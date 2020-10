Comisionado de Miami Beach da positivo al COVID-19, y dos candidatas del condado cancelan eventos

FOTO ARCHIVO THE MIAMI HERALD

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El comisionado de Miami Beach David Richardson dijo el domingo que arrojó positivo al COVID-19.

El anuncio hizo que las comisionadas del Condado Miami-Dade Daniella Levine Cava y Eileen Higgins —quienes participaron con Richardson en un evento de campaña el viernes pasado en South Beach— dejaran de hacer campaña durante el día, y se hicieran pruebas para detectar el virus en el lugar habilitado en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Levine Cava aspira a la alcaldía del Condado, y Higgins busca ser reelegida a la comisión. El domingo, las pruebas que se les hicieron a las dos en el Hard Rock Stadium, dieron resultados negativos, y tienen planeado permanecer aisladas hasta que los resultados de exámenes más confiables estén listos el martes, dijeron sus respectivas campañas.

El alcalde de Miami Beach Dan Gelber, que asistió al evento del viernes, dijo que se examinaría el lunes. Christian Ulvert, consultante de campaña de Higgins y de Levine Cava, también estuvo en el evento, y dijo que después se hizo pruebas y dio negativo al coronavirus.

“Ya he hablado con algunas personas que estuvieron cerca de mí en los últimos días sin mascarilla para pedirles que se hagan pruebas lo antes posible, y entretanto, seguiré trabajando con los profesionales de la salud en el rastreo de contactos”, dijo el domingo Richardson en un parte de prensa.

Todo el que asistió al evento del viernes en el bar Palace, de Ocean Drive, llevaba puesta una mascarilla. Richardson dijo que comenzó a sentir síntomas “leves” el sábado por la noche, horas después de haber participado en una actividad de distribución de comidas en el Centro Comunitario South Shore en Miami Beach.

El evento del sábado —sin contacto y desde los autos— formaba parte de las distribuciones semanales de comida que Richardson ha estado organizando durante la pandemia. Todos los voluntarios usaban mascarillas y guantes, dijo Richardson, y luego agregó que no tuvo contacto con los asistentes ni con la comida.

“No hubo ningún contacto con los participantes, ya que estaban en sus automóviles y con las ventanillas cerradas”, dijo. “También, dado que estoy ocupado encargado de los eventos no toco las comidas que se llevan a los carros”.

Tras haber dado positivo el domingo por la mañana, Richardson dijo que empezó una cuarentena y solo tiene síntomas menores.

La noticia sobre el ex legislador demócrata, alteró los planes de campaña para Levine Cava, la candidata que el partido respalda para el cargo de alcaldesa de Miami-Dade.

Ulvert dijo que canceló los planes para aparecer en los sitios de votación anticipada el domingo por la tarde. Lo que hizo fue acudir al sitio de pruebas para detectar el COVID en el estadio. Levine Cava y Higgins tenían planeado ir al Centro de Convenciones de Miami Beach para hacerse pruebas allí, pero se enteraron de que estaba cerrado. “Tuvieron que esperar 30 minutos en cola” en el Hard Rock Stadium, dijo Ulvert. Antes de las 6 p.m., Ulvert dijo que los resultados estaban listos y ambas candidatas dieron negativo al virus.

Ulvert dijo que Higgins, que está aspirando a la reelección como comisionada del Distrito 5, y Levine Cava, en la actualidad comisionada del Distrito 8, no han tenido síntomas. Ulvert dio a conocer comunicados a nombre de ambas candidatas donde decía que “no participarían en ningún evento de campaña en persona mañana”, en tanto esperan los resultados de las pruebas diagnósticas. Este tipo de prueba se considera más efectivo que las pruebas rápidas que pueden detectar casi de inmediato si alguien tiene el COVID, pero no son tan buenas en lo que se refiere llegar a una conclusión para afirmar que una persona no tiene el virus.

En su comunicado, Richardson dijo que “ha sido muy cuidadoso en el uso de la mascarilla, y muy pocas veces ha estado en lugares públicos sin la mascarilla”.

Richardson dijo que está trabajando con la ciudad de Miami Beach y con el Departamento de Salud de la Florida en las labores para rastrear contactos.

“En estos momentos, mi principal preocupación es notificarle la noticia a cualquier persona que pueda haber estado en contacto conmigo, de modo que pueda tomar las debidas precauciones para su propia salud”, agregó Richardson.

Traducción de Jorge Posada