y a la presión del viento.

“Cuando nos fijamos en el problema desde la perspectiva del propietario, ¿es más rentable llevar modificar la propiedad para que cumpla el código o incluso tiene sentido repararla?”, dijo Nika Zyryanova, investigadora del Centro Metropolitano y coautora del estudio.

“Alguien va a tener que tomar la decisión de si una propiedad se puede salvar o hay que reemplazarla”, dijo. “Y si no tienes alojamiento temporal para reubicar a las personas mientras se hacen mejoras, la situación empeora. Miami-Dade no tiene alojamiento temporal adecuado”.

Murray dijo que la vulnerabilidad a los huracanes en Miami-Dade no se puede comparar con ningún otro condado del estado, incluso Broward o Palm Beach, porque tienen viviendas más nuevas y menos zonas de inundación.

“Económicamente, nos golpearía más duro que cualquier otra parte del sur de Florida”, dijo. “Hemos tenido mucha suerte desde Andrew”.

Para determinar la magnitud del problema, el Centro Metropolitano usó los registros de tasadores de propiedad de Miami-Dade y una encuesta del Censo de Estados Unidos de 2018 para determinar que 714,444 viviendas, equivalente 70,2% del total de 1,016,653 viviendas unifamiliares, condominios, casas adosadas y casas móviles del condado, fueron construidas antes de 1990.

A continuación, el estudio dividió esas unidades en dos grupos: las que tienen un valor tasado inferior al 50% del valor de mercado (103,498 unidades) y las que tiene tienen un valor tasado inferior al 80% del valor de mercado actual (172,114).

“Los valores tasados de estas propiedades proporcionan una indicación, ya que fueron construidas antes del código de construcción de Andrew, por lo que serían las más vulnerables”, dijo Murray.

Ambos grupos son propensos a daños considerables o incluso a la destrucción de un huracán de categoría 5. Según datos del Censo, en estas estructuras viven unas 815.721 personas.

Barrios vulnerables

Previsiblemente, la mayoría de las propiedades vulnerables están agrupadas dentro de los vecindarios más pobres de Miami-Dade con el mayor porcentaje de vecinos afroamericanos e hispanos. Estos incluyen e Pequeño Haití, Overtown, Liberty City, Homestead, Opa-locka, West Coconut Grove y North Miami.

“Cuando hay un inventario de viviendas viejas, que no ha sido modernizado, y que también es el más asequible, tiene sentido que las personas que tienen pocos recursos estén viviendo allí, en su mayor parte minorías”, dijo Annie Lord, directora ejecutiva de Miami Homes for All, un grupo sin fines de lucro de defensa de la vivienda asequible.

El problema es tan grande que incluso los funcionarios del gobierno local están desanimados. Michael Liu, director de la Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, dijo que la reurbanización de las 9,000 unidades de vivienda pública que el condado administra es “la más alta prioridad” para combatir la amenaza de desastres naturales a las poblaciones vulnerables, que en promedio tiene más de 40 años.

Se han designado fondos para modernizar completamente las viviendas públicas para cumplir el código de construcción en vigor, que vienen de un programa financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD). Ya se han usado $491 millones en nueve proyectos que suman más de mil unidades, dijo Liu.

Otros 10 proyectos están en la lista de espera, que representan otras 4,000 unidades de vivienda pública nuevas o de reemplazo.

La vivienda pública en Miami está en una posición similar. De sus 6,400 unidades, 4,105 se construyeron antes de 1990, según el Centro Shimberg de Estudios de la Vivienda de la Universidad de Florida.

E incluso si todas las viviendas públicas antiguas se modernizaran, eso equivaldría a aproximadamente entre 3% y el 4% de todas las viviendas vulnerables.

Las casas móviles

María Blanco y Pedro Freyre, con su perro chihuaense Coqui,en su casa móvil en el Honey Hill Mobile Home Park en Miami Gardens, em una imagen del 11 de septiembre de 2020. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Cuando María Blanco y Pedro Freyre compraron su casa rodante de un dormitorio hace 22 años por $25,000, era la única opción para la pareja, que entonces tenían 65 años, que querían vivir en un buen lugar pero estaban limitados por un solo ingreso.

Blanco, que está discapacitada después de una caída que le afectó la espalda, disfrutan del amplio patio y el árbol que da sombra y que comparten con las casas vecinas en el Honey Hill Mobile Home Park en Miami Gardens.

Su vida allí es tranquila, hasta que llega la temporada de huracanes.

Cuando la región está bajo amenaza de huracán, todos los vecinos del parque tienen la orden de evacuar. A lo largo de los años la pareja se ha quedado con parientes.

Solo recuerdan una gran tormenta. Katrina zarandeó su casa móvil de un lado al otro, que se salvó excepto por un tramo del techo del portal que salió volando.

Sin embargo, a pesar del peligro, sin embargo, la pareja se muestra optimista ante el hecho de que probablemente pueden perder su casa en una tormenta.

“Uno tiene miedo de perderlo todo”, dijo Blanco. Pero no se aterroriza. “Si un huracán se lleva la casa, que así sea. Vamos a poner una nueva.

