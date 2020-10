¿Dónde puede participar en la votación anticipada en el sur de la Florida?

La votación anticipada para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre inicia este lunes, mientras los dos partidos políticos de Estados Unidos acentúan sus campañas para ganar la Florida, estado que podría jugar un papel determinante en los comicios presidenciales.

El Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade informó que la votación se realizará del 19 de octubre al 1 de noviembre en un horario comprendido entre las 7 a.m y las 7 p.m. Todo elector inscrito puede votar en cualquiera de los más de 30 centros de votación designados.

2/3 La votación anticipada para las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020 comienza mañana. Revisa aquí la lista y los horarios de los centros de votación anticipada https://t.co/fpL4M2Cela #BeElectionReady — Miami-Dade Elections (@MDCElections) October 18, 2020

En los condados Broward y Palm Beach también se llevará a cabo la votación anticipada en un horario similar, pero en Monroe el proceso es del 19 al 31 de octubre de 8:30 a.m a 5 p.m.

Las boletas electorales para votar por correo también se pueden depositar en los lugares de votación anticipada, en buzones de entrega seguros.

Las personas deberán acudir a los centros de votación con mascarillas y guardar el distanciamiento social para evitar el contagio del mortal coronavirus.

La Florida, un estado que en el pasado ha jugado un papel decisivo en las elecciones presidenciales, es visto actualmente como esencial para las aspiraciones de reelección del presidente Donald Trump.

Actualmente, las campañas de los partidos Demócrata y Republicano han estado redoblando sus esfuerzos dentro del estado, mientras que la mayoría de las encuestas muestran un margen de diferencia muy estrecho entre el presidente y su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

Con un total de 27, Florida está entre los cinco estados que tienen el mayor número más votos electorales en el país, que son los que realmente deciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos, después de California (53), Texas (36), e igualando a Nueva York, (27).

Condado Miami-Dade

En Miami-Dade los centros de votación anticipada están ubicados en:

▪ Arcola Lakes Branch Library, 8240 NW Seventh Ave. in Miami

▪ California Club Branch Library, 700 Ives Dairy Rd. in Northeast Miami-Dade

▪ Coral Gables Branch Library, 3443 Segovia St. in Coral Gables

▪ Coral Reef Branch Library, 9211 SW 152nd St. in Southwest Miami-Dade

▪ Elections Department (Main Office), 2700 NW 87th Ave. in Doral

▪ Florida City Youth Activity Center, 650 NW Fifth Ave. in Florida City

▪ Florida International University-(Student Academic Success Center),11200 SW Eighth St. (Entrance on Southwest 107th Avenue and Southwest 16th Street) in West Miami-Dade

▪ Historic Garage,3250 S. Miami Ave. Same property as the old Museum of Science (as you enter on the right hand side) in Miami

▪ Homestead Community Center (William F. “Bill” Dickinson Community Center), 1601 N. Krome Ave. in Homestead

▪ International Mall Branch Library, 10315 NW 12th St. in Doral

▪ John F. Kennedy Library, 190 W. 49th St. in Hialeah

▪ Joseph Caleb Center Community Meeting Room, 5400 NW 22nd Ave. - Building A in Miami

▪ Kendall Branch Library, 9101 SW 97th Ave. in Kendall

▪ Kendale Lakes Branch Library, 15205 SW 88th St. in West Kendall

▪ Miami Beach City Hall, 1700 Convention Center Dr. in Miami Beach

▪ Miami Dade College Kendall Campus-(The Fascell Conference Center), 11011 SW 104th St. - Building K (Entrance on Southwest 104th Street and Southwest 113th Place) in West Kendall

▪ Miami Dade College North Campus (Library), 11380 NW 27th Ave. - Building 2 in Northwest Miami-Dade

▪ Miami Lakes Community Center (Mary Collins Community Center), 15151 NW 82nd Ave. in Miami Lakes

▪ Naranja Branch Library,14850 SW 280th St. in South Miami-Dade

▪ North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd St. in Miami Gardens

▪ North Miami Public Library, 835 NE 132nd St. in North Miami

▪ North Shore Branch Library, 7501 Collins Ave. in Miami Beach

▪ Northeast Dade-Aventura Branch Library, 2930 Aventura Blvd. in Aventura

▪ Palmetto Bay Branch Library, 17641 Old Cutler Rd. in Palmetto Bay

▪ Phillip and Patricia Frost Museum of Science, 1101 Biscayne Blvd. in Miami

▪ Pinecrest Branch Library, 5835 SW 111th St. in Pinecrest

▪ Shenandoah Branch Library, 2111 SW 19th St. in Miami

▪ South Dade Regional Library, 10750 SW 211th St. in Cutler Bay

▪ Stephen P. Clark Government Center (Elections Branch Office), 111 NW First St. (Lobby) in downtown Miami

