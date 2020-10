Giménez, Salazar no quieren rechazar el Obamacare

Maria Elvira Salazar. adiaz@miamiherald.com

Entre el 2010 y el 2017, los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron derogar el Obamacare docenas de veces mediante varios proyectos de ley, resoluciones y maniobras legislativas para despojar a la ley de fondos federales.

Pero en el 2020, los dos candidatos republicanos de alto perfil de Miami a la Cámara de Representantes dicen que apoyan un enfoque diferente.

Con tres semanas antes del día de las elecciones, cuando las cifras de encuestas del presidente Donald Trump muestran que está perdiendo terreno frente al candidato demócrata Joe Biden, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, y la ex periodista de televisión María Elvira Salazar dicen que no apoyan la legislación para deshacer la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, una ley que proporcionó seguro médico a aproximadamente 200,000 de sus potenciales constituyentes en todo el condado de Miami-Dade y los Cayos de la Florida.

“Nunca dije que estaba en contra de Obamacare. Dije que creo que hay aspectos que eran buenos, pero obviamente necesita mucha corrección”, dijo Giménez en una entrevista el lunes. “No lo revocaría. Yo lo arreglaría”.

Giménez se postula contra la representante en ejercicio, Debbie Mucarsel-Powell, una demócrata que apoya el ACA.

Y Salazar, quien se enfrenta a la representante demócrata Donna Shalala, recientemente utilizó la frase, “Si te gusta tu Obamacare, puedes quedarte con él”, durante una entrevista televisiva y lo hizo nuevamente en una entrevista con la junta editorial del Miami Herald el martes. Shalala apoya Obamacare.

“¿Eliminarlo sin entregar algo a cambio? Es imposible”, dijo Salazar. “Tenemos que trabajar para encontrar algo mejor”.

Sus posiciones con respecto a Obamacare se producen cuando el presidente Donald Trump ha ofrecido vagas promesas de proteger a las personas con afecciones preexistentes, uno de los puntos centrales de Obamacare, al mismo tiempo que reduce los costos de atención médica.

“Los republicanos brindarán una atención médica mucho mejor que los demócratas, a un costo mucho menor… ¡Y siempre protegerán a las personas con afecciones preexistentes!” Trump tuiteó el martes. Trump no ha ofrecido un plan de reemplazo de Obamacare si se deroga la ley y está combatiendo el mandato individual de la ley, un requisito que estipula que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses deben tener seguro médico.

Pero Giménez y Salazar están tratando de ganar las elecciones en escaños de inclinación demócrata con algunas de las inscripciones en Obamacare más numerosas de todo el país.

Los republicanos ocuparon ambos escaños hasta el 2018 y están tratando de voltearlos nuevamente este año, aunque Giménez es considerado el candidato más competitivo debido a la demografía del Distrito 26,

Las encuestas recientes en la Florida muestran que alrededor del 15% de los votantes de ese estado califican la atención médica como su tema de votación más importante y Trump generalmente se desempeña mal con ese grupo de electores. En el 2018, los republicanos en todo el país, y en Miami, perdieron escaños luego de que los demócratas hubieran gastado millones en anuncios de televisión que destacaban los esfuerzos de los republicanos por revocar Obamacare, situación que se repite en el 2020.

Los demócratas también han argumentado que el proceso de confirmación de la candidata a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett (los republicanos están tratando de confirmarla antes del día de las elecciones) es parte de un esfuerzo por revocar Obamacare en los tribunales. La Corte Suprema está programada para escuchar los argumentos orales el 10 de noviembre en California vs Texas, un caso que desafía el mandato individual de Obamacare. La Florida es uno de los 18 estados que retan la ley.

“Las grandes y secretas influencias detrás de esta prisa indecorosa ven a esta candidata como un torpedo judicial que están disparando contra la [Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio]”, dijo el senador demócrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, durante la audiencia de confirmación de Barrett el lunes. Durante la audiencia, los demócratas del Senado mostraron fotografías de los afiliados a Obamacare en sus estados y utilizaron sus declaraciones de apertura para defender la ley de la salud.

El martes, Barrett dijo que no podía predeterminar cómo se pronunciaría sobre la impugnación judicial de Obamacare hasta escuchar los argumentos orales y los hechos del caso.

