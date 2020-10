Liberan a solicitante de asilo y lo vuelven a arrestar. El ICE retiene a cubanos deportables

Detenidos del ICE hablan por video desde un centro de detención en Georgia. Obtained by the Miami Herald

Cuando llegó la noticia de que Dayron Naranjo Álvarez finalmente sería un hombre libre, sus más de 60 compañeros detenidos empezaron a aplaudir.

En cuestión de minutos, el anuncio de que el solicitante de asilo cubano sería liberado del Centro Correccional Jackson de Louisiana se propagó por las redes sociales en su Cuba natal y en grupos de Facebook en Estados Unidos.

Las lágrimas de alegría llenaron el centro correccional.

El momento de celebración, que ocurrió durante una entrevista en video en vivo con el Miami Herald la semana pasada, se convirtió en un símbolo de esperanza para los otros 1,800 ciudadanos cubanos que cumplieron años de confinamiento mientras esperaban ser deportados por la Policía de Inmigración y de Aduanas (ICE).

“No puedo creerlo. Estoy mareado”, dijo en español mientras se apresuró a terminar la entrevista. “Tengo que ir ahora y empacar antes que el ICE cambie de opinión”, bromeó.

Pero eso fue exactamente lo que hizo el ICE, cinco días después de liberación, el 21 de octubre, los registros muestran.

Antes del amanecer, agentes rodearon la casa de Kentucky de un amigo de Naranjo Álvarez, exactamente donde dijo que se quedaría, y le dijeron que saliera. Se acabó la libertad.

“Cooperó, pero estaba llorando y rogándoles que no lo llevaran de vuelta allí”, dijo el lunes ya tarde que su hermano gemelo, Danny Naranjo Álvarez. “Dijeron que hubo un error en su liberación, que no debería haber sido liberado y que lo van a deportar. Así que se lo llevaron de nuevo.

“Eso no es un error, es terror”, dijo el hermano

EL ICE no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones del Miami Herald.

Dayron Naranjo Álvarez se prepara para salir de un centro de detención del ICE en Louisiana. Una semana más tarde lo volvieron a arrestar.

Las deportaciones

Según la antigua política de “pies secos, pies mojados”, un solicitante de asilo cubano que llegaba a suelo estadounidense era liberado en la comunidad inmediatamente después de ser procesado. Esa política fue eliminada gradualmente bajo la administración del presidente Barack Obama. Sin embargo, otras políticas que favorecen a los cubanos siguen vigentes: simplemente no se aplican uniformemente.

Por ejemplo, según las complicadas políticas de inmigración, las personas que están sujetas a una orden definitiva de deportación, como lo fue Naranjo Álvarez, pueden solicitar después de 90 días después de que la orden de expulsión sea definitiva para solicitar la liberación a cambio de presentarse a audiencias de estatus Este procedimiento se estableció en virtud de un fallo de la Corte Suprema en 2001 (Zadvydas vs. Davis).

Conseguir la liberación puede depender de tener acceso a un abogado, algo que no está garantizado en las zonas rurales de Louisiana. Los detenidos cubanos que logran la libertad condicional tienen una ventaja que otras nacionalidades no lo tienen: después de un año y un día en libertad condicional, pueden solicitar la residencia permanente.

En el gobierno de Trump, el ICE parece estar frustrando la intención de esa disposición simplemente no liberando a los solicitantes de asilo cubanos, por lo que nunca arranca el período de un año y un día, dicen defensores de los inmigrantes.

Algo que prolonga aún más el limbo legal de los cubanos es que Cuba tiene sus exigencias y sus decisiones de aceptación de deportados pueden ser “arbitrarias”, dicen expertos en el asunto.

“Cuba acepta a quién quieren aceptar, punto. Siempre ha sido un reto deportar a los cubanos”, dijo Juan Carlos Gómez, director de la clínica de inmigración de la Universidad Internacional de Florida.

