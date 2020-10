El futuro del turismo luce muy mal. ¿Qué pasará con los trabajadores en Miami?

Hernán González trabaja desde hace 40 años como sommelier, pero en marzo perdió su empleo en el Hotel Diplomat y no ha trabajado desde entonces. Su profesión es su pasión; nunca le ha faltado el empleo. adiaz@miamiherald.com

En los 35 años que lleva en Estados Unidos, Hernán González nunca había estado sin trabajo. Ha pasado su vida en el sector de la hospitalidad y el turismo porque “eso es Miami”, dijo González. Todo eso cambió en marzo, cuando fue despedido después de 16 años como camarero y sommelier en el Hotel Diplomat, frente a la playa en Hollywood.

A los 58 años, González dijo que no está preparado para alejarse de una carrera a la que ha dedicado cuatro decenios de su vida.

González se considera afortunado. Algunos de sus compañeros de trabajo se viven en un apartamento para llegar a fin de mes. El y su esposa pueden vivir de su salario en ventas minoristas de ella. Pero en momentos que su hijo se va a la universidad este otoño, González está preocupado por cómo lo ayudará a pagar sus estudios.

“En Miami es muy difícil hacerlo con $275 dólares a la semana”, dijo González, refiriéndose al pago de la compensación por desempleo de la Florida. El pago federal de $600 a la semana ya terminó. “Es casi imposible sobrevivir con ese dinero”.

González es uno de aproximadamente 37.2 millones de trabajadores en Estados Unidos que vivían de sectores que han eliminado muchos empleos debido a la pandemia. De esa cifra, casi 10 millones —alrededor de una de cada cuatro— trabajan en restaurantes y bares, según un informe del Brookings Institute.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En Miami-Dade, que depende del turismo, en agosto aproximadamente 109,400 personas trabajaban en servicios de alojamiento y alimentos. Eso es un 25% menos de trabajadores que el mismo período del año pasado, según la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami.

Desde marzo, decenas de miles han sido despedidos; otros se enfrentan a horarios reducidos. A finales de septiembre, los hoteles estaban operando a un 37% de ocupación, dice la empresa de rastreo de hoteles STR, lo que implica inestabilidad laboral para aquellos que tienen empleo.

Un informe reciente de la Asociación de Hoteles de Estados Unidos apunta a una ola inminente de ejecuciones hipotecarias hoteleras. Algunos expertos han pronosticado que el turismo podrá volver a su nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo que potencialmente deja a muchos sin trabajo en el futuro previsible.

Trabajadores como González, uno de aproximadamente 700 empleados sindicalizados en el Diplomat, pronto perderán el seguro médico cuando sus prestaciones se agoten este mismo octubre. No se sabe cuándo la empresa los empleará de nuevo.

“Nadie esperaba esto”, dijo Santra Denis, directora ejecutiva interina del Miami Workers Center, un grupo local de organizaciones sin fines de lucro y defensa de los trabajadores. “Para las personas que trabajan día a día sin ninguna prestación o apoyo, es traumatizante. Se ven en casa sin hacer nada y se preguntan cómo van a sobrevivir”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Un empleado del Fontainebleau habla de compañeros de trabajo que han tenido que echar mano a sus ahorros, aplazar el pago de hipotecas o rompen contratos de arrendamiento para mudarse con amigos y familiares mientras capean el temporal. González dijo que los compañeros de trabajo se apoyan unos en otros para recaudar fondos para colegas con necesidades urgentes. Muchos de sus colegas dependen de los bancos de alimentos para dar de comer a sus familias.

Las agencias locales están tratando de llenar el vacío.

Elena Sofia Tinis cambia la ropa de cama en una habitación del Ritz-Carlton Key Biscayne en una foto de archivo de 2006. Miles del empleados de hotelería y turismo han perdido sus empleo o les han reducido las horas de trabajo debido a la pandemia. Joshua Prezant For the Miami Herald

El Fondo de Ayuda SOBEWFF & FIU Chaplin School Hospitality ha recaudado $1.6 millones a través de donaciones y venta de horneados.