“No estoy aquí con la misión de destruir la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Barrett.

Giménez dijo que apoya la impugnación de la corte para determinar si el mandato individual de Obamacare es constitucional. En 2012, la Corte Suprema de EE. UU. falló 5-4 para ratificar el mandato, pero la composición de la corte podría ser muy diferente en 2020 si se confirma a Barrett. El de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg fue uno de los cinco votos a favor de defender la ley y Trump podría contar con tres de sus nominados en la corte cuando se pronuncien sobre el caso.

“La Corte Suprema lo determinará de una forma u otra”, dijo Giménez. “Si de hecho se establece que es inconstitucional, está fuera de mis manos y tenemos que arreglarlo. No sé si es constitucional o no; por eso tenemos la Corte Suprema. Estaré allí para arreglar lo que tenemos o elaborar una ley que permita a los estadounidenses acceder a una atención médica buena y asequible

Pero Giménez reconoció que no tiene un plan de reemplazo. Trump ha prometido una alternativa, pero no la ha proporcionado. Giménez dijo que quiere mejorar el acceso, reducir los costos de los medicamentos y elevar los estándares para que las víctimas presenten demandas contra los proveedores de atención médica para reducir los costos.

“No tengo todas las respuestas sobre cómo arreglar Obamacare. Francamente, no creo que nadie las tenga o de lo contrario ya estaría arreglado el asunto”, dijo Giménez.

Giménez se postula en el Distrito 26 del Congreso de la Florida, un escaño que se extiende desde los suburbios del oeste de Miami hasta Key West. Su contienda contra Mucarsel-Powell se considera una lotería, uno de los dos escaños en todo el país donde un demócrata titular que representa un distrito ganado por Hillary Clinton se considera vulnerable.

Salazar ofreció incluso menos detalles que Giménez sobre su plan de atención médica, argumentando solamente que una mayor competencia con base en el mercado en el campo de la atención médica es favorable para los consumidores.

“La ley del país es que, si tienes un seguro llamado Obamacare, no te lo pueden quitar”, dijo Salazar. “Creo que, si te gusta tu Obamacare, puedes quedártelo”.

Salazar no quiso decir si está de acuerdo con la demanda de Obamacare, y señaló que no ha visto el litigio que comenzó en el 2018 cuando 20 estados demandaron al gobierno federal. Maine y Wisconsin se retiraron de la demanda después de las elecciones del 2018, cuando sus candidatos republicanos a la gobernación perdieron.

“Voy a ser miembro del Congreso. No soy la presidencia y no estoy en los tribunales”, dijo Salazar. “No tengo ningún comentario en este momento porque no he visto la demanda. Una vez que esté en el Congreso y vea todos los lados, entonces podré responder a esa pregunta de manera inteligente “.

Shalala, oponente de Salazar y exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de la administración Clinton, dijo que era inaceptable que Salazar no asumiera una posición sobre la demanda. Señaló que había votado para autorizar a la Cámara de Representantes como parte en la demanda, lo que significa que los miembros del Congreso están técnicamente involucrados en el litigio.

“La gente del sur de la Florida se merece una congresista que defienda el acceso a atención médica asequible y de alta calidad, no alguien que se niegue a tomar una posición”, dijo el gerente de campaña de Shalala, Raúl Martínez, en un comunicado.

Salazar y Shalala se postulan en el Distrito 27 del Congreso de la Florida, un escaño que incluye la mayor parte del condado costero de Miami-Dade. Un indicador de que Shalala es el candidato favorito para la reelección: los grupos externos que gastan millones en campañas competitivas han gastado su dinero en la contienda Giménez-Mucarsel-Powell y no en la contienda Shalala-Salazar.

Shalala y Mucarsel-Powell están a favor de expandir Obamacare a través de una opción pública, pero no están a favor de Medicare para todos, un programa nacional de seguro médico de pagador único que reemplazaría al seguro médico privado.

“Apoyo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y apoyo su expansión con una opción pública para asegurar que todos tengan acceso”, dijo Mucarsel-Powell en septiembre. “Una opción pública aumentará la competencia y reducirá las primas y, por supuesto, las personas que ya tienen un seguro médico siempre deberían poder conservarlo”.