El último vuelo de deportación a Cuba fue a finales de febrero, cuando el ICE envió a 119 deportados. Poco después, las fronteras internacionales cerraron debido a la pandemia. Cuba, al igual que otros países, dejó de aceptar deportados a medida que el número de casos positivos de COVID se disparó en los centros de detención del ICE.

Sin embargo, aunque algunos países han comenzado a aceptar deportados saludables, Cuba se ha negado.

Gómez, que practica derecho de inmigración dese hace decenios, dijo que la crisis de salud ha hecho que Estados Unidos se muestre “más desesperado por deportar”.

No está claro cuánto han aumentado esas cifras desde julio. El Departamento de Estado declinó hacer comentarios. Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron al Miami Herald, a condición de no ser identificados, que las negociaciones con Cuba sobre la reanudación de las deportaciones comenzarán el 1 de noviembre.

“Es por eso que hubo una urgencia de arrestar a personas [como Naranjo Álvarez] de nuevo”, dijo uno de los dos funcionarios del DHS.

Los registros muestran que Naranjo Álvarez está recluido en la cárcel del Condado Boone, en Kentucky, que funciona como un centro de detención del ICE.

Naranjo Álvarez cruzó la frontera sur de Estados Unidos con sus tres hermanos en septiembre de 2019. Horas después de cruzar, los hermanos se registraron en la Aduana y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Fueron detenidos de inmediato. Como evidencia de la naturaleza arbitraria de la política de inmigración de Estados Unidos, dos de los hermanos han sido deportados, el gemelo de Dayron fue liberado en febrero antes de la pandemia, mientras que a Dayron lo mantuvieron detenido, hasta que lo liberaron, para entonces volver a detenerlo.

Gritos en la noche

Edwin Rodríguez, un cubano que permanece en detención de ICE en Louisiana, dice que el nuevo arresto de Naranjo Álvarez le ha dado pesadillas a él y a algunos de sus compañeros detenidos.

El insomnio y la depresión no son nuevos para Rodríguez, quien dice que el llanto “se ha convertido en rutina”.

“Duermo en la litera superior para que no me vean tanto”, dijo. “No soy solo yo, es la mayoría de nosotros. Puedes escuchar los sollozos y siempre hay alguien que rompe a llorar. Algunos gritan o comienzan a caminar de un lado a otro”.

Rodríguez es uno de los casi 1,800 cubanos recluidos en centros de detención del ICE en todo el país. Al igual que Naranjo Álvarez, Rodríguez llegó y se registró en la frontera a principios de 2019 ante la Aduana y la Patrulla Fronteriza. Lo detuvieron y enviaron al centro de detención en Louisiana, donde ha permanecido.

“Louisiana es un agujero negro para los cubanos. Es por eso que el gobierno los envía allí”, dijo Gómez, el director de la clínica de leyes de inmigración de FIU.

Agregó: “Han estado enviando cubanos a lugares donde saben que no se les concederá asilo, lugares en Louisiana y Georgia donde tienen índices de aprobación de asilo muy bajas y donde no se conocen los problemas de Cuba”.

El lugar donde un solicitante de asilo alega su caso es muy importante. La información federal muestra que los detenidos en Georgia y Louisiana tienen 90% de probabilidades de que se les niegue el asilo, dependiendo del juez asignado al caso. El tribunal de inmigración de Miami tiene una tasa de denegación de 85%.

Los detenidos en Nueva York y San Francisco tienen mayores posibilidades de que se les conceda asilo. La tasa de denegación está en el rango de 20% a 30%.

“Pero no los envían a esos lugares. Diablos, ni siquiera los envían a Miami porque allí están al tanto de la situación: conocemos a la comunidad cubana porque somos la comunidad cubana”, dijo Randy McGrorty, ex abogado de inmigración de Miami y director ejecutivo de Catholic Legal Services, una organización sin fines de lucro de la Arquidiócesis de Miami que ayuda a los inmigrantes cubanos a obtener asilo.

McGrorty, parte de un equipo jurídico que está preparando una demanda contra el ICE, dice que el gobierno está reteniendo a los detenidos indefinidamente hasta que reciban autorización de La Habana para deportarlos.