▪ Westchester Regional Library, 9445 SW 24th St. in Westchester

▪ West Kendall Regional Library, 10201 Hammocks Blvd. in West Kendall

▪ West Miami Community Center, 901 SW 62nd Ave. in West Miami

Condado Broward

Broward anunció los siguientes sitios para la votación anticipada:

▪ African-American Research Library, 2650 Sistrunk Blvd. in Fort Lauderdale

▪ Broward Health North Conference Room, 201 E. Sample Rd. in Deerfield Beach

▪ Coral Ridge Mall North or Northwest Entrance, 3200 N. Federal Hwy. in Fort Lauderdale

▪ Davie/Cooper City Library, 4600 SW 82nd Ave. in Davie

▪ Emma Lou Olson Civic Center, 1801 NE Sixth St. in Pompano Beach

For more information about Early Voting times and locations, visit https://t.co/L0y3dXlgb1 and click on the “Early Voting” tab on the home page. #BrowardVotes pic.twitter.com/HIG3MvJa2z — Broward SOE (@BrowardVotes) October 18, 2020

▪ Fort Lauderdale Branch Library, 1300 E. Sunrise Blvd. Room 130 in Fort Lauderdale

▪ Hallandale Beach Cultural Community Center, 410 SE Third St. in Hallandale Beach

▪ Hollywood Branch Library, 2600 Hollywood Blvd. in Hollywood

▪ Lauderhill Mall, 1519 NW 40th Ave. in Lauderhill

▪ Miramar Branch Library, 2050 Civic Center Place in Miramar

▪ Nob Hill Soccer Club, 10200 Sunset Strip in Sunrise

▪ North Regional Library, 1100 Coconut Creek Blvd in Coconut Creek

▪ Northwest Regional Library, 3151 University Dr. in Coral Springs

▪ Nova Southeastern University (Alvin Sherman Library), 3301 Ray Ferrero Jr. Blvd. in Davie

▪ West Regional Library, 8601 W. Broward Blvd. in Plantation

▪ Weston Branch Library, 4205 Bonaventure Blvd. in Weston

▪ Women’s Club of Wilton Manors, 600 NE 21st Ct. in Wilton Manors

▪ Pine Trails Park Amphitheater, 10555 Trails End in Parkland

▪ E. Pat Larkins Community Center, 520 Martin Luther King Blvd. in Pompano Beach

▪ South Regional Library, 7300 Pines Blvd. in Pembroke Pines

▪ Southwest Regional Library, 16835 Sheridan St. in Pembroke Pines

▪ Tamarac Branch Library, 8701 W. Commercial Blvd. in Tamarac

Condado Monroe

Los electores pueden ejercer su derecho a votar en los siguientes lugares en el Condado Monroe:

▪ La Oficina del Supervisor de Elecciones, 530 Whitehead St #101 in Key West

▪ La Oficina del Supervisor de Elecciones, 10015 Overseas Hwy. in Marathon

▪ La Oficina del Supervisor de Elecciones, 102050 Overseas Hwy #137 in Key Largo

▪ Big Pine Key Community Park, End of Sands Road, 31009 Atlantis Dr. in Big Pine Key

▪ Islamorada Branch Library, 81830 Overseas Hwy., MM. 81.7 in Islamorada.

Condado Palm Beach

El Condado Palm Beach dijo que 18 sitios fueron designados para la votación anticipada y los electores pueden votar en cualquiera de ellos. “Recuerde traer su identificación con foto”.

Si tiene una boleta de votación por correo completa y prefiere entregarla, hay 29 ubicaciones seguras para entregar en todo el condado.

Centros para la votación anticipada:

▪ Acreage Branch Library, 15801 Orange Blvd. in Loxahatche

▪ Belle Glade Branch Library, 725 NW Fourth St. in Belle Glade

▪ Delray Beach Community Center, 50 NW First Ave. in Delray Beach

▪ Ezell Hester Community Center, 1901 N. Seacrest Blvd. in Boynton Beach

▪ Florida Atlantic University, 777 Glades Rd., Room 109 in Boca Raton

▪ Gardens Branch Library, 11303 Campus Dr. in Palm Beach Gardens

▪ Hagen Branch Rd. Library, 14350 Hagen Ranch Rd. in Delray Beach

▪ Jupiter Community Center, 200 Military Trail in Jupiter

▪ Lantana Road Branch Library, 4020 Lantana Rd. in Lake Worth

▪ Biblioteca principal Summit Blvd, 3650 Summit Blvd. in West Palm Beach

▪ SOE Glades Branch Office, 2976 State Rd. #15, Second Floor in Belle Glade

▪ South County Civic Center, 16700 Jog Rd. in Delray Beach

▪ Spanish River Branch Library, 1501 NW Spanish River Blvd. in Boca Raton

▪ Wellington Branch Library, 1951 Royal Fern Dr. in Wellington

▪ Wells Rec. Community Center, 2409 Avenue H West in Riviera Beach

▪ West Boca Branch Library, 18685 State Road 7 in Boca Raton

▪ West Palm Beach City Hall Flagler Gallery, 401 Clematis St. in West Palm Beach