El Beacon Council de Miami, la agencia de desarrollo económico del condado, lanzó MiamiTech.Works, un portal en línea para ayudar a los trabajadores a encontrar ofertas de empleo locales y oportunidades de capacitación en tecnología.

En agosto, Miami Dade College recibió $3 millones del condado para el Programa de Becas de Socorro para Trabajadores Hoteleros, que proporciona $1,000 a un máximo de 2,500 empleados elegibles que completan un taller de capacitación virtual de dos días en inglés, español o creole. Los trabajadores hoteleros desplazados pueden presentar su solicitud en línea en mdc.edu. Las plazas para la subvención se asignaron a hoteles de todo el condado en función del tamaño.

Los participantes reciben un cheque de $500 una vez que son aprobados para el programa y otros $500 cuando completan la capacitación virtual de 8 horas y dos días. El taller, que cubre temas relacionados con el servicio al cliente en una pandemia y oportunidades educativas en la universidad, solo está disponible para los empleados que viven y trabajan en Miami-Dade y que perdieron su empleo en un hotel o los dejaron en licencia sin sueldo debido a la pandemia.

Los trabajadores fueron notificados del programa a través de los hoteles donde trabajaban. El taller ofrece capacitación en habilidades de empleo, oportunidades para el avance en la industria hotelera e información sobre otras trayectorias profesionales.

“Obviamente no es suficiente”, dijo Esther “Shelly” Fano, directora ejecutiva del Hospitality Institute del Miami Dade College. “Si el condado pudiera proporcionar fondos adicionales para los empleados desplazados que no tienen la suerte de participar, sería fantástico. Esperamos poder contactar con otras organizaciones para obtener fondos adicionales porque existe esa necesidad”.

Incluso así, quedan cientos de plazas sin llenar. La baja participación en el programa es un síntoma de los muchos factores que afectan a los trabajadores locales, dijo Wendi Walsh, administradora del sindicato Unite Here, que representa a unos 7,000 trabajadores hoteleros en el sur de Florida.

“Si un trabajador por hora se ha quedado sin dinero, es probable que sea un inmigrante. Es posible que el inglés no sea su primer idioma. Tal vez no no tiene acceso a Internet o a una computadora. ¿Cómo se entera que debe solicitar una plaza en el MDC para luego participar en una capacitación para luego tener derecho0 a $1,000?”, Walsh dijo.

Walsh culpa a los gobiernos estatal y federal que se niegan a ayudar.

“Hay sistemas para poner el dinero en manos de los trabajadores y esos sistemas han fallado”, dijo Walsh. “El gobierno federal tiene un sistema muy fácil para dar a todos $1,200. Ese era un sistema perfectamente bueno, pero ahora los condados están luchando para tratar de poner el dinero en manos de los trabajadores”.

Las agencias locales están trabajando para tratar de que el turismo regrese a la región, dijo Rolando Aedo, director de Operaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami. El condado aprobó recientemente $5 millones de la Ley CARES para que la oficina lanzara una campaña de promoción del turismo.

“Nuestra misión es recuperar el motor del turismo en la comunidad, entonces se recuperarán los empleos”, dijo Aedo. Miami-Dade está ahora en la Fase 3 de la reapertura, con bares y restaurantes operando a plena capacidad.

“Espero que podamos volver a contratar a la mayoría, pero para aquellos que no podemos volver a contratar, podremos ofrecer servicios [Miami Dade College] y hay otros trabajos por ahí donde las habilidades pueden transferirse fácilmente”, dijo Wendy Kallergis, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles del Gran Miami y las Playas. Kallergis señaló las tiendas de comestibles y hospitales como lugares donde los trabajadores del turismo y hotelería pueden encontrar trabajo.

“Hemos perdido muchos empleos”, dijo Ned Murray, director del Centro Metropolitano Jorge M. Pérez de la Universidad Internacional de Florida. “La pregunta es, ¿a dónde van esos trabajadores?”

