Bill Clinton se reúne con prominentes cubanoamericanos como Jorge Pérez para tender la mano a Biden

El urbanizador de Miami Jorge Pérez, cuyo nombre lleva el museo de arte que acogerá al presidente Donald Trump el jueves por la noche para una reunión televisada, es parte de un grupo bipartidista de prominentes cubanoamericanos en Miami que trabajan para levantar al candidato presidencial demócrata Joe Biden en Florida.

Pérez, un demócrata que ha construido torres de condominios con la marca Trump y en el pasado se refirió al presidente como un amigo, le dijo al Miami Herald el miércoles que se ha sentido ofendido por los esfuerzos de los republicanos por calificar al candidato demócrata como socialista, una táctica que ha ayudado a Trump a mejorar considerablemente sus números en el 2016 con los votantes hispanos del sur de la Florida.

“Estoy 100 por ciento respaldando a Biden”, escribió Pérez el miércoles en un mensaje de texto. “Me molestan los ataques que lo tildan a él ya sus seguidores de socialistas e incluso comunistas. Es un demócrata moderado que seguirá una línea centrista que intentará ser conciliadora e inclusiva, lo contrario de lo que hemos visto en los últimos cuatro años”.

Pérez, sin embargo, se encuentra entre un grupo de destacados cubanoamericanos, que están lo suficientemente preocupados por el desempeño de Biden en el condado de Miami-Dade como para haber sostenido una reunión esta semana con el ex presidente Bill Clinton para discutir los esfuerzos para ayudar al ex vicepresidente en Florida. En una videollamada del lunes, el grupo de demócratas y al menos un republicano discutieron cómo ayudar a Biden a mencionar sus números en una región que podría decidir quién gana Florida.

“Discutimos la elección y lo que se debe hacer para asegurarnos de que la gente vote por Biden”, dijo el urbanizador Sergio Pino, describiendo el evento de Clinton como una mesa redonda no relacionada con la recaudación de fondos. “Soy republicano. He sido republicano toda mi vida. Pero estoy votando por la decencia, así que estoy votando por Joe Biden”.

Los números de Biden entre los cubanoamericanos lo han agobiado en el condado más poblado de la Florida de una manera que podría influir en el resultado de las elecciones.

Según una encuesta realizada el 4 de octubre por Bendixen & Amandi International, Biden aventaja a Trump en 20 puntos porcentuales en el condado de Miami-Dade, pero está por detrás de Trump entre un 35 y un 61 por ciento en lo que respecta a la gran votación cubanoamericana de tendencia conservadora. En el 2016, Hillary Clinton perdió el voto cubanoamericano ante Trump por solo un 13%, según la firma encuestadora.

Ese año, Clinton venció a Trump en Miami-Dade en su conjunto por 30 puntos, lo que equivale a unos 300,000 votos, pero perdió Florida por unos 112,000 votos.

Es probable que las elecciones del 2020 en Florida se reduzcan en un margen similar, si no más estrecho, este año, lo que aumenta la posibilidad de que la falta de apoyo de Biden entre los votantes cubanoamericanos pueda arruinar su campaña en un estado que Trump debe ganar.

“Al presidente le está yendo muy bien en Florida, gracias a ustedes”, dijo el senador republicano cubanoamericano Marco Rubio a un grupo de partidarios de Trump reunidos el domingo en una parada de la campaña de Trump “Luchadores contra el socialismo” en el aeropuerto ejecutivo de Tamiami. “Seamos francos. No es fácil. Es una pelea. Estos muchachos van a hacer todo lo posible para ganar… Nadie puede dejar de votar, ni este año, ni esta vez. No podemos asumirlo.

Los números muy desfavorables de Biden entre los votantes cubanoamericanos impulsaron a los partidarios del ex vicepresidente en las últimas semanas a discutir cómo mejorar su posición en el condado más poblado de Florida, independientemente de los esfuerzos de su campaña. La llamada del lunes con Bill Clinton no fue establecida por la campaña de Biden, aunque una persona en la llamada del lunes dijo que incluía al presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, y al asesor principal de Biden en Florida, Juan Peñalosa.

Otros asistentes, según la fuente, incluyeron demócratas como el ex congresista de Miami Joe García, el empresario tecnológico Manny Medina, el ex alcalde de Miami-Dade Alex Penelas, el ex alcalde de Miami Manny Díaz y el magnate del azúcar Alfonso “Alfy” Fanjul, copresidente de la campaña presidencial de Clinton en Florida en 1992.

Bill Clinton no ha sido un suplente habitual de Biden. Pero el ex presidente, quien estableció la ahora extinta política de “pies secos, pies mojados” para los exiliados cubanos, tiene relaciones viejas con la comunidad cubanoamericana de Miami. Algunos en la llamada del lunes recordaron una reunión con Clinton en Victor’s Cuba Cafe en West Miami-Dade en abril de 1992, un evento al que asistió el exiliado Jorge Mas Canosa de la Fundación Nacional Cubano Americana.

Algunos demócratas le han dado crédito al grupo que se reunió con Clinton ese día por haberlo ayudado a ser elegido mientras se enfrentaba a las acusaciones de infidelidad.

“Ese grupo realmente salvó la campaña de Clinton”, dijo Mitchell Berger, abogado de Fort Lauderdale y recaudador de fondos demócrata, al Tampa Bay Times en 2016.

Aún no está claro qué acciones, si las hubo, surgieron de la llamada del lunes con Clinton.

El miércoles en Miami, Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, le dijo al Miami Herald que la llamada con Clinton era una señal de que el partido “no da por sentado a nadie” con menos de tres semanas hasta las elecciones del 3 de noviembre.

“Hablamos con líderes republicanos y demócratas de la comunidad cubana sobre el hecho de que Joe Biden es la mejor persona para los intereses de la comunidad cubanoamericana aquí”, dijo Pérez, mientras salía de un evento de votación ante un mural del huracán María en Wynwood. “Tuvimos una gran sesión y el presidente Clinton fue de gran ayuda. Tenemos republicanos y demócratas en ese grupo que entienden que Joe Biden es la persona elegida”.

Pino, entre los asistentes a la reunión original de Victor’s Cuba Café, le dijo al Miami Herald que está preocupado por los esfuerzos de Trump de calificar a todos los demócratas como socialistas y, más recientemente, como comunistas.

“Mi papá tiene 91 años, no habla inglés y piensa que si Biden es elegido, vamos a tener lo mismo aquí que tuvimos en Cuba. Y no hay forma de que cambie de opinión. No hay nada que pueda hacer”, dijo Pino. “Así de divididos estamos como familia. Le digo a mi papá ‘Este tipo apoya a los supremacistas blancos’ y mi papá dice: ‘Sí, pero el otro tipo es comunista’ ”.

Pérez, el urbanizador que dio nombre al museo de arte donde Trump hablará el jueves, le dijo al Miami Herald que también se opone a las políticas fiscales de Trump que han beneficiado a los ricos. “Yo soy uno, así que lo sé”. Y los esfuerzos de su administración para revertir la Ley de Cuidados Médicos Asequibles. Dijo que cree que el Partido Demócrata también es mejor en el medio ambiente y en brindar oportunidades a las personas que están trabajando para mejorar sus vidas.

“Soy un capitalista total (con conciencia social) que vine a este país sin dinero y tuve una gran educación y una gran oportunidad”, escribió. “Esto es lo que defienden los demócratas: permitir que todos tengan éxito si trabajan duro. Tenemos que lograr, en la medida de lo posible, un campo de juego equitativo para todos”.

Las reporteras del Miami Herald Karina Elwood and Bianca Padró Ocasio colaboraron con este artículo.