“Están detenidos básicamente para siempre, o hasta que Cuba los acepte, que puede ser mañana, o nunca”, dijo Ross Militello, quien trabajó como abogado del ICE hasta el año pasado, y actualmente tiene un bufete de inmigración con operaciones en Miami y San Francisco. “Es un abismo”.

Según el fallo de la Corte Suprema de 2001, la detención ya no es “supuestamente razonable” después de 180 días y un detenido puede impugnar su detención ante los tribunales. Sin embargo, el acceso a un abogado es casi imposible para los inmigrantes con pocos o ningún ingreso que están recluidos en instalaciones remotas. A diferencia del sistema de justicia penal federal, los detenidos del ICE no tienen derecho a un abogado de oficio.

Una forma en que el ICE evita liberar a los detenidos: si la agencia califica al detenido de “riesgo de fuga” o un “peligro” para la comunidad.

“Las personas deben ser deportadas en un plazo de 90 días. Después de eso, el gobierno debe liberarlos, ya sea porque no son un riesgo de fuga o peligro o porque han pasado 180 días y la deportación no es razonablemente previsible”, dijo Argueta. “En el caso Zadvydas se examinó lo que es un tiempo razonable para retener a alguien mientras se trata de deportarlo, y se determinó que no puede ser algo indefinido y que seis meses es el límite constitucional”.

La capacidad de solicitar la residencia permanente al año y un día después de ser puesto en libertad condicional es un beneficio especial de la Ley de Ajuste Cubano.

“Por eso no están liberando a los cubanos”, dijo Militello. “Es un resquicio jurídico. Hoy los cubanos son las únicas personas que tienen una vía a la ciudadanía después de la libertad condicional. En cambio, el ICE les ha negado la libertad condicional, calificándolos de “peligro de huida”.

Militello, quien representa gratis a algunos inmigrantes, dijo que los centros de detención en Louisiana y Georgia “fueron establecidos allí por una razón”.

“No es una zona donde hay muchos inmigrantes, de manera que hay muy pocos abogados”, dijo.

En Georgia, más de 100 cubanos llevan retenidos más de 180 días; algunos han llevan presos dos años, según abogados del Southern Poverty Law Center (SPLC), quienes dicen que el gobierno está infringiendo sus propias políticas al no liberar a los detenidos después del límite de 180 días.

Las leyes y políticas federales “no permiten la detención indefinida”, dijo Erin Argueta, abogada del SPLC. “El ICE sigue infringiendo la directiva de libertad condicional e infringe las disposiciones y la Constitución sobre lo que debería suceder cuando el ICE no puede deportar a alguien”.

Mich González, otro abogado que trabaja con Argueta, dijo que los cubanos en las zonas menos rurales están saliendo en libertad condicional, como debe ser.

“Eso sencillamente apunta a la amplia discreción que tiene el ICE”, dijo González. En los últimos años, el SPLC junto con la ACLU ganaron dos demandas federales que tenían por fin que cinco oficinas de campo del ICE prestaran servicio en regionales amplios en Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee, Michigan, Ohio, Nuevo México, Texas, Nueva Jersey, Delaware, Pennsylvania, Virginia Occidental y Los Ángeles, cumplen con una directiva de gestión de 2009 que guía las prácticas de la agencia. La directiva establece políticas para determinar si un inmigrante tiene un temor creíble a la persecución en su país de origen.

“Solo muestra que ICE está legalmente obligado por esta directiva”, dijo González. “Sin embargo, todavía la infringen, especialmente en ciertas áreas”.

Aunque las deportaciones a Cuba siguen esperando, es probable que eso cambie, dijo Luis Miguel Díaz, otro solicitante de asilo en Louisiana.

“Ya llega la hora, nos dijeron ayer que nos preparáramos”, dijo Díaz.

Otro detenido dijo: ““Esto no es detención, esto es secuestro. Nos han tomado como rehenes”.

Traducción de Oscar Díaz.