Biden fustiga a Trump en Pembroke Pines

Joe Biden castigó con dureza el martes en Pembroke Pines el récord del presidente Trump en el enfrentamiento del coronavirus en la nación. AP

Con los demócratas de Florida votando por correo a un ritmo récord, el candidato presidencial demócrata Joe Biden llegó a Broward el martes con la esperanza de ampliar su ventaja sobre el presidente Donald Trump.

Biden comenzó la tarde con un discurso en Pembroke Pines diseñado para socavar el apoyo a Trump entre los votantes de la tercera edad atacando su manera de enfrentar la pandemia. A partir de ahí, planeaba realizar una manifestación para obtener el voto en Miramar como parte de un esfuerzo nacional de su campaña y del Comité Nacional Demócrata para alentar a los votantes a hacer un plan para votar.

“El liderazgo caótico y divisivo de Donald Trump nos ha costado demasiado: 216,000 muertos por COVID-19 y en aumento”, dijo Biden a una multitud intencionalmente pequeña de personas mayores y activistas demócratas en el Centro Comunitario Southwest Focal Point en Pembroke Pines.

Biden, con la máscara aún puesta, habló con menos de dos docenas de simpatizantes que se sentaron en sillas socialmente distanciadas reservadas para líderes y activistas políticos locales de alto nivel. Entre ellos se encontraba Carl Shechter, de 93 años, ex comisionado de la ciudad de Pembroke Pines y homónimo del centro comunitario, ubicado en un complejo de viviendas para personas mayores.

“Hola Carl. ¿Cómo estás hombre?” Preguntó Biden, entrecerrando los ojos hacia la luz mientras Shechter saludaba al ex vicepresidente.

Cuando Biden concluyó, Shechter se puso de pie rápidamente y aplaudió. El ex comisionado le dijo al Miami Herald que estaba igualmente impresionado con la promesa de Biden de salvar el Obamacare.

“Creo que la Ley del Cuidado de Salud Accesible es extremadamente importante”, dijo Schechter.

El regreso de Biden al sur de la Florida, su segunda visita a la región en ocho días, se produce solo unos días antes del inicio de la votación anticipada en persona el 19 de octubre y en medio de la prisa de los demócratas por enviar rápidamente las boletas por correo. Los envíos en todo el estado están llegando a un ritmo sin precedentes, con casi 1.8 millones de votantes que han emitido boletas por correo hasta el martes por la mañana. Hasta ahora, los demócratas han emitido casi 400,000 votos por correo más que los republicanos.

Y mientras los demócratas presionan para acumular boletas antes del día de las elecciones, una parte clave de su estrategia de Florida, pocas regiones son más importantes que el estado. Hasta ahora, en de Broward, el condado más a la izquierda del estado, más de 100,000 demócratas han votado por correo.

“Es simplemente un récord”, dijo Eric Johnson, estratega político demócrata de Broward.

Los eventos del martes de la campaña de Biden fueron un reconocimiento de dos bloques electorales clave: los mayores y los negros.

Las encuestas públicas sugieren que el apoyo de Trump entre las personas mayores ha disminuido en Florida, ya que su administración ha descartado la gravedad de la pandemia de coronavirus, que enferma de manera desproporcionada a las personas mayores. Donde las encuestas a boca de urna sugerían hace cuatro años que Trump ganaba los votos de los mayores de 65 años o más por 17 puntos, ahora se encuentra que Trump divide a los votantes con Biden y, en algunos casos, está por detrás de su rival demócrata.

“Se ha hablado mucho del voto de los jóvenes en Florida, y gracias a Dios por eso”, dijo la representante federal Debbie Wasserman Schultz. “Pero son los residentes de 65 años o más los que todavía pueden cambiar las elecciones en el Estado del Sol”.