Un golpe económico como COVID-19 hace que las industrias se reestructuren e inviertan en tecnología de ahorro de costos, lo que generalmente significa menos trabajadores, dijo Murray. Señaló la recesión de 2008, cuando los bancos comenzaron a depender cada vez más de los trabajadores subcontratados.

“Vamos más de eso. Va a ser un momento muy difícil”, dijo Murray. “El desempleo seguirá elevado mucho tiempo”.

Incluso así, la confianza en que la industria se recuperará se mantiene vigente, dijo Michael Cheng, decano de la Escuela Chaplin de Hotelería y Gestión Turística de FIU.

“Va a ser una recuperación gradual y lenta”, dijo Cheng. “Puede parecer terrible en este momento, pero se recuperará. La recuperación real será en 2021, pero todo el mundo está pronosticando que la recuperación completa será en 2022 o 2023”.

Mientras tanto, Cheng dijo que la universidad recuerda a sus alumnos que tienen habilidades transferibles que pueden irse a sectores diferentes por el momento.

La inscripción de este año en la Escuela de Hospitalidad de FIU está a la par con la del otoño pasado, con aproximadamente 1,778 estudiantes inscritos este otoño a principios de septiembre, según Cheng. La universidad también está animando a los estudiantes a obtener una maestría. La inscripción en el programa de posgrado ha aumentado 20%, dijo.

Alejandro Carro, un cantinero despedido que ha regresado a vivir con sus padres y planea lanzar un podcast sobre su especialidad Carro fue fotografiado en su habitación, donde tiene una laptop, luces y un micrófono, en un intento por generar ingresos en momentos que muchos trabajadores de la hotelería y el turismo batallan por ganarse la vida.. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Juliette Saputo, de 26 años y nacida en Miami, trabaja en el sector desde que tenía 15 años. Le faltaban tres semanas para ocupar el cargo de directora de bebidas en el Corner Bar en el downtown de Miami cuando llegó la pandemia; desde entonces no ha trabajado. Está pensando en cambiar de carrera, pero no tiene experiencia en otra cosa.

Se pensaba que el sector hotelero era a prueba de recesión, Eso es lo que sus compañeros de trabajo, que son veteranos de la industria, siempre le dijeron.

“Pero entonces”, dijo Saputo, “aparece lo único que puede acabar con el sector”.

Saputo no tiene deudas ni préstamos de la escuela, dijo, y no quiere empezar a acumularlos ahora.

Ha pensado en dedicarse a la peluquería. “La gente va a un bar para hablar de sus problemas; hacen lo mismo cuando van a una peluquería”, razonó.

Por ahora, las organizaciones sin fines de lucro están satisfaciendo algunas necesidades. El Workers Center se ha unido con la National Domestic Worker Alliance para proporcionar a los trabajadores asistencia en efectivo y equipo de protección personal. Reconociendo el impacto emocional que la pandemia ha tenido en los trabajadores, el centro también ha creado grupos de apoyo a través de WhatsApp en español y creole.

Muchos trabajadores dependen de los bancos de alimentos para sobrevivir, dijo Denis. En los grupos de chat, las amas de casa desempleadas comparten recursos o se alertan sobre posibles trabajos de limpieza de hogares, agregó. Miami-Dade está aceptando solicitudes para una segunda ronda de pagos de un programa de inquilinos financiado a través de la Ley CARES.

El programa cubre hasta tres meses de alquiler para los solicitantes que cumplen ciertos requisitos de ingresos. La moratoria del desalojo del estado, que estaba ayudando a muchos trabajadores a superarlo, dijo Denis, venció el 1 de octubre.

“Las organizaciones sin fines de lucro está limitando los daños”, dijo Denis. “La carga ahora está sobre la red de seguridad social, pero eso solo ayuda a la gente hasta cierto punto.

Lea esta noticia en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Oscar Díaz.