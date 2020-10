Se resuelve el misterio sobre la mujer que asintió a todo lo que dijo Trump en Miami

Hay momentos memorables en los debates políticos que pasan rápidamente a ser tendencias virales en las redes sociales.

En el reciente debate vicepresidencial entre los candidatos Mike Pence y Kamala Harris, la indiscutible estrella de la noche fue una mosca que durante dos minutos encontró un lugar de descanso en el cabello canoso de Pence y permaneció ahí mientras él hablaba.

Y en el foro público moderado por NBC en Miami en el que participó el presidente Donald Trump el jueves, las miradas del público televidente no podían despegarse de una mujer elegantemente vestida, sentada detrás del presidente, que asentía con la cabeza a todo lo que él decía y daba el visto bueno a sus respuestas con pulgares arriba.

¿Quién era la mujer de tez morena con mascarilla que cobró el nombre de la “dama cabeceante” en las redes sociales?

El misterio se ha resuelto.

Se trata de Mayra Joli, una abogada de inmigración dominicana que favorece a Trump e intentó postularse al Congreso federal en 2018 y se declaró a sí misma “ama de los selfis” durante la campaña.

Mayra Joli, con mascarilla naranja, sentada detrás de Trump en el town hall auspiciado por NBC en Miami.

Joli participó en 2018 en un debate que organizó Univision 23 entre las tres candidatas que se disputaron el escaño que dejó vacante Ileana Ros-Lehtinen: Dona Shalala, María Elvira Salazar y ella.

Durante el debate, Joli acusó a Salazar de supuestamente estar siendo financiada por la sociedad secreta de los “Illuminati” (Iluminados) y a Shalala por parte de los Clinton.

Las candidatas Donna Shalala (demócrata), Mayra Joli (independiente) y María Elvira Salazar, durante el debate que se realizó este martes 16 de octubre organizado por Univision. Univision 23.

La fervorosa partidaria de Trump incluso tuvo la oportunidad de saludar al presidente después del town hall, y publicó en su cuenta de Facebook el intercambio.

“¡Te respaldamos! ¡Eres el mejor!”, exclamó Joli. “Soy de República Dominicana, pero soy americana. Soy americana”, reiteró.

—¿Sammy Sosa? Es amigo mío, le respondió Trump.

—Sammy Sosa me respaldó. Señor presidente, yo me postulé al Congreso y él me apoyó, replicó la abogada.

Joli fue reina de belleza en cinco ocasiones, vive en Coral Gables y su bufete, Jolie Law Firm, se encuentra en Brickell.

Según su biografía, se especializa “en detenciones y procesos de deportación”. Y destaca su presencia en los medios televisivos en español locales, entre los que menciona a Oscar Haza en América TeVé y a la Doctora Ana Maria Polo en Telemundo.