Biden dijo que pensaba que Trump, quien intencionalmente minimizó la gravedad del virus, habría sido “castigado” al contraer el COVID-19. Pero en cambio, dijo que Trump ha aumentado su “desinformación” sobre el virus a medida que ha vuelto a hacer campaña, comenzando con un mitin el lunes en un aeropuerto del centro de la Florida al que asistieron miles de personas.

“La gente se ha preguntado muchísimo: ‘¿Quién se está ocupando de mí?’ Esa ha sido toda la historia, en mi opinión, de la presidencia de Donald Trump”, dijo Biden a través de una máscara en Pembroke Pines, donde los asistentes de campaña limpiaron el podio entre los discursantes. “Nunca se ha centrado en lo que importa. Nunca se ha centrado en ti… Mientras tú estas perdiendo un tiempo precioso con tus seres queridos, él ha estado atrapado en una trampa de arena en uno de sus preciosos palos de golf “.

El martes temprano, la campaña de Trump criticó a Biden como “no apto para el cargo”, diciendo que una serie de errores del ex vicepresidente han puesto en duda si muestra signos de un desliz cognitivo. Durante una conferencia telefónica organizada por la campaña de Trump, el ex médico de la Casa Blanca, Ronny Jackson, cuestionó la agudeza mental de Biden, pero enfatizó que ya no practica la medicina y dijo que no se estaba involucrando en la discriminación por edad.

“Estamos eligiendo a alguien que tiene que ser capaz de pensar con claridad, realizar múltiples tareas y articular y estar en la cima de su capacidad mental, y realmente no lo está”, dijo Jackson sobre Biden, aunque enfatizó que nunca trató a Biden en el Casa Blanca y ya no practica la medicina. “No lo critico por su edad. Obviamente no lo hago”.

Biden tiene 77 años. Trump tiene 74 años.

La visita planeada de Biden a Miramar luego por la tarde lo llevó a una región fuertemente demócrata del sur de Florida con profundos lazos con el Caribe. Casi la mitad de los 140,000 habitantes de la ciudad son negros, según el Censo, y muchos tienen raíces jamaicanas.

La ciudad también alberga uno de los centros de votación anticipada más activos del condado. En el 2008, cuando los votantes negros ayudaron a llevar al presidente Barack Obama a la victoria en Florida, ellos pasaron horas en cola en el complejo municipal de Miramar durante la votación anticipada en persona para votar por el primer presidente negro de Estados Unidos.

Ese nivel de participación de votantes no ha continuado con Obama fuera de la boleta. Pero la comunidad negra en el suroeste de Broward se está convirtiendo en una fuerza más importante en las elecciones a medida que la gentrificación empuja a más familias negras lejos de los núcleos urbanos y hacia los suburbios, dijo el senador de Florida Oscar Braynon, cuyo distrito incluye partes de Miramar y Pembroke Pines.

“En Miramar, la participación electoral ha sido algo inconsistente. Pero está mejorando “, dijo Braynon. “Se está convirtiendo en uno de esos grandes bloques de votantes que pueden traducirse en una contienda estatal, una contienda nacional”.

Braynon dijo que la decisión de Biden de elegir a la senadora estadounidense de ascendencia jamaiquina Kamala Harris como su compañera de fórmula ha emocionado a los votantes negros del Caribe del sur de Florida. Harris visitó el condado de Miami-Dade el mes pasado y Biden se detuvo la semana pasada en Little Haiti.

“Siempre tengo el distrito más demócrata del estado, así que no veo por qué los demócratas que corren por todo el estado no iban a venir aquí”, dijo en una entrevista. “Venga o no, obtendrá el 90 por ciento de los votos. ¿Por qué no venir y hacerlo el 95 o 96 por ciento?”

La última visita de Biden a Florida se intercala entre los viajes de Trump, quien se espera que regrese al estado el jueves con una parada en Miami y luego otra en Ocala el viernes. Las encuestas muestran una reñida carrera entre Trump y Biden en Florida, y se espera que Trump se acerque más a Biden cuando comience la votación en persona.